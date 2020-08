Fotograf: Gisle Sellevold



Langs Åkrafjorden har hatt mange svært sterke løpere på startstreken opp gjennom årene. Den tidligere rekorden til Okubamichael Fissehatsion på 33.19 var regnet som svært sterk. Den satte Okluba uka etter han ble norgesmester på 10.000 m i 2018. Nå løp Zerei hele 1.41 min fortere. Det gir en gjennomsnittsfart på 2.52 eller 28.45 på 10 km - pluss en km til i samme fart.



Løypa starter i 138 meters høyde over havet med en bakke nedover før det klatres opp til 252 m.o.h. etter 2930 m, hvor kampen om bergprisen avgjøres. Zerei passerte toppen etter 9.18 min, som gir en passering på ca. 9.30 etter 3 km. Deretter er løypa lett med unnabakker og flate partier nesten helt ned til fjorden før løpet avsluttes med en bakke opp til Åkrafjordtunet. Det er en del netto fall mellom start og mål som i noen grad kan forklare at det er mulig å løpe så fort. Løpet viser uansett at Zerei, som i mars i år fikk norsk statsborgerskap, har langt mer inne enn 28.24 på 10.000 m.





Fra godvær til ruskevær: Etter et par uker med nydelig vær og høye temperaturer rant løpsdagen opp med skikkelig ruskevær. Her passerer Zerei Mezngi løpets høyeste punkt på 252 m.o.h.



Stormen Ellen hadde satte sitt preg på denne lørdagen i Etne med en del vind og masse nedbør. Men da løpet startet lettet både regnværet og vinden, så det ble gode løpsforhold utover at det var vått og litt glatt noen steder. I starten var det også litt vind i ryggen i motbakkene opp til "bergprisen". Der svinger løypa unna vindretningen og det var lite eller ingen vind i resten av løypa.





Nr. 2 og 3: Tjalves Senay Fissehatsion og Rosendals Sindre Solbakken Omvik kom i mål nesten 3 minutter etter Zerei Mezengi.



Å løpe 11 kontrollmålte kilometer på 34.28 og 34.30 er sterke tider landeveisløp. Senay Fiisehatsion løp for 14 dager siden Stadionmila i Kristiansand på 29.38 etter å ha hengt på feltet som løp i 28.35-fart litt for lenge. Han er tilbake etter skade og kan få en god høstsesong. I lørdagens løp var han ikke helt i kjelleren etter at han raskt måtte innse at han ikke kunne følge Zereis fart. Han nøyde seg med å kontrollere avstanden bak til Sindre Omvik, som til slutt bare var to sekunder etter Senay.



Sindre forbedret tiden sin fra fjorårets Langs Åkrafjorden med nesten 1,5 minutter. I fjor løp han 1500 m på 3,53 og 3000 m på 8,20. I år er det blitt 31.14 på 10.000 m i sommerstevnet på Bislett. Dagens løp forteller at han mer inne enn det.



Lars Lunde besatte fjerdeplassen i et forsiktig comeback etter en lang skadeperiode. 23-åringen fra Stord står allerede med tre seire i Langs Åkrafjorden på tross av sin unge alder. Han har imidlertid mye trening foran seg før han er tilbake på nivået fra i fjor da han vant Langs Åkrafjorden med 33.49.



I grønne enger: Sindre Solbakken Omvik, Rosendal, var meget godt fornøyd med løpet langs Åkrafjorden lørdag.



Dronningen av Åkrafjorden: Maryna Novik fra arrangørklubben Klypetussen vant løpet for åttende gang.



I dameklassen var Maryna Novik klart best. Etter å ha deltatt 13 ganger og vunnet 8 ganger, løp hun sitt aller beste løp og kom inn på 40.10. For 14 dager siden satte hun pers på 10.000 m i Stadionmila med 35.22, så det var ventet at hun kunne slå sin tidligere bestetid, som er på 40.33 fra 2014. Kun Pernilla Epland har løpt fortere da hun satte løyperekord med 39.19 for to år siden.



Fra Røldal: Katrine Sør-Reime (nr. 168) ble nr. 2 blant damene og Kirsten Lien (nr. 124) nr. 4.



Totalt var det 64 løpere i denne korona-utgaven av Langs Åkrafjorden, 50 menn og 14 kvinner. I tillegg har trimmere gått og syklet de 11 kilometerne i perioden fra 1. til 21. august. Antall løpere på tid er det nest største i løpets 18-årige historie.





