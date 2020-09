Dagens nest beste i kvinneklassen, Emilie Westli Andersen ut fra start (uten kart), mens dagens raskeste Marit Haslie venter utålmodig på å få slippe avgårde i bakgrunnen. (Bildetekster til galleriet over kommer lørdag kveld!)Dagens nest beste i kvinneklassen, Emilie Westli Andersen ut fra start (uten kart), mens dagens raskeste Marit Haslie venter utålmodig på å få slippe avgårde i bakgrunnen.



Petter Johansen fra Nes og Lillehammer IF har vist flott framgang i sin relativt kort løpskarrière, og sesongens hovedmål er å bryte 30 minutts-grensa på 10 000 m under NM i Bergen om 14 dager. Formen var allerede dokumenter med 30.29 i et sololøp i Veldremila på Sveum for drøyt 14 dager siden.

Favorittseire

På stiene i Elverum fikk han variasjon i piggskosteget på de mjuke og småkuperte stiene i Stavåsen og på Løvbergsmoen. Han var også den store favoritten og var over minuttet foran Strandbygdas og Østlendingens egen fotrappe Magnus Torp Antonsen som stormet inn til klar ny løypepers med 17:57, tett fulgt av Vang-løperen Thor Emil Kvernevik og den meget kondis-sterke 16-åringen Østen Brovold Midtsundstad fra Våler. Tidligere Orion-, nå Tjalve-løper i den ypperste Norgeseliten, Sigurd Ruud Skjeseth hadde forøvrig den beste tida som var registret i løypa før lørdagens løp med 17.05 satt på en treningsøkt i 2018.

I kvinneklassen var det Marit Haslie som var klart sterkest selv om hun ikke var særlig fornøyd med disponering av eget løp. Med 20:13 var hun likevel et par sekunder foran sin egen fire år gamle løyperekord. O-løper Emilie Westli Andersen fra Løten var en like klar toer med 21:06, mens Carina Sveen tok 3. plassen på hjemmebane med 21:42.

Ø-løpet for alle

Ø-løpet ble til for å fylle tomrommet i terminlista da Birrkebeinerløpet i likhet med mange andre større løpearrangement ble avlyst denne helga. Østlendingen ville bidra til å stilne konkurransesuget, og samtidig skape gode historier, bilder og levende bilder fra et lokalt idrettsarrangement. Rundt 30 lokale profiler i forskjellige kondisjonsidretter ble invitert og 7 kvinner og 20 menn stilte til start på Strandbygda Skistadion lørdag formiddag. Løpet ble av hensyn til smittevernet arrangert som enkeltstart med et minutts intervaller, så her måtte alle løpe sitt eget løp.

Ø-løpet Elite markerte også starten for det virtuelle Ø-løpet hvor alle kan delta ved bruke av Strava. Alle som har registrert en tid på segmentet "Ø-løpet 2020" event. "Elverumstrimmen lang løype" innen søndag 13. september er med i trekningen av to par Hoka-sko.

Imponerende løping av Østen Brovold Midtsundstad som bare ble slått av to løpere i Elverum.

