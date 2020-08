Konkurransen Opplev Oslo starter lørdag 26. september kl. 11.00 og pågår fram til kl. 16.00. I løpet av disse fem timene skal deltakerne forsøke å ta så mange som mulig av de 100 postene som ligger ute.



– Postene ligger i en radius på 10 km fra Rådhuset. Men det er ikke meningen at noen skal klare å ta alle postene i løpet av disse fem timene. Løpsdistansen kan bli alt fra 5 til 30 km alt etter hvilken form du er i og hvor god du er til å legge en plan for hvilken rekkefølge du skal ta postene i, forteller Jørn Balslev i Maxpulse Travel som står bak arrangementet.



– Hele idéen er at du kan starte fra hvor du vil innenfor gitt område og avslutte der du er etter fem timer. Det er derfor ikke noe start eller målområde som samler mye folk. Postene har forskjellige poengsum og laget med høyest poengsum vinner. Alle informasjon ligger i en helt unik app på din smarttelefon, tilføyer Balslev som håper på rundt 500 deltakere i år.



(Saken fortsetter nedenfor videoen)



Her ser du video med forklaring på hvordan arrangementet fungerer.



Siden dette er et arrangement som ikke samler mange mennesker på ett sted, har arrangøren fått godkjenning for gjennomføringen av smittevernoverlegen i Oslo.



– Opplev Oslo arrangeres i år for første gang. Neste år blir det en norgescup med konkurranser på forskjellige destinasjoner, pluss en finale, avslutter Jørn Balslev.



Arrangementets nettside og påmelding

YouTube-kanal

Presentasjonsvideo

Facebook

Instagram



I "Opplev Oslo" må man regne med mange ulike utfordringer underveis i konkurransen.