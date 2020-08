https://overterskel.wordpress.com

Jon Ilseng

HQ halvmaraton 2020 - en løpsrapport!



Dette er en løpsrapport. Men det burde heller vært en hyllest. Av de som løper. Og de som arrangerer. Jeg har savnet dere. Alle som en!



Tekst: Jon Ilseng

Foto: Arrangøren og Jon Ilseng



De egentlige heltene – funksjonærene!

Det nye løpet, HQ halvmaraton, har ikke lagt løypen sin hvor som helst. For selv om Røyse er et ganske ukjent sted for mange, så er Hytteplanmila definitivt blant de mer kjente løpene. Den er også en av de raskeste. Det var her Jakob Ingebrigtsen satte norsk rekord på 10k gateløp så sent som i fjor. Og det er akkurat her løypa går: 2 x Hytteplanmila + 1.097,5 meter, altså. Da nyheten om at det skulle arrangeres et halvmaraton i denne rekordraske løypa ble sluppet, var jeg derfor ikke vond å be. Jeg meldte meg på uten en gang å sjekke om det passet. Dette ville jeg være med på!

Medaljen for en svett løpetur. Corona edition!

Så her står jeg da, på en varm parkering, og skuer utover mine 200 medløpere. Gradestokken har bikket mange-og-tjue grader. I skyggen. Alle som er kjent på Røyse vet at skygge er det fint lite av. Så dette kommer til å bli varmt. Veldig varmt!

Selvbetjening av startnummer

HQ halvmaraton er ikke mitt første korona-løp. To ganger har jeg også løpt 5k på Perseløpet, samt terrengløpet Blefjells beste. Jeg har derfor gjort meg noen erfaringer. I likhet med på Perseløpet byr dagens løp på selvbetjening av startnummeret. Dette lar seg gjøre fordi det ikke er så mange deltagere. To doer virker litt snaut på 200 løpere, men med skauen som nærmeste nabo, nær sagt på alle sider, kan vi gutta tømme tanken ved et tørt tre. For noe særlig dokø ble det aldri. Garderobe, dusj eller bagasjeoppbevaring er sløyfet, alt i koronas navn. Greit nok. Vi er her for å løpe. Ikke dusje. Og fremfor alt – ikke bli smittet.

Puljestart er name-of-the-game under koronaen. HQ halvmaraton gjør en uvanlig vri og lar de antatt dårligste starte først. Kanskje litt rart siden man da får et tettere felt, men praktisk ved at løperne kommer i mål med kort avstand i tid. 200 løpere er tross alt ikke så mange. Og løypa er bred nok.

Jeg har meldt inn tid rundt 1.20 og er plassert i gruppe 7 av i alt 8. Det føles helt greit. Det er uvanlig at jeg løper et løp som trening. Som regel er det all inn når jeg første stiller til start. Alt eller ingenting. I dag er planen noe midt mellom.

Det første bildet jeg tok for dagen, viste seg å være av de tre beste.

På løp er jeg en sosial fyr. Og det å prate med folk, både før og etter løpet er minst halve morroa. De første jeg treffer er Thomas Asgautson og Magnus Warvik som kommer i samme bil. Inn fra siden kommer også Bjørnar Slettvåg. – Hva vinner du på i dag, spør jeg Thomas. – Nja, kanskje 1.05, er hans offensive svar. Tipset om tid skulle vise seg å være feil, selv om Stavangerløperen vant som han ville.

Tre smarte karer har funnet seg en plass i skyggen før start.

Thomas er en en fyr det alltid det hyggelig å treffe på løp. Også er han en relativt god løper.

Selv er jeg midt i en hard maraton-oppkjøring med ukentlige langturer som gjør meg stiv og tung i beina. Fredag åtte dager før løpet, kjørte jeg en 30k i 4.15 tempo (ca 30 sek under tenkt måltempo på maraton). I nesten en uke har jeg derfor vært så stiv og støl at jeg ikke har klart å gjennomføre en eneste kvalitetsøkt. Målet for dagen er derfor å løpe rundt maratontempo. Kanskje litt roligere. Det skal vise seg å bli tøft nok.



Det kommer en egen blogg om treningen min til maraton. Den blir skrevet før 1. september 2020 og lenke blir da å finne her. Men la oss heller gå tilbake til løpet, og varmen…

Tre minutter til start. Ingen trengsel. Ikke noe stress. Jeg skal stå der det er merket 11 i asfalten. Og her står vi på to rekker, en meter fra hverandre. Jeg snur meg og ønsker folk lykke til. Så kjører vi. 3.47, 3.56, 3.43 3.56, 3,54, 3.46, 3.44, 3.47, 3,54, 3,52, 3,52 er de 11 første km passeringer i den ikke helt flate løypa. 4-5 mann i gruppa vår stikker tidlig. De ser jeg aldri noe mer til. 4-5 andre ligger noen 100 meter foran meg de første 6-7 km. Disse ser jeg heller ikke igjen etter at jeg har løpt fra dem. Dette er ikke uvanlig løpsopplegg. Noen stikker med en god plan om hva de driver med. Andre stikker og blir spist levende når de finner ut at det gikk litt fort.

