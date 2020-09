Vestlandets desidert største karusell åpner påmeldingen for sesongen 2020/2021 en uke senere enn normalt .

Vanligvis er det første høst-tegnet at påmeldingen for Necon Vinterkarusell åpnes. ​



Årets sesong kommer til å by på mange utfordringer. Arrangøren tar ikke sjansen på lettelser i nåværende koronarestriksjoner og legger opp til puljer med 200 deltagere i hver. Dette gjør at det blir 4 puljer på 5km og 1 pulje på 10km. Med andre ord max 1000 deltagere som gjør at årets karusell trolig blir fulltegnet før første løp 2. november.



Videre må deltagerne bli værende i den puljen man er påmeldt gjennom hele karusellen så lenge det ikke blir lettelser i restriksjonene.



Det vil også i år være muligheter å hente startnummer lørdag 30. oktober hos Sport Norge Laguneparken. Ved fremvisning av hentet startnummer vil det være rabatter i butikken ved kjøp av sportsutstyr.



Startnummer kan også hentes i gymsalen på Fana Stadion løpsdagen mandag 2.november fra kl 1530.





Start og mål som vanlig på Fana Stadion, men nå blir det puljestarter med inntil 25 løpere i hver gruppe.



Necon fortsetter som Vinterkarusellens hovedsponsor i nye 3 år. Her har akkurat regionleder Frode Vatnelid skrevet under den nye kontrakten for sesongene 2018-2021. Begge parter er godt fornøyd med avtalen.





Necon sponser gavekort fra Sport Norge til totalvinnerne på 5 og 10 km. Arrangøren ønsker derfor at de beste løperne på 5 km melder seg på startpuljen 4 - kl 19.15 om mulig.



Den som står igjen med bestetid når alle de 4 puljene på 5 km er kommet til mål mottar gavepremien. For 5 km blir det i tillegg delt ut gullmedalje til beste tid herre/kvinne i hver av de 4 puljene. På 10 km er det ingen endring, her er det bare 1 pulje og det blir fortsatt gull-sølv og bronse som gjelder til topp 3 samt gavekort til totalvinner beste tid herre/kvinne.



Erik Hanøy har bekreftet at fotballsesongen med mandagskamper er over når Vinterkarusellen starter opp 2. november. Han er på plass i boksen etter en liten sommerpause med OBOS-fotball





Kondis er tilstede med reportasjer og bilder som vanlig.







Flott deltakermedalje til alle som fullfører minimum 5 løp.

Påmelding Vinterkarusellen 2020 – 2021.

Bestill tidlig rabatt:

“48 timers åpningstilbud” 7.-8. september

Voksen alle løp: kr 700 + event. lisens kr 50,-

Barn/pensjonister (under 15 år / over 65 år) alle løp: kr 150.- + evnt. lisens kr 30.-

“Familiepakken” (4 familiemedlemmer) kr 1200.- + evt lisens (gjelder kun for startpulje 1 - kl 17.00)



Meld deg på alle løp 9. september - 31.oktober

Voksen: kr 800 + event. lisens kr 50,-

Barn/pensjonister (under 15 år / over 65 år): kr 200.- + evnt. lisens kr 30.-

“Familiepakken” (4 familiemedlemmer) kr 1400.- + evt lisens ((gjelder kun for startpulje 1 - kl 17.00)



Meld deg på alle løp fra 1.november

Voksen: kr 900 + event. lisens kr 50,-

Barn/pensjonister (under 15 år / over 65 år): kr 250.- + evnt. lisens kr 30.-

“Familiepakken” (4 familiemedlemmer) kr 1600.- + evt lisens (gjelder kun for startpulje 1 - kl 17.00)

Påmelding enkelt løp (starter 15.oktober om det er ledige plasser igjen)

Voksen kr 150 + event. lisens kr 30,-

Barn/pensjonister (under 15 år / over 65 år): kr 50.-(ingen lisens.) / kr 100.- + event. lisens kr 30,-



Større bedrifter og idrettslag kan få store “grupperabatter"

Flere enn 10 personer, ta kontakt med vinterkarusellen@gmail.com

Helt ned til kr 400.- pr deltager ved over 20 stk. Frist 15. oktober, men fordel å sende inn før om karusellen skulle bli fulltegnet

Er du Kondis-medlem får du rabatt i årets Necon Vinterkarusell ved å fylle inn ditt medlemsnummer ved påmelding.



