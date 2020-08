Enten du har løpt, eller skal løpe Kondisløpet, ønsker vi oss bilder vi kan bruke når vi omtaler løpet ved senere anledninger.

Bildene må ha rimelig god kvalitet og ikke være for små. VI kan ikke love at alle tilsendte bilder brukes.

Send eventuelle bilder kan kondis@kondis.no

Om løpet

De eneste kravene som stilles er at løypa er lang nok og enten er en rundløype eller fram- og tilbakeløping i samme løype om en deltar i konkurranseklassen. Det er totaltiden som gjelder, inkludert evt stopp underveis, som i vanlige konkurranser. Det stilles ikke slike krav i trimklasse uten tidtaking.

Du melder deg på i vårt påmeldingssystem og registrerer resultatene dine selv, enten manuelt eller ved å overføre økta fra apper eller klokker. Velg hvilke(t) løp du ønsker å melde deg på på denne siden.



Vi oppfordrer medlemmer til å melde seg på for «Team Kondis» - skriv dette i feltet for «Lag».

Egne uttrekkspremier for de som er påmaldt for «Team Kondis»

Premie til beste mann og kvinne totalt på hver distanse.

Uttrekkspremier.

Det er mulighet til å skrive ut diplom etter løpet.



Priser pr distanse: 157 kroner (197 kroner for ikke-medlemmer)

Inkluderer flott deltakermedalje til de som deltar i alle tre månedens løp.



I forbindelse med påmeldingen kan du også kjøpe løpets t-skjorte i månedens utgave, seks valgfrie farger.

