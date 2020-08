Skarsteinsetra Opp arrangeres lørdag 12. september for 10. gang - men i et noe redusert omfang med bare konkurranseklasser -og kun løpere, ikke syklister.



Løypa på 4,6 km starter i Olden sentrum og har en stigning på 400 høydemeter opp til Skarsteinsetra - som ligger i lia innunder den 1567 meter høye Skarsteinshøgda. Retter du blkket østover ser du den majestetiske Skåla hvor motbakkeløpet Skåla Opp (avlyst i år) har sin målgang. I motsetning til Skåla Opp har Skarsteinsetra Opp et mye snillere underlag ned asfalt i knappe 2 km, deretter grusvei og traktorvei.





Trippel vinner Marius Vedvik. (Arrangørfoto)



Det er en rask løype, spesielt når sterke løpere som Marius Vedvik fra IL Gular stiller opp. Han har vunnet de tre siste årene på ny løyperekord hver gang: 20.21 i 2017, 20:10 i 2018 og 20:02 i fjor. Det første av de årene måtte han kjempe mot Johannes Thingnes Bø som ble nummer 2 på 20:43.



I kvinneklassen har Emilie Flo Stavik (J15-16) fra Markane IL vunnet de to siste årene på 27:16 og 27:33.





Emilie Flo Stavik, ung og raskest til topps to siste år. (Arrangørfoto)

Arrangøren skriver på sin facebookside Olden IL - Friidrett:

- Det vert Skarsteinsetra Opp også i år. Laurdag 12/9 kl. 13.00 gjennomfører Olden IL dette løpet for 10. gong. I år vert det eit temmeleg amputert arrangement. P.g.a. pandemien vert det verken sykkelklasse eller trimklasse. Løpsklassen vert gjennomførd med intervallstart, 30 sek mellom kvar løpar. Mange motebakkeløp er i år avlyst. Dette kan medføre at løpsklassen i år vert større enn nokon gong. Grunnen til at vi unngår avlysing og kan gjennomføre løpet innafor gjeldande restiriksjonar er m.a. breidda på traseen. Heile løpet går nemleg på vegar med god breidde (gongveg,gardsveg,skogsveg.)

Christian Prestegaard laget i 2015 en bildereportasje fra løpet som han omtalte som en praktfull løpsoppleving og et jubelarrangement.

Jubeldag i Skarsteinsetra Opp i Olden





Så trangt kan man ikke samles i år, men det kan bli hyggelig likevel. (Foto: Christian Prestegård)



Arrangørens hjemmeside med all info om løpet

Løpets facebookside



PÅMELDINGSSKJEMA