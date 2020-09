I Timothy Cheruiyots fravær kunne Jakob Ingebrigtsen bestemme hvilken fart harene skulle løpe i. Men men til tross for at de hadde hjelp av lysharene til å holde den avtalte farten, løp de så fort ut fra start at Jakob ble liggende med ei lita luke opp til harene. Det gjorde at løpsopplegget ikke ble helt ideelt, og den harde åpningen gjorde også at siste fartsholder gav seg allerede etter 1000 m. Dermed måtte Jakob løpe den siste tredjedelen alene, og sisterunden ble så drøy at han ikke kom seg under 3.30 denne gangen.

Men Jakob virka uansett å være godt fornøyd med både tida og plasseringen.

– Det var veldig gøy å løpe. Det er første gang jeg vinner et slikt løp. Litt tøft fra start, og vi sprang fort, fortalte han til NRK etter løpet og la til:

– Jeg kjente det var tungt å holde farten på hele distansen i dag, men å fortsatt springe 3.30 er sterkt, og jeg er veldig godt fornøyd.

Den eneste som prøvde å henge med nordmannen var kenyanske Boaz Kiprugut og spanske Jesus Gomez. Spanjolen hang på lengst, men tapte mye etter hvert og ble nummer to med 3.34,64. Kiprugut måtte betale enda mer for den tøffe åpningen, men til tross for at han var over 7 sekunder bak Jakob, ble han nummer tre. Det forteller ganske mye om hvor suveren 19-åringen fra Sandnes var.

Noe av det som imponerer aller mest med Jakob Ingebrigtsen, er hvor stabilt god han er. Han leverer så å si aldri svake løp, og sjøl om han kanskje ikke hadde en like bra dag nå som i Monaco, så var det likevel verdensklasse over det han gjorde. Slik sett skiller han seg en god del fra sin bror Filip som varierer mye mer i prestasjonene. Jakob er rett og slett bunnsolid - hver eneste gang.

Så kan det diskuteres om dette var en ordentlig Diamond League-seier. Stevnet i Brussel hadde klart mer glisne startfelt enn det som var tilfelle i både Monaco og Stockholm, men sammenlikna med Bislett Impossible Games, så var dette mye nærmere vanlig Diamond League-standard.

Uansett, Jakob Ingebrigtsen er på vinnersporet, og lite tyder på at det blir lett å slå han i framtida. Sjøl ikke for Timothy Cheruiyot.





Jakob Ingebrigtsen kunne glede seg over både seieren og nok ei strålende 1500 m-tid. (Foto: skjermdump NRK)





1500 m menn

1 9 NOR INGEBRIGTSEN Jakob 3:30.69 3:28.68 3:28.68 2 6 ESP GÓMEZ Jesús 3:34.64 3:33.07 3:33.07 3 3 KEN KIPRUGUT Boaz 3:37.93 SB 3:36.47 4 7 BEL DEBJANI Ismael 3:38.00 3:37.89 3:33.70 5 8 GBR DA'VALL GRICE Charlie 3:38.22 3:34.63 3:30.62 6 4 ESP ORDÓÑEZ Saúl 3:38.38 3:34.98 3:34.98 7 2 GER PROBST Marius 3:38.50 SB 3:38.60 3:37.07 8 5 BEL KIMELI Isaac 3:38.54 SB 3:39.85 3:36.51 9 1 FRA TISON Quentin 3:39.26 SB 3:39.49 3:38.18 DNF 10 FRA AKBACHE Mounir 3:39.81 DNF 11 KEN KIPCHUMBA Evans 3:37.35 DNF 12 KEN KIPRUTO Collins 3:49.30 3:49.30