Storfint besøk med selveste Ultrakongen i sporet.

Vel, èn løper gir meg skikkelig følge underveis, og løper i tillegg fra meg de siste 5. Imponerende bra løping! For eget vedkommende må jeg ty til en litt lei positiv splitt og må tåle en stygg 4.04 passering på km nr. 16. Jeg henter meg litt inn de sist 5, men må jobbe beinhard for å holde km-tidene under 4 blank. 1.21.39 er sluttiden. På en måte hverken fugl eller fisk, men særlig raskere hadde jeg ikke klart å løpe akkurat denne dagen. Vi får sette det på kontoen av god trening.

I mål på stive bein. I skyggen bak meg kan man se nest beste kvinne, Mette Eid Løvås 1:31:41. Hun var ikke helt fornøyd med tiden, etter å ha dratt helt fra Strindheim for å løpe .

Ikke før jeg har kommet i mål kommer resten av pulje 8 stormene gjennom målseilet. Jeg ender på en helt grei 17. ende plass, og får en helt grei bekreftelse på at det er langt frem til toppform. Planen er å løpe maraton på 2.40 på Persløpet 18.oktober. Altså to ganger HM litt raskere enn det jeg løp HQ Halvmaraton på. Akkurat nå virker det helt urealistisk, så vi får se om jeg justerer målsetningen. Uansett må jeg trene. Og en hovedmålsetningene med dette løpet var å ha bein gode nok til å løpe langtur også dagen etter. Det klarte jeg fint, og plusser 25 fin km på kontoen.

En fornøyd gjeng etter løpet. 621 Christopher Aalholm er en av første jeg ble kjent med i løpemiljøet – den gang på tur til halvmaraton i Haag, der jeg egentlig ikke kjente noen.

Jeg savner god form. Men mest av alt savner jeg løpemiljøet. Og løpene. Det var derfor en fest for oss løpeglade på Røyse denne varme lørdagen. Og tusen hjertelig takk til alle blide funksjonærer. Fantastisk innsats! Gratulerer!



Beste dame i varmen: Julie Vollum Bø – 1:27:56.



Ps. Ta godt var på medaljen, dette er en once-in-a-life-time corona edition, kunne en av funksjonærene fortelle meg. Ja, si ikke det, tenkte jeg. Dette er ikke over dette her. Så vi må ta de løpene vi får. Med åpne armer. Også får vi ta klemmingen når djevelskapen har gitt seg.

Man blir ikke rik av å vinne slike løp, men gutta ser veldig fornøyde ut.

Magnus Larvik er en meget god løper, god for tider mye bedre enn 1.12.17.

Jørn Espen Nilsen løp jeg sammen med 3/4 av løpet. I mål var en 13 sek foran.

Vegard Eismann Kjøl (707 ) møtte jeg også underveis. For han ble det en sjelden helsprekk. Jeg er helt sikker på at han kommer sterkt tilbake. Tore Eide (424) fikk det også tøft, men skal ha kudos for å la meg sitte på til løpet. Dette er også en løpe som kommer styrker tilbake .

Dette er roeren Didrik Wie-Soltvedt, som sto rett bak meg i startfeltet. Han traff godt på tempo godt kledde karen starter rett bak meg. Solid løping og 1.18.08. Sterkt løping.

Den som imponerte aller mest var Bjørnar Slettvåg (Nr 2 t.v).. Ny pers på 1.13.40 må ha smakt hel sykt godt under de rådende forholdene. Bjørnar en en fyr jeg tidlige har trent litt med, så det gledet meg veldig at han lykkes – selv om han slo min pers med tre fattige sekunder.

En fin tredjeplass blandt damene på den lokale jenta Åse Klingenberg. Med 1.32.30 fikk hun det derimot tøft mot slutten. I likhet med mange andre.

Jeg får en liten positiv splitt. Godkjent, men de to sekundene blir nesten et minutt på siste 10k. Forskjellen på over og under 1.20 blir om man øker eller senker snittfarten på siste halvdel.

Plukker ut Didrik her, kun fordi han sto bak meg i feltet. Meget godkjent, men også han har to sekunder å gå på dersom det skal bli negativ splitt. I så fall lukter han på 1.16-tallet neste gang.

Dette er slik det skal løpes. Bjørnar senker snitt-tiden med et sekund på siste halvdel. Det er perfekt. Til etterfølgelse, uansett hvilket nivå man er på.