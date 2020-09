Oda Bråten Richenberg (bildet) og Emil Mulleri Skalle, begge Lillehammer IF, var best da Vegmuseumsløpet satte deltakerrekord. 245 fullførte løpet, som ble avsluttet i den fine parken til Norsk Vegmuseum i helgen. Den forrige rekorden fra i fjor var på 217 deltakere.

Vegmuseumsløpet var det 8. løpet i Sørdalskarusellen 2020. Løpet ble arrangert i den fine parken til Norsk Vegmuseum ved Hunderfossen. Løpet ble arrangert som virtuelt løp, med merking av løype hvor det var mulig å løpe fra 26. - 30. august 2020.

Deltakerrekord

Helge Leonhardsen organiserer en treningsgruppe Trenings- og mosjonsmiljøet, Lillehammer og bruker Sørdalskarusellen aktivt som en sosial aktivitet. De fleste fra gruppa stilte på onsdag, første dag for Vegmuseumsløpet.På bildet i tillegg til Helge Leonhardsen, Frode Finne og Petter Marum i rødt.

I alt var det 245 som fullførte Vegmuseumsløpet. Av disse var 41,2 % kvinner. I fjor var tallene 217 og 35,9 %. 129 har vært med på alle 8 løp, mens 218 har fullført 6 løp som er kravet til å fullføre karusellen.

Se filmen fra løpets første dag hvor Lars Berger forteller om løypa, egen form og Sørdalskarusellen. Eirik Røysheim forteller om det å løpe alene og Sørdalskarusellen neste år.

Oda Bråten Richenberg. Lillehammer løp inn til sin tredje seier i Sørdalskarusellen 2020 og var 27 sekunder foran Mille Marie Storlien, Lillehammer Skiklub.





Mille Marie Storlien leder fortsatt sammenlagt av dem som har fullført alle løpene



Her er de 20 beste kvinnene!

Elmer Mulleri Skalle, Lillehammer IF har stø kurs mot sammenlagtseier! Her arkivbilde fra Flømyrløpet.

Med solid avstand til nummer to kruset Elmer Mulleri Skalle inn til seier. Hele 55 sekunder var han foran Oddvin Offigstad. Elmer var begeistret for det nye oppløpet: - Løp i sted og veldig bra, snakket med flere at de likte at start og mål var på samme sted. Det var litt lettere å få noen fine løpsdueller på slutten enn i den ordinære løypa. Litrim bør vurdere å ha samme løype neste år også!