Det var Stian Øvergaard Aarvik og Anita Iversen Lilleskare som var de aller raskeste i Bergen Fjellmaraton da det ble arrangert i en koronatilpasset versjon, utsatt fra juni.

Anita Iversen Lilleskare gjorde et formidabelt løp som ga henne løyperekorden for kvinner, en forbedring med kun ett sekund av den gamle rekorden til fjorårsvinner Sara-Rebekka Færø Linde, som ikke deltok i år. Anita var naturligvis veldig fornøyd med dagen:



– Det var for min del utrolig kjekt å få være litt på «hjemmebane» igjen som motbakkeløper! Bare det å få løpe i terrenget, selv om det er både opp og ned, var en helt fantastisk følelse! Nydelig augustvær, tidlig start og mange blide, konkurransesugne løpere, det må jo bare bli bra!

– Underveis i løpet hadde jeg som fokus å klare å holde «trykket» selv om jeg skulle bli liggende alene, og det synes jeg at jeg klarte bra, så ikke på klokken før jeg passerte restauranten på Fløyen, og skjønte da at løyperekorden var innen rekkevidde om jeg beinfløy til mål.

Anita Iversen Lilleskare var også uforbeholden med ros til arrangøren:

– Jeg synes Viking har gjort en kjempejobb som har klart å gjennomføre arrangementet med 2000 deltakere! Imponerende!



Vinnerne av Bergen Fjellmaraton Anita Iversen Lilleskare og Stian Øvergaard Aarvik, avbildet foran statuen av idrettsforkjemperen Johan Blytt. (Foto: Anders Kjærevik)

Det var nemlig ikke helt opplagt at det var mulig å gjennomføre et så stort arrangement med de strenge retningslinjene som er utarbeidet av Norges Friidrettsforbund for å hindre koronasmitte. Men her hadde arrangøren TIF Viking gjort en grundig jobb for å kunne klare å gjennomføre Bergen Fjellmaraton: hele arrangementet var spredd utover en 12-timersperiode som delte løpet opp i flere mindre deler, det var seeding av løperne ut i fra antatt sluttid, ingen matservering i løypen og en grundig plan for når hver enkelt løper skulle starte.

Bergen Fjellmaraton starter ved Montana nedenfor Ulriken, som løperne starter med å bestige, deretter går turen over vidden til Rundemanen og ned til målgang på Skansemyren. Distansen er en halvmaraton, til tross for navnet.

Herrevinner Stian Øvergaard Aarvik ga også ros til opplegget:

– Veldig bra arrangement i henhold til smittevernregler!

Han var ganske overlegen i herreklassen og var i mål 7 minutter foran nestemann:

– En deilig opptur. Startet hardt da jeg var lysten til å se hva som bor i meg for tiden. Fornøyd med tiden og dagen, selv om jeg dessverre gikk i bakken 2 ganger rett etter rundemannen og tapte litt moment og tid der.

De 100 aller beste startet i en egen klasse aller først, om morgenen.

En av de som var i den puljen var Anders Kjærevik som gikk inn til en fjerdeplass:

– Det var veldig gode forhold. Siden vi startet så tidlig så var det ikke så varmt. Det var også veldig greit at det var seeding på løperne så slapp man å måtte rope i nedoverbakke og slikt. Tidligere har turklassen alltid startet først.

Den eneste Anders var skuffet over var at han ikke nådde målet sitt om å løpe under 1:40, han gikk i mål på tiden 1:40:18!



Janne Jensen ar arrangementsansvarlig for Bergen Fjellmaraton. (Foto: Arne Dag Myking)

Arrangementsansvarlig Janne Jensen i Viking var godt fornøyd med slik det hele fungerte under løpet:

– Starten har fungert utrolig bra. Vi har hatt en drone oppe i luften og filmet starten for å se hvordan det har gått. Vi har lyst til å dokumentere at dette er noe vi kan gjøre senere. Vi vet jo faktisk ikke hvordan det ser ut i april neste år, da skal vi arrangere Bergen City Marathon.

– Vi er ett av de store maratonløpene i Norge som går på våren, de andre går på høsten. Vi kan risikere at det fremdeles er restriksjoner i april. Vi håper jo at tallet for ikke er 200 da, men at det kanskje har økt noe for hvor mange vi får være sammen. Da må vi jo ta frem igjen denne planen her og se om vi kan bruke noe av den for å få lov til å gjøre noe i april. Vi må her se om vi klarer å nå ut, spesielt dette med kommunikasjon med løperne, og at de forholder seg til det de må gjøre i dag.

