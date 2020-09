Lene Rodvang fra Hamar hadde opprinnelig tre høydepunkter på løpskalenderen sin i vår: Ecotrail 80, Rallarvegen og Hardangervidda Marathon. Så ga hun Ecotrail-billett og Oslotur den siste helga i august i bursdagsgave til venninna, Kristin Vardebakken.

- Så ble løpet avlyst, og jeg planla Rallarvegen for meg selv i uke 30, forklarer Lene. Kristin ba meg pent om jeg kunne vente siden det var noe hun også hadde veldig lyst til. Så da ble det Rallarvegen på Ecotrail-helga i stedet. Her følger jentenes egen beretning fra den opplevelserike turen:

Lene (til v.) og Kristin startklare på Haugastøl med Finse på drøye 1200 moh som mål for første etappe.

- Vi startet turen vår fra Haugastøl lørdag morgen. Bagasjen sendte vi med toget til Flåm. Med oss hadde vi en løpesekk som inneholdt vind- og vanntett bekledning, ørevarmer og hansker foruten vann, gel, sjokolade og havregrynslapper. Vannblæra i de små løpevestene våre kunne fylles opp underveis, slik at det ble minst mulig tyngde.

Førstetappe var planlagt til Finse hvor vi hadde mulighet for første stopp, men vi valgte å fortsette til ca. 35 km før vi tok den første gulrota på Fagernut. Da var vi omtrent halvveis, og det passet bra med varm suppe, kake og kaffe før ferden gikk videre til Hallingskeid og Myrdal.

Vi la inn små stopp underveis med inntak av næring og for å nyte naturen, men bare en lengre stopp hvor vi var innom en café. Siden vi jo skulle løpe så langt, tok vi ikke sjansen på å stoppe mer enn en gang for at beina skulle stivne for mye. Det gjaldt å holde beina i gang.



Lene langer ut mot Fagernut 1300 moh, ca en mil vest for Finse. Fra Finse mot Hallingskeid strømmet naturopplevelsene på med mektige fjell og glimt av Hardangerjøkulen.

Kristin løper i snøen rett etter Fagernut.

Tøft utfor

Etter 8 timer og ca 60 km gikk det ganske så bratt utover. Litt hardt å holde igjen med slitne lår, men det gikk overraskende bra. Fra 70 til 75 km kunne vi sette opp tempoet litt da vi følte vi hadde mer å gå på etter å ha holdt igjen på farten.Det var jo ikke noe organisert løp.



Vi var overraskende gode i kroppen, og latteren satt løst hele veien. Mange hyggelige syklister stoppet for å prate, og det føltes stort og bli heiet fram langs løypa. Det var først på de to siste kilometerene at vi følte at kroppen stivnet til, og vi begynte å bli fornøyd av all løpinga.

Gjør det gjerne igjen

Det ble en fantastisk tur som vi gjerne gjør igjen. Rallarvegen er også for oss løpere og absolutt en tur som burde få mer oppmerksomhet. Her finnes det mange muligheter for kortere distanser ved å hoppe på toget og ta en overnatting underveis.

Vi sitter igjen med mange inntrykk, men det føles nesten uvirkelig at vi fikk beina til å gå i 80 km på en og samme dag. Naturopplevelsene med fin utsikt langs hele veien, bidrog nok til at milene gikk fortere enn ventet, oppsummerer de ultraseige Hamar-jentene.



Kristin svever i fantastisk natur på strekningen mellom Fagernut og Hallingskeid.



- Mot Vatnahalsen, og vi nærmer oss Myrdal. Snart bare et par mil igjen, og vi er ganske sikre på at dette skal vi klare!

- Hardangervidda Marathon (som skulle gått 5. september) er også avlyst, så den får vi ha til gode til neste år. Vi lever lenge på denne vakre løpeturen langs Rallarvegen. Deilig å mestre distansen fra Haugastøl til Flåm på en dag, avslutter de.

