97 fullførte 10 kilometeren - fordelt med 19 kvinner og 78 menn. På 5 kilometeren var det 71 som tok seg til mål med 15 kvinner og 56 menn. For å ivareta smittevernreglene kjørte arrangøren puljestart, og 5 kilometeren ble unnagjort før 10 kilometeren starta.

På 10 km for menn ble det en durabelig duell mellom Thomas Fremo og Ebrahim Abdulaziz. De skifta på å dra i den 5 km lange løypa som ble løpt to ganger. Mot slutten var det Fremo som lå i tet og gradvis auka farten. Inne på stadion hadde han et gir som Abulaziz ikke kunne matche, og i mål skilte det 2 sekunder: 30.40 mot 30.42.

Etter løpet skrev Thomas Fremo følgende på Strava:

"Ut av sommerdvalen. Fint løp, jevn fart, spurtoppgjør. Satser på at det blir muligheter for nye perser utover høsten!"

I den flate, men delvis svingete løypa som går vekselvis på asfalt og grus gikk alle kilometerne hans ifølge Strava på mellom 3.08 og 2.59, bortsett fra den siste som var helt nede på 2.49.

Kristian Riseth Hammer ble nummer tre med 32.46. I alt løp ni mann under 35 minutter i den kontrollmålte løypa.

I kvinneklassen var Hanne Mjøen Maridal i en klasse for seg med 34.09. Det er den beste 10 km-tida i Norge i år, og det var også løyperekord samt ny pers for Hanne. Hun har vært hjemme på Halsa på ferie og tatt med seg flere seire i både gate- og baneløp i Trøndelag i det siste. Anne Nevin ble nummer to med 37.40 mens også Mali Eidnes Bakken på tredjeplass kom seg under 40 minutter.

På 5 km løp tre mann under 15 minutter med Sverre Solligård først i mål på 14.50. Ørjan Kjeldsli og Alexander Kirkeberg fulgte bare 3 og 6 sekunder bak.

Sju kvinner løp under 20 minutter, og raskest var unge Marie Wollan Benum som løp på 18.19. Hun er født i 2006 og et stort kondisjonstalent.





Marie Wollan Benum under St. Olavsloppet i fjor. Nå vant jenta som er født i 2006, 5 kilometeren i Orkanger. (Foto: Arne Brunes)





Ebrahim Abdulaziz og Thomas Fremo hadde en tøff duell på 10 km. Til slutt viste Fremo seg å være den sterkeste. (Foto: Tor Jarle Bolme)





Den 5 km lange løypa har start og mål inne på stadion i Orkanger. Langs elva går traseen på smale turveier med grusunderlag.



Alle resultat Orkland EnergiMila 2020