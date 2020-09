Emil Svensk er svensk landslagsløper i orientering og har blant annet VM-gull i stafett fra i fjor. 27-åringen deltok tirsdag for første gang i den tradisjonsrike karusellen Borredalen Rundt. Og han viste at han kan løpe fort også uten kart og kompass. 16.44 minutter brukte han på den ca. 5,6 km lange runden rundt Borredalsvannet i Fredrikstadmarka.



Dermed slo han den 24 år gamle løyperekorden på 16.54 som o-løper Kjetil Bjørlo satte i 1996. Og med tanke på at det var første gang Emil Svensk deltok i løpet, så er det ikke usannsynlig at han kan ha noen sekunder til inne.



Totalt var det 26 deltakere i årets 15. løp i Borredalen Rundt. Beste, og eneste, kvinne var Helene Ileby på tiden 30.57. Hun deltok i sitt syvende løp denne sesongen.



Løyperekorden for kvinner tilhører for øvrig Sissel Grottenberg på 19.50 - satt i 1996.



Ny løyperekord: Den nye løyperekorden er dokumentert og lyder 16.44 min.



Borredalen Rundt arrangeres normalt hver tirsdag kl 18:30 i sommerhalvåret. Det er gratis å delta og løypa går i variert terreng på skogsveier og grus rundt Borredalsvannet i Fredrikstadmarka.



Som så mange andre mosjonsløp i 2020 har også Borredalen Rundt måtte gjøre justeringer på grunn av koronapandemien. Borredalen Rundt starter vanligvis i månedsskiftet mars/april - litt avhengig av hvor tidlige våren kommer og snøen forsvinner. På grunn av smittefare ble en så tidlig start ikke aktuelt i år. Årets sesong startet derimot 26. mai, men med "koronatilpasninger".



Arrangementets hjemmeside

Facebook-siden til Borredalen Rundt



De beste tidene oppnådd i Borredalen Rundt

År Måned Løp Dato M/D Navn Tid 1996 D Grottenberg, Sissel 19:50 1993 D Gressløs, Nina 19:54 1993 D Grottenberg, Sissel 19:56 2007 juni 11 19.06.07 D Rekkedal, Jorun 19:57 1993 D Grottenberg, Sissel 20:00 1993 D Gressløs, Nina 20:01 1993 D Andersen, Ragnhild B. 20:09 2018 august 18 14.08.18 D Olaussen, Kamilla 20:10 År Måned Løp Dato M/D Navn Tid 2020 september 15 01.09.20 H Svensk, Emil 16:44 1996 H Bjørlo, Kjetil 16:54 1979 H Gressløs, Steinar 16:58 1995 H Bjørlo, Kjetil 17:00 1995 H Bjørlo, Kjetil 17:00 1995 H Bjørlo, Kjetil 17:02 1995 H Olaussen, Per 17:04 2004 august 20 24.08.04 H Wingstedt, Emil 17:08 2010 juni 11 15.06.10 H Høye, Andreas 17:18





Idylliske Borredalsvannet. (Foto: arrangøren)