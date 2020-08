Lillehammerløperen som kommer fra Nes i Ringsaker løp med en klar negativ splitt med 15 sekunder (15.22/15.07) nesten på hjemmebane. Det var ingen på samme nivå i feltet, så det ble en kamp mot egen målsetting. De siste to års vinner, Mosvik-løper Ola Korbøl, ble innhentet tre ganger da han løp på omtrent samme tid som fjor, 34:14. Deretter fulgte Magnus Salberg fra Aurskog-Høland FIL og brødrene Martin og Sverre Grønvold fra FIK Ren-Eng.



I kvinneklassen var Frida Byfuglien,Team NRPsport også ganske suveren med 41:39, mens Anne Storslett forbedret persen sin i løpet til 43:24 og tok 2. plassen. Hanne Westerheim Danielsen ble 3. kvinne i mål minuttet bak.

Startfeltet telte 36 løpere hvorav 30 fullførte korrekt antall runder - ganske likt fjorårets deltakertall. (Foto: Marit Aamdal)

Kondis tok en prat med årets vinner på Sveum "dagen derpå":



Hva var målsetting før og hvordan var gjennomføringen av sololøpet på Sveum, Petter?



- Etter et skuffende jr.-NM trengte jeg et løp for å få tilbake selvtilliten og få en pekepinne på hvor formen egentlig lå. Målsettingen var å løpe en tid under 31.00. Derfor åpna jeg kontrollert. Underveis i løpet kjente jeg meg bra og overraskende sterk. Det var motiverende å ta igjen løpere, og jeg fikk ett lite kick av det.

Bedre enn persen

Hvordan vurderer du løpet ift. perseløpet ditt på 30.20 på Bislett15. juli ?



- Jeg vil si at torsdagens løp var et bedre løp enn da jeg satte pers på Bislett, siden jeg måtte gjøre all jobb alene. Jeg løp mye i bane 2 for å komme forbi andre løpere, og jeg føler selv at jeg hadde mer igjen på tanken.

Hva neste mål - når skal 30 min.-grensa tas?



- Nå er det 4 uker til NM og der har jeg ett mål: Å bryte 30 min. grensa. Der skal det ikke være noen krefter igjen når jeg kommer i mål....



