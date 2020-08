Kondis og andre hadde utropt Sigurd Tveit til favoritt på 800 meter i klasse U23 i junior-NM, til tross for at det på startstreken også stod gode navn som Luca Thompson, Leon Samuel Douglas Mjaaland og Sondre Rishøi. Men etter at Kjetil Brenno Gagnås hadde lagt i front på den første runden så trykket Sigurd Tveit på gasspedalen og sammen med Kjetil fikk han et formidabelt forsprang på sterke 800-meter-løpere som var med i feltet.

Etter løpet var Sigurd Tveit veldig fornøyd , og han kunne forklare at dette var et samarbeidsopplegg med Kjetil Brenno Gagnås og Sondre Rishøi:

– Jeg må berømme Kjetil for harejobben, vi hadde avtalt på forhånd at han skulle dra oss. Vi hadde en strategi om at Kjetil skulle dra første runden. Alle vi tre er nemlig i samme treningsgruppe i Trondheim, hos Erik og Ola Sakshaug.

– Men du er fra Kristiansand?

– Jada, jeg er fra Gimlekollen rett her oppe. Jeg merker jo at det er et press når man både er favoritt og det er på hjemmebane. Da skal man jo helst prestere. Og når Didrik (Hexeberg Warlo) ikke stilte så ble det liksom slik at «da må du ta det».

Med tiden 1,49,32 har Sigurd Tveit nå mesterskapsrekorden i junior-NM, en forbedring av den gamle rekorden fra 2002 med over et sekund.



Resultater 800 m U23:

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 137 Sigurd Tveit Kristiansand Løpeklubb 1,49,32 2 48 Kjetil Brenno Gagnås Børsa IL 1,50,15 3 220 Sondre Rishøi Sarpsborg IL 1,52,86 4 29 Leon Samuel Douglas Mjaaland BUL, IL i 1,53,12 5 30 Luca Thompson BUL, IL i 1,53,51 6 115 Simon Østreng Veland Haugesund IL 1,58,14 7 123 Daniel Nikolai Nilsen Pedersen IL Skjalg 1,59,09



Premiepallen 800m U23: Kjetil Brenno Gagnås, Sigurd Tveit og Sondre Rishøi.



Sigurd Tveit og Kjetil Brenno Gagnås samarbeidet om løpsopplegget.



Sterke 800-meterløpere som Luca Thompson (30) og Leon Samuel Douglas Mjaaland ble nærmest fraløpt as Sigurd Tveit.

Sondre Rishøi, (220), foran Simon Østreng Veland.