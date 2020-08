På 3000 m var det to kvinner som skilte seg klart ut, og begge satte pers på distansen. Sigrid Jervell Våg var først i mål på 9.06,75 som var en forbedring av persen med nesten 9 sekunder. Amalie Sæten var ikke stort dårligere med 9.08,36 og en persforbedring på 5 sekunder.



- Pers på en litt tung dag. 9.08 på 3000m! Sigrid, du er rå, skrev Amalie Sæten på Instagram etter løpet.



Et stykke bak leverte også Maria Sagnes Wågan og Ine Bakken gode løp med 9.27,65 og 9.33,18. I alt fullførte ni kvinner 3000 meteren.





Marie Sagnes Wågan (57) og Ine Bakken ble nummer tre og fire på 3000 meteren. (Foto: Samuel Hafsahl)





Sara Aarsvoll Svarstad debuterte på 3000 m flatt med 9.51,80. Det var over minuttet fortere enn persen på 3000 m hinder. (Foto: Samuel Hafsahl)





Bare 17 år gamle Tora Estelle Hayler satte pers og ble nummer sju med 10.36,73. (Foto: Samuel Hafsahl)



Lone Brochmann var nære på å komme seg under 11 minutter, men 11.02,59 var i alle fall årsbeste for BUL-jenta. (Foto: Samuel Hafsahl)



Det lyste innsats og vinnervilje av Sigrid Jervell Våg da hun spurta mot mål. (Foto: Samuel Hafsahl)





To herreheat på 3000 m

På herresida var det to heat med til sammen 20 løpere i mål. Fredrik Schwencke vant A-heatet på 8.42,37 foran Henrik Andree Nicolaisen som var drøye 2 sekunder bak. Åtte mann kom seg under 9-minuttsgrensa.





Fredrik Schwencke klokker seg sjøl i mål på 8.42,37. Det holdt til en nokså klar seier på 3000 meteren. (Foto: Samuel Hafsahl)



Henrik Nicolaisen fra Tjalve ble nummer to og OSI-løperen Eivind Klokkehaug nummer tre på 3000 meteren. (Foto: Samuel Hafsahl)



Her er feltet i A-heatet ennå godt samla, ledet an av Mathias Moen. (Foto: Samuel Hafsahl)





Bastian Karlsen Antonsen drar B-heatet, og Lyn-løperen ble til slutt nummer to med 9.05,37.



OSI stilte med en stor og sterk tropp på til sammen 12 løpere i stevnet. Axel Henrik Johan Wollan, Evind Heggelund Tørstad og Fredrik Fyksen løp som perler på den berømte snora i B-heatet. (Foto: Samuel Hafsahl)



Først i mål i B-heatet var Johannes Bjertnæs fra Brandbu på 9.03.69. Så spørs det om overvåkerne i Watch Atlethics vil godkjenne skovalget. (Foto: Samuel Hafsahl)





Høyt 1500 m-nivå for både kvinner og menn

På 1500 m for kvinner var det hele seks som løp mellom 4.22 og 4.26. Fire av dem løper for Sandefjords-klubben Runar, og raskest var Ine Halle Haugen som satte ny pers med 4.22,25. Med ett unntak var det pers for alle de seks første i mål, og det er litt av en gjeng av unge talenter som stormer fram.



Også på 1500 m for menn ble det løpt fort. Allsidige Even Brøndbo Dahl var suveren i A-heatet da han spurta inn til seier og pers med 3.46,39. Det var han godt fornøyd med, og i Strava-rapporten skrev han følgende.



"Gode forhold. Sandvik enormt bra hare. Pigge bein og fornuftig løpsopplegg for første gang på 1500 i år gjør at pers er mulig selv med 95 % form. Hadde mye igjen på siste runde som gikk på 57. 42,1-ish siste 300. Dobbel Romedal også, vær klar over det!"



Den andre romedølingen var Sigurd Ruud Skjeseth som løp på 3.47,14, hardt pressa av Fredrik Sandvik og Ådne Andersen som også kom i mål på 3.47-tallet.



I alt løp 24 mann 1500 m, fordelt på 2 heat. 11 av dem klarte ei tid under 4 minutter, men også lenger bak var det mange som kunne glede seg over perser på en fin kveld for rask løping på gamle ærverdige Bislett stadion.



Vi har dessverre ikke bilder fra 1500 meterne.



