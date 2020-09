Det ble løpt fort i Knarvikmilas 5km for de beste, aktiv klasse. Både i kvinne- og herreklassen ble det satt nye løyperekorder.

I denne koronatilpassede utgaven av Knarvikmila var det tre løp for 5 km, hver med en begrensning på 200 deltakere. Det var det siste løpet som var for de aktive som løp fort, og det var da også et godt felt med mange av de beste løperne i landsdelen.

Ut fra start ble det raskt en gjeng som dro fra resten, det var Magnus Gjerstad, Senay Fissehatsion, Philip Massacand, Johannes Teigland og fjorårsvinner Marius Garmann Sørli. Disse fem holdt følge gjennom hele løypen før Magnus Gjerstad avgjorde seieren inn mot mål på Knarvik stadion.

Ine Bakken var også tidlig i tet i kvinneklassen med Eli Anne Dvergsdal og Anita Iversen Lilleskare, som vant i fjor, hengende et stykke bak henne.

Magnus Gjerstad ble for to uker siden juniornorgesmester på nettopp 5000 meter da dette ble arrangert i Kristiansand, så det var vel slik sett en favorittseier. Og han var klar på hva som smakte best av disse to seierne:

– Det var nok å bli juniornorgesmester. Det er godt begge deler men det var noe eget det som skjedde i Kristiansand.

– Så nå er du i god form?

– Jeg er i veldig god form så nå gleder jeg meg til NM.

–Og hvordan var dagens løp?

–I dag var det komfortabel fart i store deler av løpet, Senay dro først 2 km før jeg tok teten selv. Så økte jeg farten ganske drastisk da det var 200 meter igjen så da fikk jeg en god luke. Jeg følte jeg hadde full kontroll.

Den nevnte gjengen var klart best og var i mål nesten minuttet foran de neste. Den nye løyperekorden lyder på 14:42, som er 40 sekunder raskere enn det Marius Garmann Sørli vant på i fjor. Og Ine Bakkens tid er minuttet raskere enn vinnertiden til Anita Iversen Lilleskare i fjorårets utgave av Knarvikmila.

Arrangørene hadde seedet løperne slik at inndelingen i startgrupper på 25 skulle gå så greit som mulig, noe det også så ut til å gjøre.

Ine Bakken løper for Gular og hun hadde her med seg mange gode jenter fra den klubben, hele 9 av de 12 beste kom fra Gular.



Starten i beste pulje med de beste løperne, i den beste "kohorten". Det var 200 deltagere i hver slik kohort. Vi ser at Marius Garmann Sørli (477), Senay Fissehatsion (1156) og Magnus Gjerstad (452) er langt fremme.



15 beste kvinner i Knarvikmila 5 km

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 441 Ine Bakken Gular K23-34 16:42 2 465 Eli Anne Dvergsdal BERGEN K23-34 17:19 3 462 Anita Iversen Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb K40-44 17:26 4 483 Ingrid Revheim Gular K23-34 17:41 5 419 Amalie Joensen Gular K23-34 17:43 6 434 Hilde Brennskag Gular K23-34 17:57 7 409 Bertine-Helene Færø Varegg Fleridrett K23-34 18:22 8 450 Elin Hanevik Gular K23-34 18:30 9 402 Kjersti Fresvik Gular / Gular / Torshov Sport Runners K23-34 18:47 10 96 Hannah Bjelland Gular K20-22 18:54 11 436 Åshild Teiglandtepstad Gular K23-34 19:12 12 470 Stine Mari Taule Gular K23-34 19:20 13 425 Grethe Jørgensen Fil Aks-77 K45-49 19:40 14 442 Annette Hovland FREKHAUG K35-39 21:29 15 91 Marianne Landro BERGEN K40-44 21:49



En blid gjeng som nettopp har blitt de tre beste på Knarvikmila 5 km: Eli Anne Dvergsdal, Ine Bakken og Anita Iversen Lilleskare.

15 beste menn i Knarvikmila 5 km

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 452 Magnus Gjerstad Osterøy IL / Team Batti M20-22 14:42 2 1156 Senay Fissehatsion Tjalve M23-34 14:43 3 477 Marius Garmann Sørli Ask Friidrett M23-34 14:44 4 426 Philip Massacand Gneist M18-19 14:48 5 407 Johannes Teigland Gular M23-34 14:48 6 468 Ivar Stefansson Gular M23-34 15:37 7 432 Nikolai Gundersen Skjalg IL M16-17 15:41 8 1154 Michael Ande Tesfamichael BUL M23-34 15:48 9 413 Johan Løve Gjersvik BFG Bergen Løpeklubb M23-34 15:57 10 484 Thomas Heggøy Gular /Torshov Sport Runners M23-34 16:06 11 469 Bjørn Rusten Lundberg Varegg Fleridrett M23-34 16:06 12 486 Sondre Johan Knutsen RÅDAL M23-34 16:10 13 449 Helge Haugen Hordvik IL M35-39 16:19 14 502 Henrik Angermund M40-44 16:34 15 1010 Anders Kjærevik Idrett Uten Alkohol M23-34 17:00



De tre beste menn: Marius Garmann Sørli, Magnus Gjerstad og Senay Fissehatsion.



Mange Gularjenter i startfelt nummer to.



Magnus Gjerstad leder an kvintetten som leder an gjennom hele løypen.



Ine Bakken drar raskt fra de andre kvinnene.



Eli Anne Dvergsdal og Anita Iversen Lilleskare må se at baneløper Ine Bakken stikker i fra dem.



Anita Iversen Lilleskare.

Ingrid Revheim tar fjerdeplassen, her med Amalie Joensen foran seg.



Ludvig Færø Linde ved siden av bestefar Einar Færø. Duellen går i favør av bestefar på 64 år.



Hannah Bjelland.



Stine Mari Taule og Åshild Teigland Tepstad.



Ivar Stefansson leder an de som prøver å forfølge lederkvintetten.



Helge Haugen og Henrik Angermund.



Grethe Jørgensen går ikke bare inn høyt på resultatlisten men hun går også inn godt opp på aldersstatistikken for 5 km.



Bjarte Vik kan fremdeles løpe fort.



Anita Iversen Lilleskare sammen med guttene sine: Andreas og Jonas Iversen Lilleskare. Men de slo ikke mamma.



Knarvikmila-generalen Helge Brekke var tilstede i målområdet.



Ine Bakken innkasserer seier og løyperekord.