Alle resultater

Menn

Pl. St. nr. For/mellomnavn Etternavn Klasse Klubb/sted Bergpris Mål 1 102 Zerei Kbrom Mezngi M23-34 Spirit Stavanger 9.18 0:31:38 2 101 Senay Fissehatsion M23-34 IK Tjalve 10.09 0:34:28 3 104 Sindre Solbakken Omvik M23-34 Rosendal Turnlag 10.46 0:34:30 4 103 Lars Lunde M23-34 Stord IL / Aktiv365 10.40 0:36:08 5 105 Johannes Thomsen M35-39 Stord IL 11.05 0:36:44 8 106 Erik Rullestad M23-34 Fjæra og Rullestad IL 12.11 0:40:45 7 132 Stian Haugland M35-39 Frisk Treningssenter 12.26 0:41:21 8 107 Bjørn Ketil Sørvik M45-49 Bremnes Seashore 12.26 0:41:41 9 111 Bjørn Kjellesvik M23-34 IF Klypetussen 12.30 0:41:46 10 108 Johnny Vea M45-49 Haugesund Triathlon 13.09 0:43:19 11 146 Knut Ringheim Lunde M23-34 13.31 0:43:34 12 117 Hans Christian Osaland M16-17 B-Laget Lundeneset 13.01 0:43:37 13 144 Øystein Olsen M40-44 Kolnes Runners 13.02 0:43:59 14 114 Bjørn Ivar Svendsen M50-54 Spirit Stavanger 13.22 0:44:12 15 122 Sindre Ekornrud M35-39 IF Klypetussen 13.26 0:44:22 16 142 Vebjørn Sørbotten M23-34 13.44 0:45:03 17 110 Ørjan Løhaugen M35-39 IF Klypetussen 13.47 0:45:35 18 112 Tor Arne Sandvik M45-49 IF Klypetussen 13.43 0:45:38 19 113 Nils Saltnes M40-44 IF klypetussen 13.47 0:45:44 20 130 Magne Berge M45-49 IF Klypetussen 13.41 0:45:51 21 119 Raymond Lundestad M23-34 Ølen VGS Idrettsfag 14.00 0:46:27 22 135 Erling Bjarte Rullestad M23-34 Etne IL 13.34 0:46:36 23 115 Alf Harry Andersen M50-54 14.01 0:46:42 24 120 Åge Mikael Hjellestad M40-44 14.13 0:47:16 25 109 Svein Mikkelsen M45-49 14.06 0:47:22 26 118 Torodd Nilsen M35-39 14.11 0:47:58 27 116 Håkon Hansen M40-44 14.02 0:48:04 28 137 Torleif Fjæra M55-59 Fjæra og Rullestad IL 14.40 0:48:08 29 141 Leif Arne Flåte M23-34 IF Klypetussen 14.14 0:48:22 30 147 Hans-Petter Høglien M23-34 15.31 0:49:42 31 131 Ole Eirik Mæland M35-39 If klypetussen 15.10 0:49:45 32 152 Bård Johansen M35-39 IF klypetussen 15.09 0:50:03 33 143 Lars Øvernes M23-34 Etne IL 14.24 0:50:43 34 161 Arnstein Arvesen M60-64 Haugesund/Sportsm. 16.36 0:51:54 35 156 Kjetil Kim Espeland M45-49 I F Klypetyssen 15.21 0:52:28 36 134 Leif Hole M55-59 Vindafjord IL/Omega 18.42 0:53:02 37 145 Ole Bernt Thorbjørnsen M50-54 16.24 0:53:26 38 133 Alexander Bringedal M23-34 Team Bringedal 16.19 0:54:15 39 157 Tore Wiksnes M50-54 Kolnes Runners 17.44 0:56:07 40 155 Rune Svendsen M45-49 IF Klypetussen 16.43 0:58:11 41 160 Alf Bringedal M55-59 Team Bringedal 18.12 0:58:42 42 163 Eric W. Mills M65-69 Etne IL 19.15 0:59:32 43 140 Alexander Hardeland M23-34 19.13 0:59:43 44 154 Jan Ivar Bringedal M23-34 Team Bringedal 17.45 1:00:52 45 162 Harald Måge M65-69 IF Klypetussen 18.34 1:01:19 46 153 Jacek Marian Armatynski M40-44 IF Klypetussen 18.42 1:02:42 47 164 Odd Gunnar Nilsen M65-69 IF Klypetussen 20.23 1:03:06 48 149 Johannes Skj. Løhaugen M13-14 Etne il 16.33 1:05:06 49 165 Eivind Gangstø M60-64 Bjoa il 20.32 1:06:21 50 180 Gisle Sellevold M65-69 IF Klypetussen 22.34 1:13:03

