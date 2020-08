Det har vært en sesong med Sommerkarusell som naturlig nok har vært preget av korona-tilpasninger. Det har både vært oppdelt i to separate løp og forskjellige former for puljestarter. I det siste løpet var det igjen tilbake til kun ett løp, men puljestartene var beholdt, med de antatt raskeste i første pulje både på 5 og 10 km.

Og som i alle karuselløp fra Fana Stadion er det noen som løper veldig fort, denne gangen var det også et nytt navn på premiepallen etter løpet. Biniam Hayleab begynte med løping i Gneist i sommer og nå raste han gjennom 5-km-løypen på 16:24 og andreplass. Han fikk her en viss harehjelp fra klubbkompis Philip Massacand, som ulikt harer ellers vant løpet. Biniam har for øvrig en litt spesiell idrettskompetanse da han egentlig driver med boksing.

I 10 km var det Per Christian Eggen Mjøs som tok en klar seier denne gangen, på gode 34:25, her ble han etterfulgt av Anders Kjærevik og Thomas Schjøtt Hannevig.

Beste kvinne på den lengste distansen ble Marianne Lien som var hele 5 minutter de neste, Kristin Lunde og Linda Fimreite.

På 5km var Janne Skare den klart beste, halvt annet minutt foran Ida Marie Ersland og Karianne Jørgensen.

Og rundt stadion og i løypen var det ellers mange blide fjes som så ut til å være godt fornøyd med å prøve løpeformen i Head Energy Sommerkarusell.

Bare se på de glade løperne på disse bildene som vi har tatt på den første kilometeren i Sommerkarusellen:



Emma Kaspara Føleide og ?



Samuel Grøvan, Gunn-Britt Grøvan og Turid Landsvik.

Alexander og Frida Jacobsen har alltid et smil til fotografen.



Jakob og Jeanette Berg-Larsen.

Jakob har til og med ekstra krefter til et hopp.



Bjarte Hodnekvam.



Janos Kozma lar aldri en sjanse gå fra seg til å gi fotografen et godt motiv.



Kristian Mo, Eirik Veseth, Walid Abdi.

På premiepallen er det i hvert fall fornøyde fjes:

Premiepallen 5 km menn: Biniam Hayleab, Philip Massacand og Robert Hisdal.

5 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 292 Philip Massacand Gneist Friidrett M15-19 16:11 2 1216 Biniam Hayleab Gneist M20-34 16:24 3 1193 Robert Hisdal @Toppturgutta M40-44 16:29 4 1184 Sondre Johan Knutsen DNB M20-34 16:51 5 233 Leif Kåre Hatlevoll DNB Livsforsikring AS M35-39 17:01 6 1185 Ulrik Måbø Langesund sykle- og triathlonklubb M20-34 17:17 7 202 André Aasen Schlumberger (Onesubsea) M20-34 17:34 8 1195 Lars Schjølberg Evensen Fana IL / Fana IL Friidrett M15-19 17:47 9 1183 Even Magnus Aspli Frol IL M20-34 18:26 10 212 Noah Spjeld Martinsen Gneist Friidrett M15-19 18:28 11 1188 Thomas Hjertnes BERGEN M20-34 18:46 12 261 Øystein Risøen Opptur Motbakkeklubb M50-54 18:58 13 214 Tommy Birkeland DNB Klubben M40-44 19:24 14 157 Remi Mjelde Bjarg IL M40-44 19:41 15 1177 Sebastian Gjelsvik BERGEN M20-34 19:44



Premiepallen kvinner 10 km: Kristin Lunde, Marianne Lien og Linda Fimreite

Resultater kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1171 Marianne Lien NESTTUN K20-34 40:02 2 253 Kristin Lunde Opptur Motbakkeklubb K45-49 45:17 3 1206 Linda Fimreite Opptur Motbakkeklubb K40-44 46:25 4 104 Kjersti Solbu FYLLINGSDALEN K40-44 50:45 5 1186 Bente Skogseide Team Melksyre K45-49 51:51 6 209 Birgitte Møgster Head Energy K35-39 53:13 7 1167 Marie Pryme Hystad HJELLESTAD K15-19 53:30 8 264 Hege Kjærgård Gneist Friidrett K45-49 53:36 9 1197 Anita Hultgren NESTTUN K60-64 56:05



Premiepallen menn 5 km: Anders Kjærevik, Per Christian Eggen Mjøs og Thomas Schjøtt Hannevig.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1198 Per Christian Eggen Mjøs Varegg Fleridrett M20-34 34:25 2 360 Anders Kjærevik BFG Bergen Løpeklubb M20-34 35:15 3 85 Thomas Schjøtt Hannevig Varegg Fleridrett / Lerøy Seafood M20-34 35:51 4 1189 Bjørn Tore Kronen Taranger BFG Bergen Løpeklubb M40-44 35:57 5 263 Kristoffer Hasund FYLLINGSDALEN M20-34 36:42 6 388 Stian Remme RÅDAL M35-39 37:09 7 1212 Håvard Berland Equinor BIL M40-44 38:25 8 166 Lars Ottemøller NESTTUN M45-49 39:11 9 1207 Kurt Brekke BERGEN M50-54 40:44 10 1173 Jan Martin Skoge-Antonsen FJELL M40-44 41:22 11 1187 Tomas Mikal Lind Eagan PARADIS M50-54 41:41 12 1174 Torvald Ulland Reiestad FYLLINGSDALEN M40-44 43:06 13 27 Chris Henrik Eriksen Sbanken M40-44 43:07 14 1202 Cato Håvik Keepfit.No M35-39 43:54 15 1196 Janos Kozma Asko M35-39 44:35



To av tre på premiepallen kvinner 5 km: Janne Skare og Karianne Jørgensen.



.. og her er Ida Marie Ersland.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 234 Janne Skare FYLLINGSDALEN K35-39 21:13 2 1209 Ida Marie Ersland Hsi/Tryg K20-34 22:40 3 1199 Karianne Jørgensen Loddefjordløperne K50-54 22:51 4 91 Hanne Tande BØNES K50-54 23:14 5 243 Lena Tangen Fana IL K1-14 23:28 5 241 Sølvi Nyvoll Tangen Fana IL K40-44 23:28 7 197 Johanna Haaland Loddefjordløperne K50-54 23:44 8 187 Eldbjørg Njøs Syril IL K20-34 23:48 9 141 Anette Alvær MORVIK K20-34 24:22 10 124 Siv Berg-Johannesen RÅDAL K40-44 24:31 11 122 Anne Varne Equinor K40-44 24:32 12 137 Desirée H. Andersson Team Kondis K40-44 24:40 13 1215 Linda Birknes FYLLINGSDALEN K35-39 24:45 14 358 Barbro Engevik Brekke Tryg K20-34 24:54 15 1190 Jeanette Berg-Larsen FYLLINGSDALEN K40-44 25:49



Philip Massacand og Biniam Hayleab legger i vei i front.



..men Robert Hisdal henger på ungdommene som en klegg.



Per Christian Eggen Mjøs og Anders Kjærevik tar ledelsen på 10-km-puljen.



Kristian Samuelsen hilser.



Aksel Løvenholm er en av løpsmiljøets superveteraner.

