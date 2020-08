Det var ni personer fra Kondistreninga Årnes som løp 3000 meter på friidrettsstadionen mandag 24. august. Alle var vi interessert i å finne ut om vi hadde klart å forbedre oss siden forrige testløp i juni. Raskest på herresida var Rune Holmen, mens Anette Johansen var raskeste kvinne med imponerende 12.52. Resultatet har brakt henne opp til foreløpig ledelse på 3 kilometeren i august.



Ledet: Her har Anette nettopp løpt forbi Bjørn Bjerkestrand og Merete Støverud Stokke. (Foto: Hilde Johansen)



Godt å teste seg: Jens Davidsen synes det er godt med testløp innimellom. (Foto: Hilde Johansen)



Far og sønn: Pappa Ronny Fredriksen er aktivt med på Kondistreninga og synes det er utrolig flott at Casper har blitt så ivrig på å trene. (Foto: Hilde Johansen)

Tidligere var Casper en overvektig ung mann som var mye syk. Etter at han begynte å trene har immunforsvaret blitt mye bedre. Han er nesten aldri syk lenger.

– Jeg synes det er moro å trene, sier Casper, og legger til at han til å begynne med trente hver dag.

Treningen og det at han byttet ut brødskivene i lunsjen med knekkebrød samtidig som snop kun ble spist i helgene, førte til at kiloene raste av. I dag er han en veltrent mann med godt immunforsvar og god helse.

I dag trener han kun hver andre dag. Det er ikke fordi Casper ønsker fridager, men fordi pappa Ronny har satt ned foten.

– Han elsker trene og er veldig ivirig, men jeg syntes han ble for tynn. Vi måtte da redusere på treninga, sier pappa'n.

Totalt tilbakelegger Casper rundt 10-12 kilometer i uka fordelt på 5-kilometers gåturer med stolen og noen intervalløkter.

Han har også vært med på andre løp enn Kondisløpet. Da familien var på ferie i Spania for en tid tilbake, meldte han seg på et tre kilometers løp som han skulle løpe sammen med pappa. Underveis løp de feil slik at det ble fem kilometer istedenfor tre.

– Det var moro likevel. Vi kom til mål, ler Casper.



Fullførte: Casper fullførte Kondisløpet på tida 25.30.



Oppløpet: Det ble hard kamp mellom Merete Støverud Stokke og undertegnede mot slutten av løpet. En kamp som Merete vant, men neste gang ... da blir det revansj. (Foto: Hilde Johansen)