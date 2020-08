Omkring 25 km gateløp

25 km gateløp har tidligere vært en godt etablert distanse inntil halvmaraton i større grad overtok fra midten av 80-tallet. Fra Friidrettsforbundets årsstatistikker framgår det blant annet at det ble ført statistikk for distansen så sent som i 1986, og det ble også arrangert norske mesterskap (for menn) i perioden 1947-1985. Siste års arrangement gikk dengang i Bergen 30. mars hvor Stig Roar Huseby vant på 1.18.28. Det kan ellers nevnes at det ikke er notert norske rekorder på distansen.

Internasjonalt har 25 km også i senere tid hatt en viss popularitet noe som nok for en større del skyldes BIG 25 Berlin som inntil nylig har vært både et elite- og mosjonsøp med godt over 10 000 deltagere. Siden 2018 har imidlertid løpet gått uten internasjonalt elitefelt og heter nå bare S 25 Berlin. Som så mange løp i år ble årets utgave som skulle gått 3. mai avlyst. Fra den norske Terminlista kan nevnes at 25 km ble arrangert som del Holmestrand Cannonball Ultra som gikk i februar, og en reportasje fra dette løpet kan leses her.

RW's virtuelle landskamp

Runner's World (RW) arrangerer for tiden er rekke ulike virtuelle løp/konkurranser og en av disse var en virtuell svensk-norsk landskamp på 25 km som gikk nå sist helg. Selv om man neppe skal legge alt for stor vekt på prestasjonene i slike virtuelle løp kan det likevel oppsummeres noen resultater og tall fra landskampen i tabellform.

Norge Sverige Deltagere 192 44 Bestetid menn 1.37.26 1.36.11 Bestetid kvinner 2.02.03 2.12.46 Tid 10. beste mann 1.58.32 2.05.50 Tid 10. beste kvinne 2.13.41 2.50.00 Mediantid totalt 2.40.09 2.27.21

Hvem som "vant" blir som man kan se litt avhengig av hvilke kriterier som legges til grunn, men uansett; de beste løpene var ved svenske David Nilsson (1.37.26) og norske Mona Young 2.02.03).



Alle resultater: RW's 25 km