Tidligere denne måneden løp Moa Abounnachat Bollerød inn til den utrolige tiden 3:41 i Kuortane Games i Finland og ble med det Europas raskeste U20-løper hittil i år. Da var den nesten rått parti i møte med konkurrentene i U20-klassen som har perser på rundt 3:58. Og Moa gjorde så mye han måtte gjøre:

- Løpet var helt greit, men man må jo løpe for å vinne selvsagt, man vinner ikke et løp på forhånd. Jeg gjorde det jeg måtte for å vinne.

Det var de to Gneistguttene Philip Massacand og Jon Sætre som tok initiativet fra start og la seg i fronten av feltet. På de to siste rundene overtok Moa og sikret seieren uten å måtte gå i kjelleren på noen måte. Jon Sætre holdt inn til andreplassen mens den siste pallplassen gikk til Erik Tangen Gundersen fra Skjalg IL. Hele feltet var da trukket godt ut, noe som tydet på god fart.

Moa Abounnachat Bollerød tok i fjorårets junior-NM en andreplass etter Tobias Grønstad som ikke var med i år. I år ble det en klar seier på Moa.

Vi spurte Moa etter løpet om den gode utviklingen han har hatt det siste året:

- Du var vel kanskje den klareste favoritten vi hadde her i mesterskapet. Du har vel forbedret deg ganske mye til i år?

- Jeg perset med 6 sekunder på den første ordentlige 1500 meter i år, og det vil jeg si er et stort steg i riktig retning.

- Hva ligger bak dette?

- Det ligger mye trening og disiplin. Jeg passer på å restituere meg nok og så gjør jeg treningen ordentllig, ikke noe mer og ikke noe mindre, men akkurat det jeg får beskjed om. Jeg trener det kroppen min trenger og det fungerer bra for meg. Målet er å ta flere og flere steg, litt og litt. Ikke noe bratt utvikling.

- Men når du nå har kommet ned på 3:41 så begynner det vel å bli bra?

- Det begynner å hjelpe ja, men det er fortsatt en lang vei å gå før man løper jevnt med de beste i verden, som er 10 sekunder raskere.



Resultater 1500 meter junior-NM, klasse U20 menn

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 227 Moa Abounnachat Bollerød Sem IF 3,56,73 2 94 Jon Temesgen Overå Sætre Gneist,IL 3,58,90 3 124 Erik Tangen Gundersen IL Skjalg 3,59,50 4 8 Ole Lyngbø Ask Friidrett 4,01,91 5 98 Philip Anders Anthelme Massacand Gneist,IL 4,05,23 6 301 Theodor Berre Jacobsen Vidar SK 4,06,70 7 129 Salim Bukari IL Skjalg 4,08,18 8 88 André Seliussen Gneist,IL 4,10,52 9 161 Elyas Tesfamichael Negassi Lillehammer IF 4,12,70 10 125 Johannes Tørlen IL Skjalg 4,17,67 11 89 Andreas Skulstad Størkson Gneist,IL 4,17,92 12 162 Fredrik Riste Kristiansen Lillehammer IF 4,29,73 13 135 Anders Nyhus Røsbjørgen Klæbu Løpeklubb 4,45,70



Starten har gått i det 13 mann store feltet på 1500 meter i U20 for menn.

Etter første runde er det Philip Massacand i front etterfulgt av Jon Sætre, Ole Lyngbø og Moa Abounnachat Bollerød.



Salim Bukari, IL Skjalg.



Premiepallen: Jon Sætre, Moa Abounnachat Bollerød og Erik Tangen Gundersen.



Salim Bukari og Erik Tangen Gundersen representerer Skjalg IL.



Moa Abounnachat Bollerød vinner foran Jon Sætre og Erik Tangen Gundersen.



Jon Sætre inn til andreplass.