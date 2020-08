Søndag 6. september arrangeres Kraftløpet i Kvænangsbotn for 2. gang - og noen av Finnmarks sterkeste skiløpere ventes til start.

Kraftløpet ble arrangert for første gang sommeren 2019, da som et ekstra arrangement til Verdde, en festivaluke hvor fastboende og reindriftsamer møtes til flere arrangementer og den tradisjonelle fotballturneringen Verddeturneringa. Burfjord IL ble utfordret til å komme opp med et ekstra idrettsarrangement som kunne samle folk og skape mer aktivitet og samhold i bygda. De valgte da å lage et fjelløp for store og små.





Ved mål var det selvsagt pyntet med både norsk og samisk flagg. (Foto: Tom-Hugo Pedersen)



- Arrangementet ble en kjempesuksess med tre ganger så mange betalende deltakere enn vi hadde forutsett med totalt 164 deltakere, 50 i konkurranseklassen, 64 i mosjonsklassen og 50 på barneløpet. I tillegg til lokale hadde vi utøvere fra hele Troms og Finnmark med, forteller løpsleder Tonny Mathiassen.





Løperne puster ut etter målgang i fjorårets løp. (Foto: Tom-Hugo Pedersen)



I herreklassen i fjorårets løp ble det et oppgjør mellom skilandslagets Finn Hågen Krogh og brødrene Andreas Nygaard og Bjørn Thomas Nygaard, hvor Krogh rykket midt i løpet og fikk til slutt nesten et minutt ned til skyrunner Bjørn Thomas Nygaard. I kvinneklassen ble det et oppgjør mellom skiløper Synne Arnesen og skyrunner Silje Hansen, hvor Synne til slutt stakk av med seieren.





Fjorårsvinnerne uten ski på bena; Finn Hågen Krogh og Synne Arnesen. (Foto: Tom-Hugo Pedersen)

Vinnertidene fra i fjor er offisielle rekorder for løpet med henholdsvis 21:36 for herrene og 24:31 for damene.



På påmeldingslisten finner vi utøvere fra hele regionen, i tillegg til de lokale idrettsklubbene. Nord-Norsk skilinje har meldt sin ankomst med alle sine løpere og trener Karl-Gunnar Skjønnsfjell melder om at det i år er noen svært gode løpere blant elevene, og sier at rekorden til Krogh mest sannsynlig henger i en tynn tråd. Skilinja må likevel finnes seg i å ha utfordrerstempel, favorittstempelet går nok til brødrene Nygaard sammen med terrengsyklist Daniel Leirbakken Boberg om han velger å stille til start i år.



Se INNBYDELSEN



Arrangørens facebookside



For konkurranseklassen er løypa rett i overkant av 5km og starter med 1km flat løping fra grendehuset via Sildneset og Kvænangsbotnbeien til Suoikkatveien (anleggsveien). Fra starten av anleggsveien og opp til tunellen er det cirka 4 km med en stigning på 7 % i snitt. For de yngre løperne blir det en kortere løype i området rundt grendehuset.