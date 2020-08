Grunnen til nedleggelsen i 2011 var problemer med å få tak i funksjonærer til å ta jobben både før, under og etter selve arrangementet. Nå er det Øyvind Løvåsen som har tatt initiativet, men fortsatt med Arne Moren i en sentral rolle i arrangementet. Påmeldinger skal også gå til Trysils ukronede løpsgeneral på mob. 90 501 660.



Løvåsen begynte å rydde løypa i fjor og har nå fått god hjelp fra flere til å rydde kvister og sage ned trær. Det er også lagt over 70 meter med klopper over Lensmannsmyra.

Øverbygdajoggen kan man enten gå eller løpe, og som før er løypene 13 og 3,7 km lange. Det er også en egen sykkelklasse på 13 milometer. Løypene går på fine skogsbil- og grusveger og bare 500 meter på asfalt. Det er drikkestasjoner underveis. Start og mål er på Morbanen 4,5 kilometer nord for Innbygda. Det er premie og diplom til alle deltakere.



Samleside for Øverbygdajoggen



Otto Grafrønningen fra Hernes IL vant den forrige utgaven for ni år siden på 53.01.