3000 m kvinner 1 Sigrid Jervell Våg Tjalve, IK 9,06,75 2 Amalie Manshaus Sæten Ullensaker/Kisa IL Friidrett 9,08,36 3 Maria Sagnes Wågan Tjalve, IK 9,27,65 4 Ine Bakken Gular, IL 9,33,18 5 Sara Aarsvoll Svarstad Vidar, Sportsklubben 9,51,80 6 Astrid Brathaug Sørset Tyrving IL 10,04,19 7 Tora Estelle Hayler Vidar, Sportsklubben 10,36,73 8 Maya Jones Arnesen Heming, IL 10,44,91 9 Lone Karin Brochmann BUL, IL i 11,02,59 Andrea Modin Engesæth Runar, IL DNF 3000 m menn B-heat 1 Johannes Bjertnæs Brandbu IF 9,03,69 2 Bastian Karlsen Antonsen Lyn Ski 9,05,37 3 Jonas Riseth Namdal løpeklubb 9,05,96 4 Jørgen Håvåg Korum Oslostudentenes IK 9,14,28 5 Eivind Duelien Vaaje Kongsvinger IL Friidrett 9,17,63 6 Viktor Olsen Juklestad Lyn Ski 9,22,38 7 Roger Thompson Driv Idrettslag - Friidrett 9,27,72 8 Axel Henrik Johan Wollan Oslostudentenes IK 9,33,31 9 Fredrik Fyksen Lund Oslostudentenes IK 9,36,67 Eivind Heggelund Tørstad Oslostudentenes IK DNF 3000 m menn A-heat 1 Fredrik Biørnstad Schwencke Kamp/Vestheim IF 8,42,37 2 Henrik Andree Nicolaisen Tjalve, IK 8,44,76 3 Eivind Klokkehaug Oslostudentenes IK 8,47,37 4 Jørgen Hågensen Tjalve, IK 8,48,35 5 Mathias Moen Oslostudentenes IK 8,49,85 6 Henrik Velle Friidrettsklubben Ren-Eng 8,55,62 7 Jacob Hystad Stord IL (Allianseidrettslag) 8,57,21 8 Knut Olav Øygard Jølster IL 8,59,41 9 Kristen Mikkelsplass Bromma IL 9,03,53 10 Fredrik Morten Sætran Oslostudentenes IK 9,03,74 11 Jens Nikolai Berdal Kortner Oslostudentenes IK 9,03,80 1500 m kvinner 1 Ina Halle Haugen Runar, IL 4,22,25 2 Sara Busic Idrettslaget Skjalg 4,23,53 3 Grethe Tyldum Steinkjer Friidrettsklubb 4,24,12 4 Andrea Modin Engesæth Runar, IL 4,24,45 5 Maren Halle Haugen Runar, IL 4,24,81 6 Mari Roligheten Ruud Runar, IL 4,25,90 7 Christine Næss Tyrving IL 4,31,99 8 Kristin Svendby Otervik Lørenskog Friidrettslag 4,32,95 9 Selma Løchen Engdahl Tjalve, IK 4,38,72 10 Josefin Victoria Heier Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4,43,09 11 Bertine Haneberg Tyrving IL 4,56,05 12 Lone Karin Brochmann BUL, IL i 5,09,35 13 Ingeborg Nedkvitne Oslostudentenes IK 5,41,42 Ingeborg Løvnes Tjalve, IK DNF 1500 m menn B-heat 1 Abdullahi Hassan Ali Tjalve, IK 4,08,75 2 Sverre Grønvold Friidrettsklubben Ren-Eng 4,10,52 3 Mikkel Bakken Vidar, Sportsklubben 4,11,49 4 Samuel Hafsahl BUL, IL i 4,13,61 5 Martin Grønvold Friidrettsklubben Ren-Eng 4,21,46 6 Jens Kristian Aas Vidar, Sportsklubben 4,25,21 7 Emil Hagevik Bakke Trysilgutten IL 4,32,25 8 Tobias Opdalshei Baumann Oslostudentenes IK 4,33,61 9 Fredrik Camilo Halsbog Vidar, Sportsklubben 4,34,50 10 Hamza Mohammad BUL, IL i 4,34,91 11 Thomas Patey Vidar, Sportsklubben 4,36,32 12 Fredrik Rose Nesodden IF 4,58,70 Knut Sørskår Vidar, Sportsklubben DNF Svein Erik Strand Tønnesen BUL, IL i DNS 1500 m menn A-heat 1 Even Brøndbo Dahl FIK Orion 3,46,39 2 Sigurd Ruud Skjeseth Tjalve, IK 3,47,14 3 Fredrik Sandvik Ullensaker/Kisa IL Friidrett 3,47,32 4 Ådne Andersen Dimna IL 3,47,44 5 Callum Jones Bristol Track Club 3,48,31 6 Ånung Viken Vollan I.K. 3,49,09 7 Simen Halle Runar, IL 3,50,09 8 Ole Jakob Høsteland Solbu Ås IL 3,55,24 9 Johannes Teigland Gular, IL 3,55,46 10 Martin Mæle Gneist,IL 3,58,06 11 Petter Mekvik Rypdal Tjalve, IK 3,59,27 12 Abdirahim Abdullahi Dahir Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4,00,02 Simen Seeberg-Rommetveit BUL, IL i DNF Bendik Schartum Thorbjørnsen BUL, IL i DNF Oliver Andersen Vedvik Tønsberg Friidrettsklubb DNF