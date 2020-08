(Alle bilder: Lydiard Foto AS / arrangørens facebookside)

Det koronatilpassede arrangementet kunne gjennomføres akkurat som planlagt. Været var perfekt med høyt skydekke og god temperatur. Været er jo alltid et spenningsmoment i dagene i forveien og en helt avgjørende faktor for om deltakerne kan sendes over fjellet. Mye av løypa går over 1000 moh, og den høyeste toppen er Grinaren med 1528 moh. Det var totalt 74 deltakere i den andre utgaven som fikk bryne seg på tøft og teknisk krevende fjellterreng i storslått natur.

En oppkvikker fra naturens egen drikkestasjon i Neådalen. (Arrangørfoto)

Lokal dominans

Det ble lokal seier i herrer 43 km med Kristoffer Nordvik fra Todalen. I tillegg fikk vi ny løyperekord på kvinnesiden både på 43 km og 29 km med henholdsvis Ingeborg Treu Røe (43 km) og Berit Mogstad (29 km). Berit er forøvrig en lokal og svært habil langrennsløper, så den tiden blir det krevende å få gjort noe med. Fjellgeita Ola Hovdenak satte også løyperekord på 29 km med 3 timer og 11 minutter som også er en sterk prestasjon!

Av andre sterke prestasjoner må Erik Kårvatn nevnes som fortsatt er junior og klarte en 3. plass sammenlagt på 29 km og forbedret tiden fra i fjor med 40 min. Han satser for fullt på fjelløp og skimo og går på randolinje på Tingvoll VGS.



Erik Kårvatn var mengt nær å ta 2. plassen på 29 km. Her i full fart nedover steinura i Gammeldalen Falla. (Arrangørfoto)

Emil Aslaksen Røed må også nevnes. Han er kun 13 år gammel, men fullførte 29 km på sterke 4:44:48. Her har vi en fjellets utgave av Jakob Ingebrigtsen som kan vare på framtiden i norsk fjellsport.

Ultraløper Odd Edøy fullførte 43 km på en 5. plass totalt etter å ha løpt Rondane100 (160 km) helgen før. Det er imponerende!



Robert Sørlie, Trollheimen Fjellsportklubb, som knep 2. plassen på 43 km, på Kvennhullfjellet. (Arrangørfoto)



Tidligere langrennsprinter Guro Strøm Solli tok 2. plassen i damenes 29 km. Knut Inge Orset, Romsdal Randonee Klubb ble 5. mann i aherreklssen. (Arrangørfoto)

Heldags dusgnadsjobb

Fredrik Thoresen Sletten i arrangørstaben passer ellers på å rose den enorme innsatsen som blir gjort av alle de frivillige.

- De har stått på dag og natt uka før løpet for å få alt klart. En helt avgjørende faktor for å kunne gjennomføre et såpass omfattende løp. Løypa går rett og slett langt til fjells, så de som er løypevakter starter dagen før eller grytidlig om morgenen for å rekke fram til post. Her blir de sittende til siste løper har passert, så det blir en lang dag i fjellet. Heldigvis er de både spreke og fjellvante og kommer ned fra fjellet med et stort smil om munnen. De blir avbildet på seierspallen når de kommer ned fordi de er sanne helter som gjennomfører store deler av trasseen i tillegg til at de bære med seg en god del utstyr. Vi bøyer oss i støvet for de frivillige, avslutter han.

De beste Kårvatn Skyrun 22.08.2020: Kvinner - 29 km (8 fullførte): Plass Navn Klubb Tid Etter 1 Berit MOGSTAD Rindal IL 03:49:38 +0:00 2 Guro Strøm Solli Noteam 04:37:09 +47:31 3 Marit Aasen Tingvoll IL 04:42:06 +52:28 4 Veronica Aasgård Søya 05:02:28 +1:12:50 5 Line Marie Drøpping Noteam 05:32:15 +1:42:37 Menn - 29 km (32 fullførte): 1 Ola Hovdenak Romsdal Randoneeklubb 03:11:08 +0:00 2 Eirik Solem Elnesvågen og O. IL Friidrett 03:42:23 +31:15 3 Erik Kårvatn Rindal IL 03:43:33 +32:25 4 Martin Sebastian Bruseth Romsdal Randonee Klubb 03:47:45 +36:37 5 Magnus Røysum Espeland Team Reser 03:48:41 +37:33 6 Knut Inge Orset Romsdal Randonee Klubb 03:49:30 +38:22 7 Thomas Foyn Team Kårvatn 03:54:48 +43:40 8 Øyvind Hem Noteam 04:07:50 +56:42 9 Tor Erling Aasprang Tingvoll IL 04:28:05 +1:16:57 10 Bård Smestad Multiadventures 04:28:31 +1:17:23 Kvinner - 43 km (6 fullførte) 1 Ingeborg Treu Røe NTNUI 07:00:30 +0:00 2 Martine Frekhaug Strindheim IL 07:15:17 +14:47 3 Kristine Nes Rindal IL 07:41:28 +40:58 4 Synne Hoggen Nybø Norconsult AS 07:44:55 +44:25 5 Siv Solstad Øsil 08:36:03 +1:35:33 Menn - 43 km (18 fullførte): 1 Kristoffer Nordvik Todalen IL 05:40:17 +0:00 2 Robert Sørlie Trollheimen Fjellsportklubb 06:28:33 +48:16 3 Håkon Ishoel Vollan I.K. 06:30:15 +49:58 4 Odd Edøy Noteam 07:11:41 +1:31:24 5 Endre Asheim Hennum Hydro BIL Sunndal 07:16:21 +1:36:04 6 Einar Sulheim Noteam 07:18:17 +1:38:00 7 Håkon Sulheim Jagiellonian Rowing Club 07:18:50 +1:38:33 8 Anders Melling Bøfjorden IL 07:30:03 +1:49:46 9 Halvor DROEPPING Surnadal IL 07:31:29 +1:51:12 10 David Pasdeloup NTNUI 08:12:39 +2:32:22 11 Ørjan Trenmo Noteam 08:35:25 +2:55:08 12 Petr Pavlis Best4run CZE 08:36:05 +2:55:48



