EideMila på Kvaløya utenfor Tromsø ble arrangert i strålende sol søndag 30. august. Eidemila ble først avlyst, men senere flyttet til 30. august da det ble arangert med puljevis start og totalt 124 løpere.

Erik Lomås fra Salangen IF har vist god form i år, og vant soleklart med ny løyperekord på den sterke tiden 30.11. i en noe kupert løypa på Kvaløya. Den tidligere rekorden var på 31:20. På den norske årsbestelista er han nå på tredjeplass, bare Sondre Nordstad Moen og Zerei Kbrom Mwzngi har løpt fortere.

For en måned siden vant han Altamila på 30:27, og en uke senere perset på bane med 29:49 i Rekordløpet i Kristiansand. Tre velldig sterke løp på én måned altså.

Den som kom nærmest Lomås var Kim-Roger Trøite fra IK Hind med 3:39, men lenger bak i feltet løp en 65-åring fort.. Alf B Dahl løp inn til seier i M65-69 på 38:58, som er nest beste norske resultat i aldersklassen i år, etter at Gervan Graas løp på 38.11. i Perseløpet dagen før.



I kvinneklassen vant Linn Viksund fra TSI Langrenn på 38:39, med Mari Kristensen fra Tomsjord på en soleklar 2. plass med 39:53. Linns tid gir henne en 25. plass på årets norske statistikk for kvinner.





Kim-Roger Trøite leder "hovedfeltet" - og ble nummer to. (Foto: Arrangøren)





Med nr 39 ser vi superveteran Alf B. Dahl som løp inn til årets nest beste tid i aldersklassen. (Foto: Arrangøren)





Linn Viksund vant kvinneklassen. (Foto: Arrangøren)





Mari Kristensen ble nummer to. (Foto: Arrangøren)



Kvinner (32 deltagere): 1 Linn Viksund TSI Langrenn K20-24 38:39 2 Mari Kristensen TOMASJORD K25-29 39:53 3 Ina Høiland Tromsø Løpeklubb K30-34 42:22 4 Linda Røberg Tromsø Løpeklubb K40-44 43:01 5 Marianne Eliassen High Quality Scoping Review Group K35-39 44:29 6 Tiki Celine Midthassel Tromsø Løpeklubb K20-24 44:42 7 Camilla Bredal Johansen Tromsø K25-29 45:35 8 Nora Solum TROMSØ K30-34 46:31 9 Siv-Helle Dahl TROMSDALEN K50-54 48:25 10 Ingrid Jenvin Støen TROMSØ K35-39 48:38 Menn (92 deltagere): 1 Erik Lomås Salangen IF-Friidrett M25-29 30:11 2 Kim-Roger Trøite IK Hind M20-24 33:39 3 Constantin Rust Velledalen IL M20-24 34:03 4 Finn Dag Hovem Tromsø Løpeklubb M50-54 34:14 5 Truls Torblå IK Hind M20-24 35:05 6 Mats Pedersen Team Pigg M25-29 35:13 7 Hallvard Myhre Vittersø Larvik Turn og IF M20-24 35:24 8 Martin Eliassen TROMSØ M35-39 35:32 9 Rune Brustad Tromsø Løpeklubb M50-54 35:36 10 Martin Christensen Tsi-Langrenn M30-34 35:41 11 Geir Sandbakken Tromsø Løpeklubb M35-39 35:47 12 Torjus Narvesen Fossli TSI Langrenn M20-24 36:00 13 John Øystein Ellila Tromsø Løpeklubb M35-39 36:02 14 Iver Martinsen Tromsø Løpeklubb M30-34 36:05 15 Jesper Abelsen Andreasen Halsøy IL M20-24 36:08 16 Sigve Høyen Wærstad TROMSØ M30-34 36:09 17 Eskil Garfjell Hansen TROMSØ M30-34 36:15 18 Magnus Esberg LILLEHAMMER M40-44 36:18 19 Anders Arras MO I RANA M20-24 36:50 20 Johannes Andberg Stenersen Kvaløysletta Sportsklubb M18-19 37:04

ALLE RESULTATER



Løpets hjemmeside

Tromsø Løpeklubb på facebook