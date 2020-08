Joshua Cheptegei hadde på forhånd gått ut med at han ville løpe for verdensrekord i Monaco. Og den 23 år gamle uganderen viste seg å holde ord. Han fikk fin drahjelp i 2000 m, og derfra og inn hadde han hjelp av lysharen til å holde farten. Samarbeidet med både folk og teknologi så ut til å fungere utmerket, og hele løpet gikk i veldig jevn fart, men med en svak økning etter hvert. De fem 1000 meterne gikk som følger:

2.32,3 - 2.31,8 - 2.31,1 - 2.30,3 - 2.29,9

Den gamle rekorden var på 12.37,35 og ble satt av Kenenisa Bekele i Hengelo i 2004. Den har stått seg mot alle angrep med god margin - helt til Joshua Cheptegei entra banen i Monaco. Det var egentlig i varmeste laget for langdistanseløping, men drøye 25 grader så ikke ut til hefte Cheptegei noe.

Kenyanske Nicholas Kimeli prøvde å følge Cheptegei, men oppdaga etter hvert at farten var for stor. Han unngikk imidlertid helsprekk og ble nummer to på sterke 12.51,78. Mike Foppen tangerte den nederlandske rekorden med 13.13,06 på fjerdeplass. Per Svela ble nummer åtte med solid pers og 13.23,97. Svenske Suldan Hassen kom på plassen bak med 13.31,62.

Svela som siden i fjor høst har vært en del av Team Ingebrigtsen, var storfornøyd:

– Det er alltid gildt å sette pers, og da kan du ikke klage. Du løper fortere enn noen gang før. Det var helt fantastisk. Dette gjorde hele sesongen. Jeg fikk et skikkelig løp, og å få være med i Diamond League er jo alle friidrettsutøveres drøm, fortalte Svela til NRK etter løpet.

Skadeforfulgte Henrik Ingebrigtsen stilte til start, men brøt omtrent halvveis.

– Han fikk en kjenning under foten i morges. Han fikk behandling og prøvde å løpe, men kjente det underveis. Nå blir det ny behandling, uttalte far og trener Gjert Ingebrigtsen til friidrett.no.





Per Svela forbedra persen sin med over 11 sekunder. (Arkivbilde: Tom Roger Johansen)



5000 m menn

1 12 UGA CHEPTEGEI Joshua 12:35.36 WR 12:57.41 2 7 KEN KIMELI Nicholas Kipkorir 12:51.78 PB 12:57.90 3 10 KEN KROP Jacob 13:11.32 SB 13:03.08 4 4 NED FOPPEN Mike 13:13.06 =NR PB 13:25.89 5 11 ESP OUMAIZ Ouassim 13:13.14 PB 13:31.45 13:31.45 6 9 AUS McSWEYN Stewart 13:13.22 SB 13:38.77 13:05.23 7 5 FRA GRESSIER Jimmy 13:15.77 PB 13:23.04 8 1 NOR SVELA Per 13:23.97 PB 13:38.08 13:35.09 9 2 SWE HASSAN Suldan 13:31.62 SB 10 3 SUI WANDERS Julien 13:49.85 SB 13:13.84 DNF 8 ITA CRIPPA Yemaneberhan 13:07.84 DNF 15 NED HOORNWEG Roy 13:31.41 DNF 6 NOR INGEBRIGTSEN Henrik 13:19.65 13:15.38 DNF 14 UGA KISSA Stephen 13:10.93 DNF 13 AUS RAMSDEN Matthew 13:27.53 13:27.53

TEMPS INTERMEDIAIRES DISTANCE Nat Nom Temps 1000 NED HOORNWEG Roy 2:31.87 2000 AUS RAMSDEN Matthew 5:03.77 3000 UGA CHEPTEGEI Joshua 7:35.14 4000 UGA CHEPTEGEI Joshua 10:05.46



Alle resultater



Det ble også oppnådd en rekke andre sterke resultater på mellom- og langdistanse under Diamond League-stevnet i Monaco. Helen Obiri fra Kenya vant 5000 m for kvinner på 14.22,12. På 800 m for menn ble det en jevn duell mellom amerikanerne Donavan Brazier og Bryce Hoppel, men favoritt Brazier var best med 1.43,23. Faith Kipyegon fra Kenya holdt unna for britiske Laura Muir på 1000 m, men bomma marginalt på verdensrekorden med 2.29,15. På 3000 m hinder vant Soufiane El Bakkali fra Marocco klart med 8.08,04.



Vi får også ta med at Karsten Warholm løp sin nest raskeste 400 m hekk noensinne og vant suverent med 47,10. Monaco leverte, og det gjorde virkelig også de norske.





Reportasje fra 1500 meteren der Jakob Ingebrigtsen satte europarekord