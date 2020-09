Se mange flere bilder som ligger i høyoppløselig utgave i vår bildedatabase: BULs og Tjalves løpestevne på Bislett 3. september



Utviklingen på mellom- og langdistanse dette året fortsetter med uforminsket styrke. Ikke minst gjelder dette 1500 meter og 3000 meter på bane der det er en bredde i toppen vi aldri har opplevd i Norge tidligere.

På BULs og Tjalves løpestevne på Bislett torsdag kveld ble dette nok en gang dokumentert, ikke minst med 8 herreløpere under 8 minutter på 3000 meter. Bare én de åtte, Marius Vedvik, har løpt under 8 minutter tidlgere i år, slik at vi nå har 11 nordmenn under 8 minutter på 3000 i år - og ingen av dem heter Ingebrigtsen. I hele 2019 var fem mann under 8 minutter, tre av dem var brødrene fra Sandnes.

For å understreke dette ytterligere: Før gårsdagens stevne hadde bare 12 norske herreløpere løpt under 8 minutter siden 1.1.2000 (36 all time).





12 løpere hjulpet av to harer på 3000 meter, her med haren Ådne Andersen i tet, representerte det første heatet noensinne med 8 noeske under 8 minutter. Tidligere har ikke det skjedd på en hel sesong engang. (Foto: Samuel Hafsahl)

1500 meter-spesilalist Ferdinand Kvan Edman vant 3000 meter

Den som vant 3000 meteren var en 1500 meter-spesialist, Ferdinand Kvan Edman fra IK Tjalve. Vi finner bare én seniortid på han fra før, 8:07,41 fra Bislett Games 20017. Nå vant han på 7:54,29 i en hard duell mot klubbkameraten Sigurd Ruud Skjeset som kom 2 hundredels sekund etter Ferdinand i mål, og bare 25 hundredeler bak der igjen fulgte Marius Vedvik fra IL Gular på 7:54,5. På 4. plass fulgte Fredrik Sandvik fra Ull/Kisa il på ny klubbrekord 7:55,88.

Marius Vedvik slo sin tidligere pers med 39 hundredeler, mens de tre andre hadde tidligere perser på 8:07-tallet - noe som viser hvilken enorm framgang de har hatt. De 11 første dsatte nye personlige rekorder, og eldstemann er 28 år (Bjørnar og Marius) mens 6 av den er U23-løpere. Det kan bli mye moro på norsk mellom- og langdistanse de kommende årene.

Vår tidligere toppløper Knut Kvalheim oppsummerte greit på facebook etter løpet: - Veldig moro og følge med på den strømmen av gode norske løp det har vært i år. All honnør til arrangører og den mengden med gode løpere som har gitt de flotte resultatene. Stevnet i kveld er vel en foreløpig topp på nasjonale løp.



Litt ned på resultatliusta, 19. plass, finner vi den 15 år gamle Nittedølen Simen Gløgård Stensrud som med 8:31,08 var fre sekunder under kravet til U18-EM. I samme alder løp Jacob Ingebrigtsen på 8:25,90, som 16-åring 8:22,25, før det tok helt av med 8:00,01 som 17-åring.





Det var nok mange som ble overrasket over at Ferdinand Kvan Edman skulle holde så godt på 3000 meter, og vinne på en så sterk tid. (Foto: Samuel Hafsahl)

Av 59 startende fikk vi de 12 beste tidene i heat 4:

1 693 Ferdinand Kvan Edman TJAL 7:54.29 2 646 Sigurd Ruud Skjeseth TJAL 7:54.31 3 620 Marius Øyre Vedvik GULA 7:54.56 4 616 Fredrik Sandvik ULLK 7:55.88 5 655 Simen Halle RUNAR 7:58.07 6 640 Magnus Tuv Myhre BRNDB 7:58.71 7 627 Jonatan Andersen Vedvik TNSBF 7:59.20 8 648 Bjørnar Sandnes Lillefosse GULA 7:59.56 9 588 Even Brøndbo Dahl ORION 8:00.55 10 654 Simon Nebijo Karlsen Steinshamn ILBUL 8:03.64 11 632 Petter Mekvik Rypdal TJAL 8:05.39 12 647 Trym Halvard Sagstuen Tønnesen HAL 8:20.33



Tynt på kvinnenes 3000 meter

3000 meter for kvinner samlet bare 4 deltagere, og tre fullførte. Runa Skrove Falk vant på ny pers 9:33,26. Den tidligere persen (9:36,86) satte hun på Bislett Games 2017. For Ingeborg Løvnes ble det en tid svakere enn persen hennes på 3000 hinder, men det er fint å se henne tilbake på løpebanen igjen.





Runa Skrove Falch spurter inn til klar seier på 3000 meter. (Foto: Samuel Hafsahl)





Andrea Modin Engesæth med ny pers på 1500 meter, 4. beste norske i år

Også på 1500 meter for kvinner var det ganske liten deltagelse, med 11 løpere i ett heat. Raskest løp Andrea Modin Engeseth (19) fra IL Runar på 4:23,06, ny pers med 38 hundredeler og fortsatt 4. plass på den norske årsstatistikken.

På andreplass fulgte 15 år gamle Malin Hoelsveen fra Raufoss IL som perset med drøye 5 sekunder til 4:28,67. Hun imponerte med overlegen seier på både 1500 hinder, 7800 meter og 2000 meter i UM sist helg, og viser at formen fortsatt er veldig god. Kristin Otervik fra Lørenskog FIL løp inn til 3. plass på 4:30,42, pers med nesten to sekunder.