Kvinner

Pl. St. nr. For/mellomnavn Etternavn Klasse Klubb/sted Bergpris Mål 1 123 Maryna Novik K35-39 IF Klypetussen 12.12 0:40:10 2 168 Katrine Sør-Reime K35-39 Røldal 13.18 0:44:52 3 139 Mariann Vevatne K35-39 Etne IL 13.48 0:46:13 4 124 Kirsten Lien K45-49 Røldal il 13.37 0:46:38 5 125 Helena Hope K23-34 14.10 0:46:45 6 138 Ingrid Fjæra K23-34 Fjæra og Rullestad IL 15.10 0:51:40 7 150 Berit Asheim K50-54 15.40 0:52:24 8 158 Anette Lauareid Hovda K40-44 IF Klypetussen 18.10 0:59:10 9 166 Carina Hornenes K35-39 18.36 0:59:27 10 167 Ingrid Markhus Knudsen K35-39 Etne 18.27 0:59:43 11 171 Mari Kjellesvik K23-34 18.04 1:00:07 12 151 Helene Bårtvedt Leonhardsen K16-17 IF Klypetussen 20.33 1:07:15 13 169 Anne Elisabet Skjold K45-49 Ølen 20.31 1:08:32 14 170 Kari Marie Tjelmeland K45-49 IF Klypetussen 21.02 1:08:57





Lagstrofè - "Langs Åkrafjorden" - 22. august 2020

Klasse: St. nr. Namn E-namn Klubb MÅL Sluttid KVINNER KV 35-39 139 Mariann Vevatne Etne Girl Power 46.13 KV 35-39 166 Carina Hornenes Etne Girl Power 59.27 KV 35-39 167 Ingrid Markhus Knudsen Etne Girl Power 59.43 2.45.23 KV 35-39 123 Maryna Novik IF Klypetussen 40.10 KV 40-44 158 Anette Lauareid Hovda IF Klypetussen 59.10 K 16-17 151 Helene Bårtvedt Leonardsen IF Klypetussen 67.15 2.46.35 MENN MS 111 Bjørn Kjellesvik IF Klypetussen 41.46 MV 35-39 122 Sindre Ekornrud IF Klypetussen 44.22 MV 35-39 110 Ørjan Løhaugen IF Klypetussen 45.35 2.11.43 MV 45-49 112 Tor Arne Sandvik IF Klypetussen - 2 45.38 MV 40-44 113 Nils Saltnes IF Klypetussen - 2 45.44 MV 45-49 130 Magne Berge IF Klypetussen - 2 45.51 2.17.13 MS 143 Lars Øvernes Etne IL 40.43 MS 135 Erling Bjarte Rullestad Etne IL 46.36 MV 65-69 163 Eric W. Mills Etne IL 59.32 2.26.51 MS 141 Leif Arne Flåte IF Klypetussen - 3 48.22 MV 35-39 131 Ole Eirik Mæland IF Klypetussen - 3 49.45 MV 35-39 152 Bård Johansen IF Klypetussen - 3 50.03 2.28.10 MV 45-49 156 Kjetil Espeland IF Klypetussen - 4 52.28 MV 45-49 155 Rune Svendsen IF Klypetussen - 4 58.11 MV 65-69 162 Harald Måge IF Klypetussen - 4 61.19 2.51.58 MS 133 Alexander Bringedal Team Bringedal 54.15 MV 55-59 160 Alf Bringedal Team Bringedal 58.42 MS 154 Jan Ivar Bringedal Team Bringedal 60.52 2.52.49 MV 40-44 153 Jacek Marian Armatynski IF Klypetussen - 5 62.42 MV 65-69 164 Odd Gunnar Nilsen IF Klypetussen - 5 63.06 MV 65-69 180 Gisle Sellevold IF Klypetussen - 5 73.03 3.18.51



Far og sønn: Denne gangen var far, Ørjan Løhaugen, klart best i familieduellen. Johannes Løhaugen (13 år) lovet imidlertid å legge seg i trening og gi faren langt hardere konkurranse neste år.