1500 meteren i Stockholm i dag minte en god del om den i Monaco for ni dager siden. Timothy Cheruiyot var den eneste som fulgte harene på førsterunden - sjøl om de sprang en god del roligere enn i Monaco. Jakob dro feltet bak og kom ajour i løpet av andrerunden. Drøye 300 m fra mål brøt Filip Ingebrigtsen som like før hadde sluppet tetfeltet.

På de siste 300 meterne ble det en kamp mellom Timothy Cheruiyot, Jakob Ingebrigtsen og Steward McSweyn. Autralieren prøvde seg på utsida av Jakob på bortre langside, men kom aldri forbi. Jakob var i rygg på Timothy ved utgangen av siste sving, men kenyaneren hadde mest krefter igjen på oppløpet og vant på 3.30.25, med Jakob et lite halvsekund bak. McSweyn satte ny pers med 3.31,48 og tok en klar tredjeplass.

Styrkeforholdet mellom "de to store" virka å være det samme som i Monaco, bare at de begge løp ca. 2 sekunder seinere. Det var på flere vis forventa, ikke minst siden banen i Monaco er regna for å være verdens raskeste. Av de 16 kjappeste 1500 m-løpene i verden de siste ti årene er det bare 1 som ikke er løpt i Monaco. I Stockholm var det også en merkbar vind, og stevnet var heller ikke optimalt timet i etterkant av høydeoppholdet i St. Moritz for Jakob Ingebrigtsens del.

Derfor hadde han all grunn til å være fornøyd, og i et intervju etter løpet gav han uttrykk for at han var glad for å kunne prestere på så høyt nivå på en tung dag.

– Det kjentes dårlig. Jeg har veldig tunge bein i dag, så det henger nok litt igjen etter Monaco, og litt tungt etter høyden, sa Jakob til NRK og la til:

– Det er bare et tidsspørsmål før jeg slår ham. Det var surt å tape igjen, men en eller gang skal jeg slå ham.

Filip hadde en enda tyngre dag og valgte å bryte.

– Det var veldig surt. Det var veldig tungt tidlig. Så får jeg hammeren med 600 meter igjen. Kroppen funker ikke, og da er det dumt å gå helt i kjelleren. Kroppen har funket bra den siste uka, men av en eller annen grunn så funket det ikke i dag, fortalte Filip til NRK.

Det ble stor spredning i feltet og på langt nær like mange gode tider som i Monaco. Kalle Berglund ble best av de fire svenskene med 3.38,19 og sjuendeplass.





1500 m menn

1 11 KEN CHERUIYOT Timothy 3:30.25 3:28.45 3:28.41 2 8 NOR INGEBRIGTSEN Jakob 3:30.74 3:28.68 3:28.68 3 3 AUS McSWEYN Stewart 3:31.48 PB 3:31.81 4 6 ESP GÓMEZ Jesús 3:33.46 3:33.07 3:33.07 5 10 AUS RAMSDEN Matthew 3:35.99 SB 3:35.85 6 5 USA ENGELS Craig 3:37.55 3:35.42 3:34.04 7 7 SWE BERGLUND Kalle 3:38.19 3:35.34 3:33.70 8 4 GBR GOURLEY Neil 3:38.30 SB 3:35.95 9 1 SWE ROGESTEDT Johan 3:38.97 SB 3:47.06 3:36.58 10 15 SWE DANIELSSON Emil 3:40.08 PB 3:40.74 3:40.74 11 2 GBR DA'VALL GRICE Charlie 3:41.75 3:34.63 3:30.62 12 14 SWE SUNDSTRÖM Simon 3:47.76 3:42.11 3:42.11 DNF 13 FRA AKBACHE Mounir 3:39.81 DNF 9 NOR INGEBRIGTSEN Filip 3:30.35 3:30.01

Filip Ingebrigtsen hadde ingen god dag og brøt drøye 300 m fra mål. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)



