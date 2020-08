Det kan lages mye statistikk på Perseløpet vs andre løp, men det får vi eventuelt gjøre en annen gang. Bredden i toppen, og gjennomsnittstidene skiller seg derimot ut fra alt som er av litt større mosjonsløp i Norge.

Selv med over 400 deltagere var det ikke mange som kom bare for å fullføre, og ikke er det medaljer eller deltagertrøyer her heller. Det man derimot får er en kjemperask løype, og for svært mange godt trente mosjonister er dette en viktigere gulrot enn medalje.



406 deltagare

I denne niende utgaven av Perseløpet 2020 var det 406 fullførende: 150 på halvmaraton, 125 på 10 km og 131 på 5 km. For å tilpsse seg nødvendige smittevernhensyn startet løpene 08:30, 13:30 og 15:00 - og ytterligere oppdelt i puljer.



71% perset på halvmaraton

71% av de 150 deltagerne på halvmaraton perset, og løp du på gode 1:37 i herreklassen hadde du bare fem løpere bak deg. Totalt for hele løpet perset 61% av deltagerne, og et annet eksempel på nivået er at 45 minutter på 10 km holdt til sisteplass i herreklassen.



Kvinneandel bare 15%

En annen interessant sak er kvinneandelen i løpet; 15%. Det er usedvanlig lavt, og på halvmaraton var den nede i 9% (13 av 150 deltagere). Hva skyldes dette? Det logiske svaret er vel at gutter flest er mer opptatt av tider og pers enn jenter flest. Eller er det løpstypen som ikke engasjerer jentene i samme grad? Er det noen som har en annen forklaring?





Teten på halvmaraton etter ca 1 km. Vi ser bl.a. Wermskog Jarle, Jon Arne Gaundal, Magnus Erstad, Hans Chr. Aarnes, Anders Nøstdahl Gløersen, Ole-Hermann Røhr og Ulrik Ødegård. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Seks mann på1:09-tallet på halvmaraton

På halvmaraton for kvinner skilte det bare to sekunder fra vinneren Lene Sandem Hasseleid fra Torshov Sport Runners til Helene Støle Melsom fra SK Vidar på 2. plass. Tidene deres var 1:25:03 og 1:25:05. Deretter fulgte Siri S. Ness Evensmo og Erin Nordal fra Oslo på 1:26:07 og 1:37:36.

I herreklassen var deltagelsen betydelig større - og bare 34 sekunder skilte fra vinneren Magnus Erstad (Kamp/Vestheim) til 6. mann Hans Chr. Aarnes (Nittedal IL). Magnus vant på 1:09:19, med Anders Nøstdahl Gløersen fra Rustad Il på 2. plass med 1:09:24, Wermskog Jarle fra Royal Sportsklubb på 3. plass med 1:09:31 og sekundet deretter Ulrik Ødegård fra Oslostudentenes IK på 4. plass.

Selv om 20 menn har løpt fortere på halvmaraton i Norge i år, var det en imponerende bredde med 21 herreløpere under 1:15.



