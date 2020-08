Sentrumsløpet skulle opprinnelig vært arrangert 25. april. Koronavirus, smittespredning, midlertidige arrangementsforbud og usikre tider gjorde at arrangøren i våres valgte å utsette løpet til høsten, nærmere bestemt 10. oktober. Les mer HER om hvorfor Sentrumsløpet da valgte å flytte til høsten framfor å avlyse.



Ikke overraskende må nå arrangørklubben IL i BUL avlyse årets løp helt.



– Slik situasjonen har blitt, ser vi dessverre ingen mulighet for å arrangere ASICS Sentrumsløpet på en forsvarlig måte innenfor gjeldende smittevernregler. Vi må derfor avlyse årets arrangement, melder Eirik Tandberg, daglig leder i IL i BUL, til kondis.no.



Neste års arrangement planlegges gjennomført 24. april 2021.



Tidligere kritikk

Da vårløpet Sentrumsløpet ble besluttet flyttet til høsten, ble arrangøren møtt av en del kritiske røster. Dette spesielt fordi den nye datoen, 10. oktober, ville gjøre at Sentrumsløpet kolliderte med etablerte høstløp som Nøklevann Rundt (som i fjor hadde 1414 deltakere) og Ivar Formos Minneløp. Begge skulle opprinnelig arrangeres i Oslo på samme dato. Kollisjon ville det også blitt med Furumomila, en times kjøring fra Oslo, som i fjor hadde rundt 1800 deltakere. Og dagen etter skulle NM terrengløp arrangeres i Skien.



Men nå er altså Sentrumsløpet avlyst og kollisjonsproblemene enkelte så for seg i våres ble det dermed aldri noe av.



I øyeblikket står Nøklevann Rundt og Furumomila fremdeles terminfestet til 10. oktober. Ivar Formos Minneløp har imidlertid blitt flyttet til 1. november. Så gjenstår det å se om det blir muligheter for å gjennomføre disse arrangementene.



I fjor hadde Sentrumsløpet over 10 000 deltakere. I år blir det derimot ikke noe arrangement. Neste års løp er planlagt til 24. april. (Foto: Kjell Vigestad)