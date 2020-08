Det var en fin sprint med flere utfordringer og sekundstrid i flere av klassene. I noen av klassene ble det passert en mur ved en post som man skulle løpe rundt, noe som førte til en del diskvalifiserte løpere.



Dette skriver arrangøren:

«Under løpet i dag ble det observert at mange løpere krysset murer (vernede ruiner) som det i henholdt til bestemmelser og karttegn ikke er tillatt å krysse. Etter en vurdering av juryen ble det avgjort å diske disse løperne. Noen kan kanskje oppfatte avgjørelsen som streng, men en av begrunnelsene for avgjørelsen er at dette kan være en god læring for berørte og andre, slik at ikke samme feil gjøres i viktigere konkurranser.»



Terrenget i dag var nytt for de fleste, og deltakerne fikk fine utfordringer. Elverum OK arrangerte et fint kretsmesterskap og fikk mange gode tilbakemeldinger på arrangementet.



Neste helg er det KM langdistanse Fjelldilten og KM stafett på Natrudstilen.

De beste pr. klasse i KM Sprint (Mjølnerløpet) Arr.: Elverum OK C-åpen 17- 1 300 m, 3 deltakere Plass Navn Organisasjon Tid Diff 1 Wenche Brobakken Snertingdal IF Orientering 11.43 2 Hilde Solli Kvikstad OL Toten-Troll 15.03 +3.20 3 Ole Christian Solli Kvikstad OL Toten-Troll 17.01 +5.18 B-åpen 17- 1 800 m, 4 deltakere 1 Roar Skoglund Gjø-Vard OL 22.45 2 Kjersti Småstuen OL Toten-Troll 25.59 +3.14 3 Martin Aasen Wright Oppsal Orientering 27.42 +4.57 D 11-12 1 300 m, 1 deltakere 1 Martine Engh Sagvold OL Toten-Troll 23.24 D 13-14 1 800 m, 6 deltakere 1 Mina Bleken Rud Vang OL 17.38 2 Ida Øverli Støen Lillehammer OK 18.11 +0.33 3 Johanne Berg Løten o-lag 18.37 +0.59 D 15-16 2 000 m, 11 deltakere 1 Live Raknes Sogstad Gjø-Vard OL 16.21 2 June Rogstad Bekkevold Løten o-lag 17.05 +0.44 3 Anne Frøisland Vang OL 18.28 +2.07 D 17-20 2 500 m, 6 deltakere 1 Martine Skjelsvik Lillehammer OK 21.11 2 Pernille Sønsterudbråten Raumar Orientering 23.11 +2.00 3 Åsne Naadland Holo Fossum IF 25.15 +4.04 D 21- 2 900 m, 6 deltakere 1 Emilie Westli Andersen Løten o-lag 20.57 2 Evine Westli Andersen Løten o-lag 23.34 +2.37 3 Kari Svingheim Lillehammer OK 26.58 +6.01 D 35- 2 500 m, 3 deltakere 1 Kristine Sollien Flaskerud OL Toten-Troll 27.40 2 May Lise Kloppbakken Gjø-Vard OL 29.43 +2.03 3 Lene Margrethe Sætaberget Lunderseter IL 31.37 +3.57 D 40- 2 500 m, 4 deltakere 1 Julie Finsrud Lande Eidskog OL 23.35 2 Tone Bleken Rud Vang OL 24.28 +0.53 3 Line Merete Libak Vang OL 28.56 +5.21 D 45- 2 000 m, 4 deltakere 1 Valborg Madslien Lillehammer OK 16.35 2 Berit Bergset Gjø-Vard OL 22.37 +6.02 3 Gunn Elin Rudi Hadeland OL 27.46 +11.11 D 50- 2 000 m, 2 deltakere 1 Hege Solerød Gjø-Vard