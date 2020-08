Flyktningeruta går på heller kronglete stier, og sjøl om ingen av bakkene er veldig lange, skal likevel mellom 900 og 1000 høydemeter forseres i løpet av de knappe 37 kilometerne. Vanligvis er også stiene nokså våte, men i år var det - med en dose forsiktighet - mulig å komme seg tørrskodd gjennom. Temperaturen var også perfekt med pluss/minus 15 grader, og mange benytta anledningen til å sette løypepers.

Hanne Kristiansen, som har vunnet løpet tidligere, forbedra sin egen bestetid da hun vant på 3.48.28. Da jeg snakka med henne før start, fortalte hun at hun håpa på ei tid under 4 timer, og det gikk jo med glans. Seiersmarginen til Guro Langødegård Hoel på andreplass var på betryggende 8 minutter.

Skjønt særlig sikker på å holde unna for de som jakter bak, er det vanskelig å være i den uoversiktlige Flyktningeruta. Det skal ikke store feilskjæret til - for eksempel i form av et fall eller litt feilløping i et kryss - for ei trygg luke kan bli borte. Det er en fordel å være lokalkjent, men fullt mulig å finne fram om en orienterer etter DNTs "Flyktningeruteskilt" som løypemerkinga baserer seg på. I år fikk den historiske bakgrunnen for Flyktningeruta litt ekstra oppmerksomhet ved at kronprins Håkon gikk ruta samme uke som løpet - for å markere at det var 75 år siden frigjøringen etter andre verdenskrig.

I et slikt perspektiv var det et luksusslit de 88 deltakerne utsatte seg for denne lørdagen. Herrevinner Eirik Methlie Hagen brukte bare 3.09.35 på ferden og vant med drøye 2 minutters margin til Steffen Brufladt. Sett med øynene til en som brukte nesten halvannen time mer, kan det ikke karakteriseres som annet enn fort. Vinnertida innebærer en gjennomsnittsfart på 5.12, og for å klare det på så ulendte stier, skal en være usedvanlig godt trent og ha både balansen og terrengferdighetene i orden.

Løpet har én matstasjon - ved Vangen etter 22 km. Safta og skolebollen smakte fortreffelig og gav energi til de siste 15 kilometerne. Målområdet var i år i Skulleruddumpa, og der var det mange slitne og glade fjes og se. Vil en utfordre seg sjøl på historisk grunn, er Østmarka Trail Challenge et godt alternativ.





De tre første i mål ble behørig premiert etter å ha bestått utfordringen langs den krevende Flyktningeruta. (Foto: arrangøren)



Noen timer tidligere hadde løperne beveget seg ned til starten ved Øyeren. (Foto: Runar Gilberg)



Resultater Flyktningeruta 2020



Kvinner



Menn





Løpet starter med en bratt grasbakke. Siden blir det grusveg, kjerreveg, god sti og kronglete sti med innslag av klyving. (Foto: arrangøren)





Nina Eskild ble nummer tre av kvinnene på klar ny løypepers. Egentlig hadde hun Frankfurt Marathon som høstens store løpsmål, men om kilometerne i ØTC var litt færre, så fikk hun holdt på ganske mye lenger enn det hun ville gjort på en flat asfaltmaraton. (Foto: Runar Gilberg)



- Hvis jeg klarer ei tid mellom 3.45 og 4 timer, skal jeg være veldig fornøyd, fortalte Bent Inglingstad til Kondis før start. Da vi traff han igjen i målområdet var han like blid. Med 3.54.25 var målet nådd, og totalt holdt det til en fin 21. plass i det spreke selskapet. (Foto: Runar Gilberg)





Noen foretrakk å hvile litt etter at oppdraget var fullført. (Foto: Runar Gilberg