– Hele kommunikasjonen her er: kom til fots, kom til nøyaktig oppmøtetid til start. Det har vært veldig strikt med hva deltagerne skal gjøre, og det har de fått med seg.

Bergen Fjellmaraton ble utsolgt i fjor, med 2400 påmeldte. Det er nok ikke alle som stiller til start i denne tilpassede utgaven. Siden løpet pågår hele dagen så er ikke alle kommet i mål, i skrivende stund er det nærmere 1400 på resultatlistene.





Espen Bakke og Benjamin Norenes kommer inn til Skansemyren Idrettsplass for målpassering. (Foto: Arne Dag Myking)



Heidi Reisegg Endal. (Foto: Arne Dag Myking)

Vi traff på Heidi Reisegg Endal da hun var kommet i mål på Skansemyren:

– Jeg hadde ikke så store forventninger til løpet for jeg har ikke fått trent noe særlig. Hjemmeskole og jobb og korona har gjort at det ikke har vært tid til å trene. Men jeg fikk meg en øvingstur gjennom løypen hin dagen og jeg sprang fortere i dag i hvert fall.

– Det var altfor varmt i starten, jeg hadde ulltrøye på. Jeg trodde det skulle være 12 grader, men solen stekte. Så da løp jeg på meg en smell i starten da på grunn av varmen. Så gikk jeg tom etter 16 kilometer, så det var mye som ikke gikk min vei. Jeg måtte presse meg litt.



Det var mat for løperne på Skansemyren. (Foto: Arne Dag Myking)



Clas Færøvik var veldig fornøyd med løpet sitt. Han bestemte seg i siste liten for å delta og fikk overtatt et startnummer. Han var i følge ham selv den første løper over 50 år som løp Bergen Fjellmaraton under 2 timer. (Foto: Arne Dag Myking)



Det var en streng organisering av startpuljene på Montana. (Foto: Arne Dag Myking)



Klar for å bestige Ulriken! (Foto: Arne Dag Myking)



Viking-leder Roger Gjelsvik var en engasjert speaker under starten. (Foto: Arne Dag Myking)

10 beste menn:

Rank Race No Name Club Category Time Speed 1 82 Stian Øvergaard Aarvik GneistIL M23-34 01:32:20 4:23 min/km 2 11 Morten Haugsvær NTNUI - Friidrett M23-34 01:39:15 4:43 min/km 3 207 Joel Dyrhovden Samnanger IL M23-34 01:39:33 4:44 min/km 4 89 Anders Kjærevik BFG Bergen Løpeklubb M23-34 01:40:18 4:46 min/km 5 38 Helge Haugen Hordvik IL M35-39 01:40:59 4:48 min/km 6 218 Anders Sommer Varegg Fleridrett M23-34 01:41:33 4:49 min/km 7 67 Erik Vadla Sandnes IL M23-34 01:43:27 4:55 min/km 8 2417 Rune Malo Ødegård Molde og Omegn IF M23-34 01:44:47 4:58 min/km 9 55 Kristian Ellertsen Fana IL M35-39 01:46:43 5:04 min/km 10 625 Benjamin Knutsen Dragefjellet Løpeklubb M23-34 01:46:52 5:04 min/km



10 beste kvinner:

Rank Race No Name Club Category Time Speed 1 93 Anita Iversen Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb K40-44 01:52:24 5:20 min/km 2 733 Ronya Reitan Solberg BSI Friluft K23-34 01:55:05 5:28 min/km 3 164 Johanne Wessel Ready K23-34 02:00:26 5:43 min/km 4 56 Thea Charlotte Knutsen Varegg Fleridrett K16-17 02:00:27 5:43 min/km 5 188 Målfrid Hermansen Valdersnes BFG Bergen Løpeklubb K40-44 02:02:08 5:48 min/km 6 200 Tine Alfstad Olsen Viking TIF K14-15 02:05:24 5:57 min/km 7 197 Kristin Fonnes Romarheim Equinor TOBIL K35-39 02:06:42 6:01 min/km 8 129 Renate Galleberg K35-39 02:07:43 6:04 min/km 9 160 Elisabeth Haug HSI K40-44 02:08:09 6:05 min/km 10 204 Maren-Sofie Brakstad-Pilskog K35-39 02:10:57 6:13 min/km