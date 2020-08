Moon Valley Run Festival ble i år arrangert for andre gang. Start og mål var på Måndalen Stadion. Måndalen ligger i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Fjelløpet har to distanser: 17 Lakes på 55 km og 4800 høydemeter og 7 Lakes på 26 km og 2300 høydemeter. Det skal her løpes forbi henholdsvis 17 og 7 innsjøer i Måndalen. Det ble også arrangert et rent motbakkeløp på 4 km og 751 høydemeter. Dette motbakkeløpet er fra tidligere kjent som Klauva Opp og har blitt arrangert siden 2012. På toppen av det hele ble også to barneløp gjennomført.



Vant på hjemmebane

Ikke uventet var det spanjolen Kilian Jornet, som i 2016 flyttet nettopp til Rauma kommune, som vant den lengste løypa i Moon Valley Run Festival. Det gjorde han, som så ofte ellers når han stiller til start, på solid vis. 7 timer og 56 minutter ble vinnertiden. Fredrik Askeland ble nummer to og Anders Tiltnes nummer tre. Disse på henholdsvis 8.59 og 9.04.



– I dag tok jeg på meg startnummer for første gang i år. Jeg behøvde ikke å dra så langt, men det var et fantastisk løp. Vilt, teknisk og i et storslått landskap i Moon Valley Run Festival. Konseptet er kult: å løpe forbi alle de 17 innsjøene som gir vann til Måndalen. Det betyr at du noen ganger krysser, eller til og med følger, en sti. Men det meste er off-trail med passering av rygger og kryssing nedenfor toppene for å komme fra en innsjø til en annen. Løypa er ikke merket, så du må løpe med GPS og telefon, skrev Kilian Jornet på sin Instagram-profil hvor han også la ut en video han filmet underveis i løpet.



Fornøyd arrangør

Geir Konrad Moen, som er løpets initiativtaker i arrangørklubben Måndalen Idrettslag, var både stolt og fornøyd med årets festival.

– Vi er de eneste i verden som har fått verdens beste fjelløper på startstreken i år. Det ser vi på som et kvalitetsstempel, smiler Moen og sikter til Kilian Jornet.



– Alt gikk etter planen. På grunn av Covid-19 holdt vi litt igjen på markedsføringen i år. En god del utøvere, både fra og utenfor Norge, ble forhindret i å møte opp i år. Men vi tilpasset oss og gjennomførte uten problemer. Regner med økt deltakelse neste år, tilføyer Moen.



Neste års arrangement er allerede bestemt skal gjennomføres 14. - 15. august.





Forsvarte seieren: Johanna Åstrøm forsvarte fjorårsseieren i 7 Lakes. I år med fem minutters raskere vinnertid.



Løyperekorder

Foruten Kilian Jornet var det også mange andre veldig sterke løpere til start. Det ble løyperekord både på 7 og 17 Lakes for kvinner og menn.

– Men siden dette er snakk om fjelløping, så legger vi ikke veldig stor vekt på løyperekorder. I fjelløping er ikke dagene og forholdene like. Men det ble helt klart levert prestasjoner på øverste nivå i år, sier Geir Konrad Moen.



Kvinneklassen i 17 Lakes ble, som eneste deltaker, vunnet av Aleksandra Narkowicz på 15 timer og 30 minutter.



Anders Kjærevik vant 7 Lakes på 3 timer og 18 minutter foran Håkon Eliassen Øvrebø på 3.26 og Filip Eidsheim på 3.28.



Kvinneklassen i 7 Lakes ble, i år som i fjor, vunnet av Johanna Åstrøm. Hennes vinnertid var i år 3.45 (som var fem minutter raskere enn i fjor). Henriette Albon ble nummer to på 3.55, mens Målfrid Hermanssen tok 3. plassen på 4.03.



Vertikalløpet ble vunnet av Lars Åkernes Rimereit på 37.06 minutter, mens kvinneklassen ble vunnet av Charlotte Watson på 46.38.



Se komplette resultatlister og bilder fra premiepallene nedenfor.



– Vi gjennomførte seks arrangement denne dagen, og jeg ønsker å takke de over 70 frivillige som var med å gjøre dette mulig, avslutter Geir Konrad Moen.



Forhåndsomtale av løpet

Reportasje fra fjorårets løp



Arrangementets hjemmeside

Instagram

Facebook



17 Lakes menn: Premiepallen for menn i 17 Lakes. Kilian Jornet (midten) vant foran Fredrik Askeland (venstre) og Anders Tiltnes (høyre).













7 Lakes menn: Premiepallen for menn i 7 Lakes. Anders Kjærvik (midten) vant foran Håkon Eliassen Øvrebø (venstre) og Filip Eidsheim (høyre).









7 Lakes kvinner: Premiepallen for kvinner i 7 Lakes. Johanna Åstrøm (midten) vant foran Henriette Albon (venstre) og Målfrid Hermanssen (høyre).









Vertical Run menn: Premiepallen for menn i Vertical Run. Lars Åkernes Rimereit (midten) vant foran Trym Dalset Lødøen (venstre) og Jan Roger Hagen (høyre).









Månvatnet. (Arkivfoto: Torgeir Kruke)

LØYPEKART:



Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.



Bli medlem og få mange medlemsfordeler!



Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957