Lene Sandem Hassleid var raskeste kvinne på halvmaraton. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Siri Næss Evensmo ble nummer to i kvinneklassen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Pallen i herreklassen med Wermskog Jarle, Magnus Erstad og Anders Nøstdahl Gløersen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Pallen i kvinneklassen med Helene Støle Melsom, Lene Sandem Hasseleid og Siri S. Ness Evensmo. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Tor Arne Stenhaug vant M70-74 på 1:37:54, årets nest beste norske på distansen i aldersklassen, og nok til 132. plass av 137 herreløpere. Her var det ikke mange mosjonister med... (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Joda, det var i alle fall en mosjonist som hadde som mål "bare" å fullføre. Håkon Granheim bestemte seg i fjor for å fullføre halvmaraton i Oslo Maraton, og har trent for det, men løpet ble jo avlyst. Dermed ble målet å fullføre Perseløpets halvmaraton, og på sidelinja hadde han med seg foreldrene Ivar og Anne Mette og kjæresten Hanne. Her var det ballonger, flagg, heiarop og 4 runder med asffalt under skoene. Håkon fullførte på 2:03:26 i sin første løpskonkurranse noensinne, og i statistikken er han en av de 71% som perset på lørdagens halvmaraton. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Joel Hegsund fra SK Vidar hadde med passasjer i joggevogn, og fullførte likevel på imponerende 1:24:51. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Kvinner halvmaraton (13 fullførte): 1 1866 Lene Sandem Hasseleid Torshov Sport Runners K20-34 1:25:03 2 1889 Helene Støle Melsom Sportsklubben Vidar K20-34 1:25:05 3 1917 Siri S. Ness Evensmo OSLO K35-39 1:26:07 4 1918 Erin Nordal OSLO K20-34 1:27:36 5 1925 Gunhild Maria Hugdal Gunhild Maria Hugdal K35-39 1:33:33 6 1956 Kjersti Andbo Sandvik HASLUM K20-34 1:34:37 7 1934 Marit A. Laulo Equinor BIL K55-59 1:36:46 8 1961 Kristina Hjulstad BERGEN K20-34 1:37:00 9 1955 Anette Krogstad See You Soon K35-39 1:37:02 10 1966 Ana Vukovic OSLO K20-34 1:38:38 …øvrige klassevinnere… 11 1983 Berit Seljelid FJELLHAMAR K45-49 1:42:29 12 1974 Marion Langgård OSLO K40-44 1:51:48 Menn halvmaraton (137 fullførte): 1 1799 Magnus Erstad Kamp/Vestheim IF M20-34 1:09:19 2 1802 Anders Nøstdahl Gløersen Rustad IL M20-34 1:09:24 3 1797 Wermskog Jarle Royal Sportsklubb M35-39 1:09:31 4 1804 Ulrik Ødegård Oslostudentenes IK M20-34 1:09:32 5 1796 Jon Arne Gaundal Steinkjer Friidrettsklubb M20-34 1:09:45 6 1793 Hans Chr. Aarnes Nittedal IL M35-39 1:09:53 7 1794 Ola Skatvedt Sportsklubben Vidar M20-34 1:11:20 8 1815 Bjørnar Slettvåg Oslostudentenes IK M35-39 1:11:50 9 1816 Erik Fossen Nilsen Hind M20-34 1:11:52 10 1801 Øystein Sandvik PwC BIL M35-39 1:11:56 11 1798 Ola Matre Gui SK M20-34 1:13:25 12 1805 Ole-Hermann Røhr Rygge IL M40-44 1:13:51 13 1810 Erlend Berger Oslostudentenes IK M20-34 1:14:24 14 1806 Truls Grøstad FJERDINGBY M20-34 1:14:37 15 1865 Robert Bue Marnardal IL M20-34 1:14:38 16 1822 Marius Elvedal IK Hero M20-34 1:14:46 17 1821 Jon Fiva Tyrving IL M40-44 1:14:46 18 1803 Christopher Bennett Sportsklubben Vidar M35-39 1:14:48 19 1823 Eivind Igland Hevingen IL M20-34 1:14:48 20 1828 Lars-Olav Vidvei VESTFOSSEN M20-34 1:14:49 …øvrige klassevinnere… 27 1827 Erik Blom-Dahl Kolbotn IL Triathlon M45-49 1:15:52 51 1841 Ole Kristian Sørland Stovnerkameratene M50-54 1:18:45 97 1833 Dag Bjørndal Nordic Adviser M55-59 1:27:57 130 1951 Roar Andersen Tjøme Løpeklubb M60-64 1:36:33 132 1942 Tor-Arne Stenhaug Romerike Runners Team M70-74 1:37:55



Store og amå, kvinner og menn i samme felt, det er mosjonsløpenes egenart. Her fra 10 km i Perseløpet. (Arrangørfoto)



Kristine Eikrem Engeset og Thomas Asgautsen vant 10 km

På 10 km fikk vi veldig sterke tider i kvinneklassen ved Kristine Eikrem Engeset og Astrid Brathaug Sørset. Kristines 34:09 er tangering av Hanne Mjøen Maridals norske årsbeste, mens Astrid med 34:29 går inn på 4. plass.

I herreklassen fikk vi en sterk tid av konkurranseglade Thomas Ashautsen fra Spirit Stavanger FIK som tidligere i år løp på 31:39 på Perseløpet Forus, mens han på Sand utenfor Jessheim presset tiden ned til 31:06. Det gir 16. plass på den norske årsstatistikken.

Vi fikk også sterke tider av Vegard Danielsen fra Kristiansand Løpeklubb med 32:11 og Andreas Huse fra Rystad Energy med 32:19 og et ras av gode tider og personlige rekorder allers.





