I et felles felt med 3 deltakere i 3000 meter hinder for kvinner i både U20 og U23 tok Vilde Våge Henriksen fra Haugesund IL initiativet fra start. Bak henne fulgte klubbvenninne Kristine Alne som løp i U20 som den eneste i klassen. Også hun gjorde et godt løp, tiden ble 11:31. Tredje jente i feltet var Irun Berget Hedegart fra Snøgg Friidrett.

Vilde Våge Henriksen kom inn på tiden 10:48 etter et jevnt og godt løp uten noe drahjelp. Hun har en pers på distansen på 10:43. Etter løpet innrømmet hun at hun hadde et ønske om å ta mesterskapsrekorden på 10:45:

- Jeg håpet egentlig å ta mesterskapsrekorden, men var litt for sein.

Og selv om det gikk fort unna så var det ikke helt optimalt i dag for Vilde:

- Jeg har vært plaget av pollenallergi, og det kan føles som jeg ikke får nok luft.

3000 meter Hinder kvinner, U23

Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 117 Vilde Våge Henriksen Haugesund IL 10,48,86 2 230 Irun Berget Hedegart Snøgg Friidrett 12,48,12

3000 meter Hinder kvinner, U20

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 114 Kristine Alne Haugesund IL 11,31,74

Vilde Våge Henriksen går greit over den blomsterdekorerte vanngraven.

Kristine Alne gjør også et godt løp, som eneste deltaker i klasse U20.

Våt på beina blir man alltid på hinderøvelsen.



Irun Berget Hedegart, Snøgg Friidrett.