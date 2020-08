(Tekst og foto: Stein Arne Negård)



Løpet ble arrangert etter gjeldene koronaregler. Løypene var fra 900 meter for de yngste til 9,7 km for eldre junior/senior. Vang o-lags mangeårige medlem Unni Fladsrud Vold stilte med hovedpremier i herreklassen og to uttrekkspremier i D/H60: Tre flotte premier, akvarellbilder med motiver fra Vang. Sondre Sande Gullord, Nydalens SK vant H19 og fikk et fint akvarellbilde.



Det var flest løpere i de eldre klassene, mens det i junior- og senior-klassene var det få løpere da de var på NM ultra lang og Norgescupløp i Drammen denne helgen. Artikler fra løpene på kondis.no her:

Jon Aukrust Osmoen og Andrine Benjaminsen vant ultra-distansen i NM i orientering

NM orientering ultralang: Nydalens juniorer vant samtlige klasser

Alle resultater Myrtrampen 2020

Flere bilder fra Myrtrampen på Vang OL's Facebookside