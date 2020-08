Reykjavik Marathon er avlyst. Flere norske var påmeldt til årets løp som skulle bli ett av de første store løpene som i sommer kunne gå som planlagt - på et koronafritt Island.

Etter 100 dager med et nesten smittefritt Island hvor det har vært mindre enn ett smittetilfelle per dag, har det kommet et nytt utbrudd. Da utbruddet kom med opp til 22 smittetilfeller på en dag, fant myndigheten det nødvendig å avlyse Islands største arrangement, Reykjavik Marathon, bare to uker før løpet. Løpet hadde i fjor tett på 15.000 deltakere.

Selv om utbruddet ser ut til å komme raskt under kontroll, vil deltakerne i år måtte nøye seg med en virtuell utgave, se løpets hjemmeside.

Christian Odgaard presenterer løpet med egen video (2018):

One Norwegian runner travelling to beautiful Reykjavik to run one of the world’s most exotic marathons and to enjoy the legendary Menningarnótt (Cultural Night) afterwards. This is my short story from a great weekend!







Deltagerstatistikk for Reykjavik Marathon: