Team 68’47 – løpenettverket for mosjonister i Harstad – arrangerer den 2. utgaven av Harstad Summits Trail Marathon lørdag 19. september. Påmeldingen åpnet først den 7. august da arrangøren ønsket å se utviklingen i forhold til Covid-19. Det tok kun 2 uker før løpet var fulltegnet med 200 deltagere!

42 km, 21 km, 12 km

Harstad Summits består av 3 distanser; 42 km, 21 km og en trim/ungdomsklasse på 12 km. Start og mål er i sentrum av byen og deretter bærer det ut på fine og løpbare stier i skog og fjell. Den lengste distansen skal forsere 10 topper med total stigning på ca 2000 høydemeter. Halvmaraton skal gjennom 5 topper og ca 1000 høydemeter.

Løypesjefen for arrangementet, Geir Johansen sier til Kondis at årets løp følger samme mal som fjoråret, men i år er det lagt inn en spurtpris på tur opp til snaufjellet på de 2 lengste distansene for både kvinner og menn. Johansen sier også at arrangøren er veldig fornøyd med at interessen for løpet er stor, og mener at traseene innbyr til fine løpsopplevelser uten de ekstreme utfordringer. I forhold til andre fjelløp har dette løpet «snille høydemetre». Johansen påpeker også at det vil etableres korona-tiltak med blant annet puljestart, ingen drikkeposter i løypa og ellers følge myndighetenes veiledninger.





Løypesjef Geir Johansen. (Arrangørfoto)

Fjorårsvinnerne kommer tilbake

Alle de 4 vinnere fra i fjor er påmeldt til årets løp. Hallvard Schjølberg fra Lofoten Ultraløperklubb vant maratondistansen i fjor, men i år kan det bli en fin duell mot Erland Eldrup fra Bodø Friidrettsklubb. Sistnevnte har vunnet de 2 siste utgavene av Lofoten High5, og forrige helg vant Eldrup 50 km ifm Tromsø Mountain Challenge (TMC). I kvinneklassen stiller Kristin Brandtsegg Lome fra Tromsø Triathlonklubb til start igjen på den lengste distansen. Hun vil nok bli utfordret av vinneren fra i fjor på halvmaraton, Malene Saure Hagen fra Borg.

Stian Dahl Sommerseth fra Tromsø Løpeklubb må nok finne seg i å være den store favoritten på halvmaratondistansen. Forrige helg leverte Sommerseth et meget solid løp på 25 km under TMC, men han må nok likevel regne med god konkurranse fra blant annet sterke skiløpere med Magnus Vesterheim i spissen. På kvinnesiden er det litt mer åpent, men den unge Ingeborg Hansen (17 år) fra Medkila Skilag vil nok være en av favorittene til å klatre til topps.



Harstad Summits Trail Marathon på Facebook

2019: Første utgave av Harstad Summits Trail Marathon ble en løpefest!





De 3 beste på maratondistansen for kvinner i fjor : t.v. Stine F. Praël (nr 3), Kristin Brandtsegg Lome (nr 1) og Siri Kjøren (nr 2). Arrangørfoto





De tre beste herreløpere på maraton i fjor; t.v Terje Sandness (nr 2), Hallvard Schjølberg (nr 1) og Ronny Jakobsen (nr 3). Arrangørfoto





Trine Nilsen i det flotte terrenget . Løypa er merket med flagg. (Arrangørfoto)