Andrea Modin Engesæth vant på ny pers. (Foto: Samuel Hafsahl)





Narve Gilje Nordås og Mats Hauge under 3:40 på 1500 meter

Også på 1500 meter fikk vi flere sterke tider i herreklassen, og raskest denne gangen var Narve Gilje Nordås (22) fra Sandnes IL med 3:39,05, en forbedring av persen han satte på Jessheim for en måned siden (3:41,40) med over to sekunder. Det bringer han opp på 3. plass på årets norgesstatistikk, etter to klubbkamerater som herjer i verdenstoppen. På alle tiders norske statistikk er han nå på 14. plass.

Mats Hauge (23) fra IL Gular falt en plass ned på årsstatistkkken siden han ble passert av Narve, men gleden var nok stor over endelig i løpe under 3:40. Han løp jo på 3:40,01 i Finland i juni, men nå er altså barrieren brutt og nye mål må settes.

Også Jacob Boutera (24) fra IL Gular satte ny pers da han løp inn til 3. plass på 3:41,08. Tidligere pers var 3:41,12. Dermed passerte han 18-åringen Moa Abounnachat Bollerød fra Sem IF som har pers på 3:41,90 og som løp inn til 4. plass torsdag kveld med 3:43,08.





Innspurten med Narve Gilje Nordås foran Mats Hauge. (Foto: Samuel Hafsahl)



Topp 10 på herrenes 1500 meter (alle løp i heat 2):

1 659 Narve Gilje Nordås SAND 3:39.15 2 668 Mats Hauge GULA 3:39.69 3 666 Jacob Boutera GULA 3:41.08 4 667 Moa Abounnachat Bollerød SEM 3:43.08 5 657 Callum Jones GBR 3:48.17 6 692 Sondre Arne Hoff GULA 3:49.94 7 669 Anders Bjørndal GNE 3:50.87 8 691 Simen Seeberg-Rommetveit ILBUL 3:55.72 9 664 Theodor Berre Jacobsen VIDAR 3:59.56 10 672 Sander Dybwad Mathiesen VIDAR 3:59.85



Einan og Warlo under 1:49 på 800 meter

På 800 meter for herrer fikk vi to tider under 1:49, ved Markus Einan(23) fra IL i BUL (1:48,34) og Didrik Hexberg Warlo (21) fra IL Tyrving (1:48,61). Det var årsbeste for begge, og for Didrik var det også en liten forbedring av persen han satte tidligere i år på 1:48,72. Markus løp på 1:47,64 i 2018.

På tredjeplass fulgte 17-åringen Ole Jakob Høsteland Solbu som satte pers for 6. gang i år da han løp inn til 1:50,65. Før sesongen var persen 1:56,65. Også 4. mann Ånung Viken (27) fra Vollan IK satte ny pers, for ansdre gang i år, nå med 1:50,71.





En tydelig fornøyd Markus Einan spurtslår Didrik Hexeberg Warlo på 800 meter. (Foto: Samkuel Hafsahl)



Topp 10 på 800 meter, de 6 første løp i heat 3:

1 375 Markus Einan SEN 1 ILBUL 1:48.34 2 374 Didrik Hexeberg Warlo SEN 2 TYR 1:48.61 3 390 Ole Jakob H. Solbu SEN 3 ASIL 1:50.65 4 377 Ånung Viken SEN 4 VOLL 1:50.71 5 388 Trygve Feidje Mjelde SEN 5 OST 1:51.59 6 387 Leon S. D. Mjaaland SEN 6 ILBUL 1:52.48 7 383 Abdirahim A. Dahir SEN 7 ULLK 1:55.60 8 386 Brage H. Nybakk SEN 8 SEM 1:56.55 9 389 Peder Talsnes SEN 9 STRI 1:56.77 10 376 Daniel N.N. Pedersen SEN 10 SKJA 2:00.95



Mangekjemper Astri Ertzgaard vant 800 meter

Astri Ayo Lakeri Ertzgaard (18) fra IK Tjalve imponerte med seier og stor forbedring av persen på 800 meter, en distanse hun ellers bare løper under mangekamp - og som 17-åring i NM mangekamp i fjor løp hun på 2:14,30. Nå slo hun mer meriterte 800-meterløpere og seiret på 2:09,10, ny pers og 8. plass på den norske årsstatistikken.

Sara Busic (18) fra IL Skjalg ble nummer to med 2:09,71, litt bak årsbeste og nesten ett sekund bak persen (2:08,75) fra 2019. Christine Næss (20) fra IL Tyrving forbedret persen med godt over 3 sekunder fra 2:14,41 til 2:09,91, noe som lover godt for de lengre distansene senere i år. Solveig Cristina Hernandez Vråle (21) fra Ik Tjalve har perset tidligere i år med 2:09,73 og startet sesongen med 2:15,04 som best. Torsdag kveld løp hun inn til 2:10,17 og 4. plass.





Allsidige Astri Ayo Lakeri Ertzgaard vant 800 meter . (Foto: Samuel Hafsahl)



Topp 10 kvinner på 800 meter, de fire første løp i heat 3:

1 363 Astri A. Lakeri Ertzgaard SEN 1 TJAL 2:09.10 2 352 Sara Busic SEN 2 SKJA 2:09.71 3 348 Christine Næss SEN 3 TYR 2:09.91 4 362 Solveig C. H. Vråle SEN 4 TJAL 2:10.17 5 360 Malin Ingeborg Nyfors SEN 5 TJAL 2:11.87 6 361 Malin Edland SEN 6 TJAL 2:12.21 7 358 Johanna Ågesen Tofte SEN 7 TJAL 2:13.52 8 364 Leona Andersen Vedvik SEN 8 TNSBF 2:14.00 9 354 Selma Løchen Engdahl SEN 9 TJAL 2:14.83 10 365 Josefin Victoria Heier SEN 10 ULLK 2:17.23

ALLE RESULTATER FRA STEVNET PÅ BISLETT