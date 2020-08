Med start for nye løp hver time i fem timer var Norgesløpet på Jessheim klar for å ta imot 1000 deltagere 3. oktober. Det blir da to 5-kilometere, to 10-kilometere og 1 halvmaraton - med inntil 200 deltagere pr løp, men oppdelt i startfelt iht gjeldende smittevernregler.



Når halvmaratonløpet fikk NM-status forsvant de fleste startplassene på kort tid, men nå har man ryddet plass for to felt på lørdagens NM halvmaraton ved å flytte Norgesløpets halvmaraton til dagen etter.



Dermed blir halvmaraton arrangert slik:

Lørdag 3. okt kl 15:00 NM halvmaraton 1. pulje

Lørdag 3. okt kl 16:00 NM halvmaraton 2. pulje

Søndag 4. okt kl 15:00 Norgesløpet halvmaraton

Arrangøren anslår at skille mellom 1. og 2. pulje blir ca. 1:30, men det blir avgjort når påmeldingen er "endelig".

- Vi må praktisere første mann til mølla og vi har ca. 284 plasser igjen på NM halvmaraton, sier Hans Jørgen Borgen i Ull/Kisa IL.

Det er per søndag kveld 594 påmeldte i Norgesløpet / NM halvmaraton:

Distanse: Påmeldte: Ledige plasser: NM halvmaraton (lørdag) 116 284 Norgesløpet halvmaraton (søndag) 72 128 Norgesløpet 10 km (lørdag) 221 179 Norgesløpet 5 km (lørdag) 182 18



Halvmaraton vil foregå i en tilsvarende løype som ble brukt under Vintermaraton i fjor. Det vil trolig bli gjort noen små tilpasninger av smittevernhensyn, blant annet start utenfor stadion. Løypekartet til Vintermaraton







Fra starten på 10 km i Norgesløpet 2019. (Foto: Marianne Røhme)