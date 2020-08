Det var årets første o-løp i regi av Hordaland Bedriftsidrettskrets da Bergen Kommunes bedriftsidrettslag arrangerte sitt o-løp på Lyderhorn. Hele vårsesongen måtte avlyses for bedriftsløperne på grunn av koronapandemien, og nå når løpene startet opp igjen var det med flere tilpasninger i henhold til smittevern.

Det var i alt 195 deltakere i dette sesongens første løp der arrangøren hadde satt en maksimum grense på 200 samtidige løpere. Smittevernhensyn medførte at alle som deltok måtte være forhåndspåmeldt, det var spritvasking av hender og kun betaling med VIPPS.

Samlingsplass for løpet var i Gravdalsveien (Nutec) og løypen gikk i terrenget rundt turveien som går opp til Kvarven Fort. Dermed var veien et godt holdepunkt for løperne der de plukket poster på begge sider av den.

Øistein Stemme i kretsens o-utvalg forteller at de foretok en evaluering etter løpet, og der sa både arrangøren og o-utvalget seg godt fornøyd med gårsdagens løp:

– Inntrykket vårt er at de aller, aller fleste løperne er det også. Det smittevernmessige så ut til å gå fint, folk var flinke med håndsprit og til holde avstand. Men enkelte opplevde det som litt tett med løpere enkelte steder ute i løypene.

Ikke uventet var deltagelsen noe lavere enn i fjor:

– Siste opptelling viser 195 deltagere, som er lavt sammenlignet med tidligere sesonger. Både vi i utvalget og arrangørene var veldig usikre på forhånd på hvor mange som ville komme, men hadde håpet på en del flere. Noen har nok valgt å stå over pga. korona, hvis man er i risikogruppe f.eks. Andre har kanskje funnet seg andre aktiviteter i stedet i det lange fraværet av o-løp. Men det relativt lave antallet gjorde ihvertfall at det ble lite køer og lettere å holde avstand.

Øistein Stemme er web- og dataansvarlig i o-utvalget. Her hjelper han til med påmeldingen.

Deltakere fordelt på løype:

A-løypen 46 B-løypen 86 C-løypen 59 N-løypen 4 195

Alle resultater fra åpningsløpet 19. august



Innstempling på siste post.



En del synlige endringer i forhold til fjorårssesongen: smittevern.



Astri Ese Hole stempler inn på målposten.