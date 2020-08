Klassene 15-16 og 17-20 hadde runners choice. 30 sekunder før start fikk løperen velge mellom to ulike løyper som kan studeres frem til tidsstart. Tilsvarende løsning ved kartbytte, her teller tiden som benyttes for å velge kart med i totaltiden.

Karteksempel på Runner choice

99 løpere stilte til start på kveldens sprintløp.

Løypelengder og klassevinnere:

D17-20 2,7 km: Kristine Kravdal, Gjø-Vard OL

H17-20 2,7 km: Sander Tonjer Fingarsen, Elverum OK

D15-16 2,7 km: Emma Dåsnes, Vang OL

H15-16 2,7 km: Lars Lien, Gjø-Vard OL

D13-14 2.3 km: Ida Øverli Støen, Lillehammer OK

H13-14 2,3 km: Even Lien, Gjø-Vard OL

B-åpen 2.3 km: Eyvind Hasle Haslestad, Ringsaker OK

D11-12 1,7 km: Eline Kravdal, Gjø-Vard OL

H11-12 1,7 km: Nikolai Teslo, Hadeland OL

C-åpen 1,7 km: Elisa Kaderkova Mæhlum, Gjø-Vard OL

N-åpen 1,2 km: 27 løpere, bare vinnere



Finalen i årets Nammo-cup arrangeres i Løten lørdag 5. september.

Alle resultater, ledertrøyer, spesialtrøyer og deltakeroversikt



Bilder fra løpet inkl. Sprintløypene til D/H 17-20 og D/H15-16 der de hadde valget mellom A eller B løype fra start i runners choice og C eller D ved kartbytte.