OL 19.36 2 Unn Mette Klopbakken Snertingdal IF Orientering 26.43 +7.07 D 55- 2 000 m, 3 deltakere 1 Vanja Staff OL Toten-Troll 22.25 2 Inger Svaland OL Vallset/Stange 23.29 +1.04 3 Unni Halvorsen Nustad Øyer-Tretten IF 33.10 +10.45 D 60- 2 000 m, 4 deltakere 1 Mona Hesselberg Løten o-lag 23.20 2 Ingrid Ravnan OL Toten-Troll 24.34 +1.14 3 Wenche Bjørnstad Ringsaker OK 28.38 +5.18 D 65- 2 000 m, 6 deltakere 1 Gro Solnørdal Rudsbygd IL 17.43 2 Lis Dæhli Løten o-lag 18.10 +0.27 3 Bente Tangen Wikstrøm Ringsaker OK 25.38 +7.55 D 70- 2 000 m, 3 deltakere 1 Inger K. Brøndbo OL Vallset/Stange 24.32 2 Berit Saxhaug Raumar Orientering 25.29 +0.57 3 Randi Aas Fjæstad Hamar OK 40.30 +15.58 D 80- 2 000 m, 1 deltaker 1 Inger E. Vamnes Hamar OK 35.39 H 11-12 1 300 m, 5 deltakere 1 Aksel Tonjer Fingarsen Elverum OK 08.30 2 Nikolai Teslo Hadeland OL 10.26 +1.56 3 Lars Flaskerud OL Toten-Troll 11.52 +3.22 H 13-14 1 800 m, 10 deltakere 1 Emil Tonjer Fingarsen Elverum OK 14.11 2 Magnus Svaland Dale OL Vallset/Stange 14.42 +0.31 3 Mikkel Aasness Odal OL - Orientering 16.29 +2.18 H 15-16 2 500 m, 5 deltakere 1 Lars Lien Gjø-Vard OL 16.51 2 Annar Erlien Solerød Gjø-Vard OL 19.46 +2.55 3 Johannes Bjørke Sollien OL Toten-Troll 24.26 +7.35 H 17-20 2 900 m, 7 deltakere 1 Sander Tonjer Fingarsen Elverum OK 19.54 2 Sune Raknes Sogstad Gjø-Vard OL 22.08 +2.14 3 Sigurd Kvamme OL Toten-Troll 22.50 +2.56 H 21- 3 000 m, 9 deltakere 1 Andreas Svingheim Magerøy Lillehammer OK 19.25 2 Simen Ballangrud OL Toten-Troll 19.31 +0.06 3 Bjørnar Kvåle Hadeland OL 22.18 +2.53 H 40- 2 900 m, 2 deltakere 1 Jan Åsmund Sætaberget Vang OL 31.56 H 45- 2 500 m, 10 deltakere 1 Øyvind Lien Gjø-Vard OL 21.04 2 Anders Hauger Brandval/Kongsvinger OK 21.59 +0.55 3 Sigmund Hansen Gjø-Vard OL 22.23 +1.19 H 50- 2 500 m, 5 deltakere 1 Ståle Sønsterudbråten Lillomarka OL 19.39 2 Jan Ola Pedersen Vang OL 21.23 +1.44 3 Håvard Kvamme OL Toten-Troll 21.35 +1.56 H 55- 2 000 m, 6 deltakere 1 Erlend Slokvik OL Toten-Troll 14.40 2 Nils Harald Staff OL Toten-Troll 16.41 +2.01 3 Stein Arne Negård Vang OL 18.29 +3.49 H 60- 2 000 m, 7 deltakere 1 Bjørn Solbergseter Austmarka IL 16.01 2 Onno Verberne OL Toten-Troll 17.04 +1.03 3 Trond Olsen Løten o-lag 17.06 +1.05 H 65- 2 000 m, 5 deltakere 1 Sigurd Dæhli Løten o-lag 15.57 2 Terje Wikstrøm Ringsaker OK 17.04 +1.07 3 Einar Lien Løten o-lag 21.00 +5.03 H 70- 2 000 m, 9 deltakere 1 Paul Skjaker Hadeland OL 19.45 2 Tor Trøan Hadeland OL 21.10 +1.25 3 Knut Malmo Ringsaker OK 22.16 +2.31 H 75- 2 000 m, 3 deltakere 1 Trond Feiring Hamar OK 22.48 2 Einar Stensby Løten o-lag 31.17 +8.29 3 Hans Petter Jevanord Ringsaker OK 33.37 +10.49 H 80- 2 000 m, 2 deltakere 1 Jon Vegard Lunde Lillehammer OK 37.07