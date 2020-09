Godt samarbeid - Alf Roger Holme fra Bjerke IL og Odd Blakkisrud - Primus motor for Langtrampen

Deilig med is etter løpet - Tvillingene Synne og Signe Ruenes Fjeldbo (7) fra Maura

Følger smittevernreglene - Ola Skildheim sørger for at Per Engh (87) får desinfisert hendene