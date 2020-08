Etter en lengre pause er Kjartan Helland, Moi IL tilbake i Sørdalskarusellen med et fantastisk løp med tiden 19:19 i Flømyrløpet 29 sekunder foran Elmer Mulleri Skalle som løp dagen før. - Jeg var overrasket sjøl, det gikk unna, var Kjartans kommentar. Kan ikke huske at det har vært så fine forhold her i skogen før. Mille Marie Storlien fra Lillehammer Skiklub var best blant kvinnene, ungjenta var 18 sekund er foran Fann Horn Birkeland. Forsidebilde: Turid-Anne Dragset.

Flømyrløpet er det 7. løpet i Sørdalskarusellen på Lillehammer og er 5, 2 km langt realt skogsløp i delvis vått myrområde. I år var det tilnærmet tørt med gode løpsforhold. Løpet ble arrrangert som virtuelt løp fra 15. - 19. august hvor deltakerne selv kan legge inn sine tiden. Det ble satt ny deltakerrekord for løpet da 216 fullførte årets utgave. Den forrige rekorden var fra i fjor med 196.

Kjartan Helland representerer Moi IL, arbeider på NTG og har satset på Birkebeinerløpet - Ultra som han har vunnet flere ganger. Satsingen her har gjort at han har stått over Sørdalskarusellen et par sesonger. Med avlysningen i Birken så han seg om etter mulige arrangementer og valget falt naturlig på Flømyrløpet. Nå blir han nok med på flere løp i Sørdalskarusellen i høst.

Som resten av alle på NTG så er han satt i karantene. Midt på dagen i dag var han nesten helt alene på Skurvbrua og benyttet anledningen til å løpe Flømyrløpet. - Det ble en fin luftetur.

Kjartan mener at de virtuelle løpene er veldig god trening og en får kjørt seg skikkelig. Dette blir litt mer enn en vanlig løpetur.

Alle resultatene finner du her!

Her er de ti beste totalt!

1 Kjartan Helland Moi il 19:19.0 2 Elmer Mulleri Skalle Lillehammer IF 19:48.0 3 Lasse Virkesdal Dalsøyra IL 20:50.0 4 Hans Olav Kjøs Såob 20:57.0 5 Jo Nørstegård Lesjaskog Il/Team Hugaas 21:08.0 6 Mads Buhaug Øyer-Tretten IF 21:18.0 7 Lars BERGER ØYER 21:20.0 8 Magnus Løndal GBK Lillehammer 21:25.0 9 Øyvind Hasli Eina Sportsklubb 21:34.0 10 Stian Sommerseth Somco 21:49.0



Elmer Mulleri Skalle ledet etter dag 3 og var svært godt fornøyd med å komme under 20 minutter. Ellers i videoen stemningsbilder, oppvarming og start, intervju med Elmer Mullerri Skalle, noen som løp feil og en som fullførte løpet en uke etter øyeoperasjon. Se intervjuene!

Mille Marie Storlien ble best blant kvinnene, med Fanny Horn Birkeland på andre og Bent Størmer Steira på andre plass. Mille Marie leder også sammenlagt for de som har deltatt i alle løpene. Nr to her er Bente Størmer Steira. Foto: Beate Carolin.

1 Mille Marie Storlien Lillehammer Skiklub 22:47.0 K16-19 2 Fanny Horn Birkeland Lillehammer Orienteringsklubb 23:05.0 K30-39 3 Bente Størmer Steira LILLEHAMMER 23:13.0 Aktiv K20-35 4 Kari Lier BRØTTUM 25:11.0 K40-49 5 Ida Mæhlum Brøttum IL 25:16.0 K40-49 6 Ragnhild Haukåen Ringebu-Fåvang Skiklubb 25:26.0 K20-29 7 Tina RUSTEN Bekkelaget SK 25:51.0 K20-29 8 Guri Stenseth Kjøs Søre Ål 26:13.0 K40-49 9 Hege Skari Lillehammer Skiklub 26:25.0 K40-49 10 Karoline Mittet Brøste Train Hard, eat Harder IL 26:32.0 K20-29

134 har deltatt i alle 7 løpene i år, dette er en betydelig økoning i forhold til tidligere. I fjor fullførte 48 alle løpene. I alt er det 200 som har fullført Sørdalskarusellen, dvs deltatt i minst 6 løp. Allerede nå er det registrert rekord - den tidligere rekorden er fra 1991 da 191 fullførte Sørdalskarusellen.

Sammenlagtresultatene finner du her!

Her er sammenlagtlistene for de som har fullført 7 løp.

Kvinner:

1 Mille Marie Storlien Lillehammer Skiklub 2:28:11.0 2 Bente Størmer Steira 2:29:19.0 3 Ragnhild Haukåen Ringebu-Fåvang skiklubb 2:40:01.0 4 Guri Stenseth Kjøs Søre Ål 2:45:28.0 5 Karoline Mittet Brøste Train hard, eat harder IL 2:46:25.0 6 Hege Skari Lillehammer Skiklub 2:48:15.0 7 Birte Træthaug Søre-Ål il 2:49:34.0 8 Ida Børset Westad 2:51:42.0 9 Annica Benno Brøttum 2:54:34.0 10 Celine Storlien Lillehammer Skiklub 2:54:47.0 11 Tina Krøger Træthaug Søre-Ål il 2:57:30.0 12 Anne Størmer Steira 2:58:54.0 13 Elizabeth Tester 3:03:10.0 14 Anne Smidesang Friskis&Svettis 3:06:35.0 15 Hanne Monica Storhagen Lillehammer svømmeklubb 3:07:55.0 16 Marit Melbø Vingrom IL 3:07:56.0 17 Martea Bergum Øyer-Tretten if ski 3:09:13.0 18 Karina Grytøyr Kolden 3:09:56.0 19 Karoline Aasen Bakken 3:11:43.0 20 Kari-Anne Fredriksen 3:13:37.0

Menn:

1 Elmer Mulleri Skalle Lillehammer IF 2:05:14.0 2 Lars BERGER 2:13:29.0 3 Mads Buhaug Øyer-Tretten IF 2:16:27.0 4 Hans Olav Kjøs SÅOB 2:16:40.0 5 Stian Sommerseth Somco 2:18:48.0 6 Magnus Løndal GBK Lillehammer 2:19:21.0 7 Geir STRANDBAKKE Lillehammer skiklubb 2:20:57.0 8 Gert Moen Vingrom IL 2:21:01.0 9 Sondre Bolstad Malmvegen Warriors 2:21:07.0 10 Christer Opsann Lillehammer IF 2:22:14.0 11 Oscar Smogeli Opsann Lillehammer IF 2:22:16.0 12 Aleksander Myklebust GD 2:22:42.0 13 Terje Andre Wad-Gylterud Lillehammer 2:27:35.0 14 Kjetil Holm Lillehammer Skiklub 2:28:30.0 15 Cato Visdal Mikalsen LEEDS UNITED 2:29:52.0 16 Endre Vold-Engesli Søre Ål IL/SÅOB 2:30:41.0 17 Asgeir Risheim Kvam Søre Ål IL / Sweco BIL 2:32:39.0 18 Richard Havstein Melkersen Gausdal Landhandleri 2:34:33.0 19 Trygve Ludahl Lagethon ØTI 2:36:29.0 20 Geir Haugen Vingar 2:36:45.0

Neste løp i Sørdalskarusellen er Vegmuseumsløpet 26. - 30. August

Karusellen avsluttes med Olympiaparkløpet 9. - 17. september og Elvaløpet 16. - 20. september.