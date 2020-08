Ingvill Måkestad Bovims norske rekord er på 1.59,82 og ble satt i 2010. Hedda Hynne hadde før gårdagens løp 1.59,87 som best. Slik sett var det pers med 3 tideler, og hennes fjerdje løp under 2-minuttersgrensa. Men siden reglene sier at rekorder for kvinner må oppnås uten hjelp av mannlig drahjelp, vil ikke den nye persen hennes telle som norsk rekord.



Hedda Hynne klarte likevel å glede seg over den gode tida.



– Det er definitivt en bekreftelse på at jeg er god for bedre tider enn det jeg har gjort før. Jeg kan skryte av at jeg har en bedre personlig rekord enn norgesrekorden, fortalte Hedda til NRK etter løpet.



Også trener og samboer Erik Sakshaug var fornøyd med resultatet:



– Jeg tror det betyr mye mentalt. Og ikke minst å se at hun kan løpe så fort selv om hun på ingen måte følte at alle brikkene falt på plass. Man får heller ikke den emosjonelle aktiveringa i et sånt stevne, det blir mer som ei treningsøkt, sa Sakshaug til NRK.



På sin egen Facebook-side skrev Hedda Hynne følgende etter løpet:



"Ny pb i Trondheim i dag med 1.59.57. Gleder meg til å konkurrere i varmere forhold de kommende ukene."



Det blir spennende å se om norgesrekorden skifter eier i løpet høsten. Miksheatet i Trondheim ble vunnet av Kjetil Brenno Gagnås på 1.59,39.



800 m miksfelt

1 Kjetil Brenno Gagnås 2000 BørsaIL 1.59.39 2 Hedda Hynne 1990 Tjalve 1.59.57 3 Sigurd Tveit 2000 Kristiansand LK 1;59;63 4 Sondre Rishøy 2000 Sarpsborg IL 1;59;79 5 Magnar Fossbakken Lundberg 1997 Hommelvik IL 2,00,56



