Årets UM i friidrett arrangeres på Jessheim stadion denne helgen med øvelser fredag, lørdag og søndag. Årets mesterskap er redusert til bare å omfattene aldersklassene 15, 16 og 17 år, og altså uten klassene for 18-19 år som bruker å være med i UM.



Junior-NM for to uker siden var bare for utøvere 18-22 år, så det er ikke dobbelt opp for noen aldersklasser i år med tanke på UM/Junior-NM:

Mesterskapet skulle i utgangspunktet blitt arrangert i Trondheim, men grunnet korona-situasjonen måtte de melde avbud og da tok Ull/Kisa på seg ansvaret. Ull/Kisa arrangerte jo UM også i fjor, og har solid rutine på dette med friidrettsmesterskap.

Kondis vil være til stede på Jessheim friidrettsstadion med egen fotograf, og bilder, resultater og omtale vil bli lagt ut fortløpende.

UM hjemmeside med deltagerlister og komplett tidsskjema

Mesterskapet blir streamet på Direktesportalen dagene: UM Friidrett

Fredag fra 10:45, lørdag og søndag fra 09:30

Resultater



Tidsskjema mellom- og langdistanser: 800 m – 2000/3000 m – 1500/2000 hinder

Fredag ettermiddag:

15:35 G17 3000 m 2 heat

16:05 J17 3000 m

18:10 J15 1500 hinder

18:20 J16 1500 hinder

18:30 G15 1500 hinder

18:40 G16 1500 hinder



Lørdag ettermiddag:

14:35 J16 800 m 3 heat

14:55 G16 800 m 2 heat

15:45 J15 800 m 3 heat

16:00 G15 800 m 4 heat

17:00 G17 2000 hinder

17:20 J17 2000 hinder



Søndag:

11:15 J17 800 m 2 heat

11:55 G17 800 4 heat

12:35 2000 J15

12:47 2000 G15 2 heat

13:12 3000 G16 2 heat

13:50 3000 J16