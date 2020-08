Dag Olav Tho i Hjartdal arrangerer et av Norges mest originale løp; Telebondens Fjosmaraton og ultraløpet Værstingen. Maratonløpet ble arrangert for 6. gang mens det var tredje året for ultraløpet.

Lørdag 15. august gikk starten på Værstingen med en maraton rundt låven til Teleros samdrift. Den runden er bare 171 meter, så de 8 løperne måtte runde låven 247 ganger før de kunne kvittere ut den første av fem maraton i Værstingen.





Her løpes det rundt og rundt låven til Teleros samdrift... (Foto: Dag Olav Tho)

126 eller 211 kilometer

Deretter fortsatte Værstingen med fire maratonrunder i tøft terreng, der løypa først ble offentliggjort kl 21 kvelden før. For å få godkjent løp og grå trøye må det løpes to runder i terrenget og totalt altså tre maraton (126 km og 4000 høydemeter). For å kvalifisere til sort trøye må man fullføre fire runder i terrenget og altså fem maraton totalt (211 km og 4000 høydemeter).



Den første og eneste som hittil har klart sort trøye er arrangør Dag Olav Tho, som i år "bare" var arrangør og overlot til broren å forsvare familiens ære - noe han klarte. Broren, Einar Tho, hadde ingen ultraløpserfaring fra før, men har vært med på Ironman Haugesund et par ganger.



Dag Olav Tho forteller:

- En del frafall i siste liten gjorde at startfeltet sank frå 14 til 8. Tøff løype og varmt vær krevde også sine offer. Etter 29 timar og 17 minutt totalt kom Einar Tho i mål etter 3 maraton. 1 Fjosmaraton og 2 i terrenget på kart og kompass. Han vart einaste som klarte 3 maraton og dermed fekk fullført. Ingen klarte 5 maraton / svart i år.





Skumring i Hjartdal. (Foto: Dag Olav Tho)



25 000 til veldedig formål

Som bestemann får Einar Tho også velge et veldedig formål som Værstingen tildeler 25.000 sponsorkroner!



Resulter/passeringstider herrer:

1 Einar Tho 4.22, 13.47 og så 29.17 (la seg til å sove før 3. runde)

2 Kasper Kristoffersen 4.33 og så 19.47

3 Vebjørn Ryen 3.11 og så DNF ute på 2.

4 Einar Ruud 4.52 og så DNF ute på 2.

5 Ole Johny Flatland 14.52 og så DNF ute på 2.



Resulter/passeringstider kvinner:

1 Wiil Maramsrud 4.27 og 16.59

1 Kristine Nymoen 4.25 og så 16.59

1 Trine Haugeberg 4.38 og 16.59





Support mellom maratonløpene... (Foto: Dag Olav Tho)

Mange videosnutter på Vartdal ILs facebookside

Værstingens hjemmeside



Fjosmaraton

- Fjosmaraton skulle egentlig vært arrangert søndag, men da det bare var 4 som ville prøve seg, løp disse sammen med Værstingane lørdag, forteller Dag Olav Tho.



Løperveteran Odd Gunnar Tveit løp maraton på tiden 3.48.08, en god prestasjon i den stekende varmen. Jarle Finkenhagen og Olaf Særsland løp halvmaraton på 2.06.35 og 2.33.40. Sønnen til Olaf, Jon Inge Særsland, skulle også prøvd å løpe maraton for første gang, men fikk problemer og måtte gi seg etter drøye 3 mil og 3.48.

- Der var forøvrig også Fjosmaraton barneløp på søndag. Da løp små og store barn én runde (171 meter) rundt fjøset for hvert år de er (7 år betyr 7 runder).





Odd Gunnar Tveit på en av 247 runder rundt fjøset. (Foto: Dag Olav Tho)





Klokka viser 3:48:08 for Tveit.