Kristine Eikrem Engeset løp fort på Sand utenfor Jessheim. (Arrangørfoto)





Thomas Asgautsen vant 10 km på ny pers, 31:06. (Arrangørfoto)

Kvinner 10 km (22 fullførte): 1 2299 Kristine Eikrem Engeset OSLO K20-34 34:09 2 2160 Astrid Brathaug Sørset Tyrving IL K20-34 34:29 3 2179 Silje Eklund Skreia IL K40-44 36:30 4 2214 Anne Murvold Oslostudentenes IK K20-34 38:37 5 2189 Mina Tronstad EY BIL K20-34 38:48 6 2254 Josephine Falkenberg Olsson Sportsklubben Vidar K20-34 38:56 7 2251 Thea Haug Romerike Politiidrettslag K35-39 39:00 8 2172 Hilde Aders Kvæfjord IL K20-34 39:15 9 2213 Kristin Jonvik Oslostudentenes IK K20-34 39:26 10 2263 Frida Byfuglien BRUMUNDDAL K18-19 40:25 …øvrige klassevinnere… 13 2272 Jenny Toftner BUL K45-49 44:15 15 2264 Dorte Foss Raufoss IL -Friidrett K50-54 44:33 Menn 10 km (109 fullførte): 1 2148 Thomas Asgautsen Spirit Stavanger Friidrettsklubb M20-34 31:06 2 2149 Vegard Danielsen Kristiansand Løpeklubb M20-34 32:11 3 2150 Andreas Huse Rystad Energy M20-34 32:19 4 2209 Jostein Rogstad Skrautvål IL M20-34 33:15 5 2151 Magnus Salberg Aurskog - Høland Friidrettslag M20-34 33:25 6 2167 Espen Aakervik Aurskog - Høland Friidrettslag M18-19 33:36 7 2161 Sindre Gjøsæter Team Blikkenslagar Flotve M20-34 33:57 8 2158 Håkon Aalbu Ztrong AS M20-34 33:57 9 2159 Gjermund Midtbø Skarphedin M20-34 34:05 10 2157 Lars-Christian Simonsen Follo Løpeklubb M35-39 34:11 11 2178 Håkon Moldestad FORNEBU M20-34 34:18 12 2165 Eirik Gjøsæter Team Blikkenslagar Flotve M20-34 34:36 13 2166 Ole-Jacob Følling Røa IL M40-44 34:37 14 2243 Truls Johansen Jimmy IL M20-34 34:38 15 2164 Andreas Hamborg Norconsult BIL M20-34 34:39 16 2169 Henrik Jørgensen Fossum IF M12-13 34:43 17 2162 Andreas Almlid Kjelsås IL M35-39 34:44 18 2153 Jan Henrik Sivertsen Gjerstad IL M20-34 34:48 19 2170 Fridtjof Wedum Gausdal Friidrettsklubb M20-34 34:50 20 2154 Terje Gulbrandsen BDO Innlandet M50-54 34:55 …øvrige klassevinnere… 38 2198 Roy Lachica OSLO M45-49 36:47 60 2205 Hermann Bruun Bøler IF Friidrett M55-59 38:07 62 2201 Ger Van Graas Sportsklubben Vidar M65-69 38:11 72 2233 Herman Hesjedal-Tronstad Spydeberg IL M14-15 38:52 79 2247 Håkon Høst Lyn Ski M60-64 39:34 109 2281 Bjørn Lauglo Stovnerkameratene M70-74 45:26







Maria Sagnes Vågan fra IK Tjalve spurter inn til 16:14, og er dermed en av tre norske kvinner med lik årsbeste på toppen av lista. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Sterk 5 km av Maria Sagnes Wågan

Maria Sagnes Wågan fra IK Tjalve var suverent raskest på kvinnenes 5 km. Vinnertiden 16:14 er tangering av årsbeste for kvinner som deles av Vienna Søyland Dahle (Perseløpet Forus) og Ina Halle haugen (Perseløpet #8).

I herreklassen var det 6 løpere under 16 minutter med Ådne Bekkestad fra IF Sturla som den raskeste på 15:21. Det holdt til seier 3 sekunder foran Ulrik Lolland fra Rygge IL på 2. plass. Selv om 15:21 er en sterk tid holder det "bare" til 59. plass på den norske årsbestelista - der han selv figurerer med 15:15 fra Perseløpet #6.







