Letsrun.com kaller sin forhåndsomtale "The 2020 Olympics Is Happening on Friday in Monaco". Om vi ikke fikk EM og OL i år, så får vi et virkelig storstevne i kveld - servert på NRK fra klokka 20. For løpsinteresserte kan det bli en godbit av de sjeldne.

Banen i Monaco er kjent for å være rask. Her er storparten av 1500 m-tidene under 3.30 de seinere åra oppnådd. Arrangøren har økonomiske muskler til å tiltrekke seg de raskeste løperne. Og når noen av de beste i tillegg er norske, så er det bare å glede seg vilt.

1500 meteren for menn er kanskje den største godbiten. Jakob og Filip Ingebrigtsen kommer direkte fra høydetrening i St Moritz, og vanligvis bruker de å være i storform når de kommer derfra. Begge har løpt fort tidligere i år, og de to store spørsmålene er: Kan en av dem vinne, og kan en eller begge løpe under 3.30? Begge delene er uhyre vanskelig, men ikke umulig.

Filip har tidligere løpt på 3.30,01 og Jakob på 3.30,16. Så det mangler ikke mye på den magiske grensa. De møter én mann som tidligere har løpt under den, Timothy Cheriuyot, som i fjor var verdens suverent beste og løp på 3.28,41. Er han like god og uovervinnelig i år? Vi får svaret klokka 20.57 i kveld.

Men det er ikke bare Timothy Cheriuyot Ingebrigtsen-brødrene må holde bak seg. Mannen som har innendørsverdensrekorden på 1 mile, etiopiske Yomif Kejelcha, stiller. Marcin Lewandowski, som snøt Jakob Ingebrigtsen for gullet på 1500 meteren i innendørs-EM og medalje på 1500 meteren i VM i fjor, er også med - pluss en rekke andre av verdens beste.

På 5000 meteren er det ugandiske Joshua Cheptegei som er den store forgrunnsfiguren. Han har gått ut med at målet er å sette verdensrekord på distansen. Den tilhører Kenenisa Bekele og er på 12.37,35. Cheptegei har sjøl rekorden på 5 km gateløp, satt nettopp i Monaco, på 12.51. Det er et stykke derfra til 12.37, og varmt vær og en lang og kronglete reise fra Uganda til Monaco taler ikke til Cheptegeis fordel.

Henrik Ingebrigtsen bør nok uansett være forsiktig med å henge på tetgruppa ut fra start. Som oftest løper han best med en heller forsiktig åpning for så å øke farten etter hvert. Kanskje kan han klare å slå sin egen pers på 13.15,38.

Per Svela er også med, og med 13.35,09 har han den nest svakeste persen i det 16 mann store feltet. Blir ikke åpningen for tøff, er pers helt klart innen rekkevidde for Svela som i år har trent med og er en del av Team Ingebrigtsen.

Det er ellers mange andre godbiter i Monaco-stevnet. Karsten Warlholm løper 400 m hekk, Donovan Brazier stiller på 800 m, Laura Muir og Jemma Reekie møter verdensmester Halimah Nakaayi på 1000 m, mens Sifan Hassan, Konstanze Klosterhalfen, Letesenbet Gidey, Beatrice Chepkoech, Hellen Obiri og flere til skal finne ut hvem som for tida er best i verden på 5000 m. Kanskje vil vi få et angrep på verdensrekorden også her?



Startlister og tidsskjema for Diamond League-stevnet som sendes fra klokka 20 på NRK1



Tidligere forhåndsomtale av Monaco-stevnet: Også Timothy Cheriuyot stiller i Monaco - det kan bli litt av en 1500 m-duell​





Under 5000 meteren i Monaco møter Henrik Ingebrigtsen Joshua Cheptegei som har verdensrekorden på 5 km gateløp og som har sagt at han vil prøve å sikre seg den også på bane. (Foto: Bjørn Johannessen)