Synne Oheim løper inn til 2. plass i kvinneklassen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Ådne Bekkestad i innspurten med Ulrik Lolland tre sekunder bak. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Ulrik Lolland ble numme to. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Per-August Halle Haugen, enda en sterk Halle Haugen-løper. Han er bare 10 år, men fyller 11 år i desember og kan dermed løpe konkurranser på tid. Han topper årets aldersstatistikk for gutter 11 år med 17:56 fra det forrige Perseløpet. Nå løp han på 17:36, ny fin pers. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Kristian Ulriksen, som løp på 18:05 var imponert over 10-åringen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Kvinner 5 km (26 fullførte): 1 2004 Maria Sagnes Wågan Tjalve K20-34 16:14 2 2062 Synne Opheim Oslostudentenes IK K20-34 18:20 3 2140 Aneta Grabmüllerová Oslostudentenes IK K20-34 19:02 4 2098 Selma Hollås Hamborg Ringerike Friidrettsklubb K14-15 19:25 5 2086 Julie Sand-Hanssen Eiker-Kvikk K14-15 19:34 6 2114 Linnéa Öberg BERGEN K20-34 19:35 7 2081 Kaja Stabursvik OSLO K20-34 19:38 8 2079 Marte Kristine K. Høidalen Lyn Ski K12-13 19:38 9 2056 Synøve Brox Sportsklubben Vidar K60-64 19:43 10 2039 Mali Jåvoll Hagen JAREN K12-13 19:44 …øvrige klassevinnere… 14 2041 Hege Njå Bjørkmann Sportsklubben Vidar K40-44 20:19 16 2097 Hasnija Sinkovic Nittedal IL K35-39 20:33 17 2103 Maren Dalby Bårnås Ringerike Friidrettsklubb K16-17 20:55 20 2080 Anne Myhr Sportsklubben Vidar K50-54 22:43 21 2127 Kirsti M Johnsen Tjøme Løpeklubb K65-69 22:44 22 2131 Siv Juvik Tveitnes OSLO K45-49 23:57 25 2122 Margrethe Bergaust Veldre Friidrett K70-74 32:53 Menn 5 km (99 fullførte): 1 1993 Ådne Bekkestad IF Sturla M20-34 15:21 2 2105 Ulrik Lolland Rygge IL M20-34 15:24 3 2146 Johan-Jørgen L. Strømberg Sportsklubben Vidar M45-49 15:42 4 1992 Ronny Losoa VIKERSUND M40-44 15:43 5 2014 Emil Sørgård Ringerike Friidrettsklubb M20-34 15:43 6 1996 Lars Muren Heming M20-34 15:46 7 2067 Bojan Blumenstein OSLO M20-34 16:07 8 2000 Roger Thompson Driv IL M40-44 16:08 9 2003 Dag Skretteberg SOLBERGELVA M40-44 16:10 10 2036 Kristoffer Tollås OSLO M35-39 16:10 11 2002 Bård Kvalheim Tjalve M45-49 16:12 12 1994 Øyvind Wiger Modum Friidrettsklubb M40-44 16:13 13 1990 Petter Rypdal Tjalve M20-34 16:14 14 1999 Pål Asbjørn Kullerud Sarpsborg IL M40-44 16:15 15 2010 Krister Sørgård Ringerike Friidrettsklubb M50-54 16:20 16 2007 Emil Kullerud Sarpsborg IL M20-34 16:32 17 2030 Håkon Fleischer Eiker-Kvikk M14-15 16:40 18 2028 Benjamin Dolva OSLO M20-34 16:40 19 2024 Daniel Friedberg OSLO M20-34 16:42 20 2017 Alf-Georg Joranger Fredrikstad IF M40-44 16:52 …øvrige klassevinnere… 29 2012 Ulrik Auestad Tollefsen Åsen IL M16-17 17:30 30 2015 Svein Egil Linnerud Gjøvik Friidrettsklubb M55-59 17:34 32 2025 Per August Halle Haugen STAVERN M12-13 17:36 53 2142 Ivar Andreas Sandø BFG Bergen Løpeklubb M65-69 18:26 70 2085 Frode Bratvedt Asker Skiklubb M60-64 19:48 97 2132 Inge Vinje Tjøme Løpeklubb M75-79 23:32



