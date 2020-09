Northern Runners arrangerte Tromsøs steintøffeste trappeløp - Sherpatrappa Opp - for tredje gang lørdag 5. september. Les om Sherpatrappa her

Årets løp hadde som så mange andre arrangementer en begrensning på 200 deltagere, og det var til slutt 163 som startet i løpet som hadde individuell start med ca 20 sekunders intervall. Trappa har litt over 1000 trinn, og det er forbudt å løpe utenfor trappa.



- Korte motbakkeløp er harde greier, sa Eirik Haugsnes etter løpet. Han vant løpet på ny "bakkerekord" 7:34, ett sekund raskere enn vinnertiden hans fra den første utgaven i 2018.



- Fin duell med @eliasvaloy opp Sherpatrappa i dag. Blei ny pers og løyperekord etter ei god avslutning.Det hadde jeg ikke klart uten en rygg å sikte på mot på slutten av løpet, skriver Eirik på facebooksiden sin.



Han hadde startet 14 sekunder etter fjorårsvinner Elias René Valøy, og i mål hadde han nesten tatt igjen konkurrenten. Også tredjemann Eirik Solvang kom under 8 minutter med 7:54.



I kvinneklassen ble det seier til Yngvild Kaspersen med tiden 9:50, foran Astrid Pettersen (10:01) og Åsta Sørensen Kielland (10:17). Her overlevde Silje Hagens løyperekord 9:28 fra i fjor.



Pallen i herreklassen med Elias René Valøy, Eirik Haugsnes og Eirik Solvang. (Arrangørfoto)





Pallen i kvinneklassen med Astrid Pettersen, Yngviold Kaspersen og Åsta Sørensen Kielland.(Arrangørfoto)





De siste sviende meterne for Elias og Eirik. (Arrangørfoto)





Yngvild løper inn til seier med et av de seneste startnummerne. (Arrangørfoto)





Astrid kommer opp til ledelse, som senere ble til 2. plass. (Arrangørfoto)

De raskeste opp Sherpatrappa:

Kvinner (48 deltagere i konkurranseklassen): 1 191 Yngvild Kaspersen TROMSØ K18+ 09:50 2 102 Astrid Pettersen Tromsø Skiskytterlag K18+ 10:01 3 92 Åsta Sørensen Kielland Tromsøstudentenes Idrettslag K18+ 10:17 4 149 Tone Lise Pedersen BUL-Tromsø K16-17 10:20 5 160 Vibeke Manndal SAMUELSBERG K18+ 11:02 6 83 Saana Heinänen (FIN) Northern Runners K18+ 11:04 7 51 Kristin Harila Polarstjernen IL K18+ 11:08 8 164 Gunn Larsen Northern Runners K18+ 11:11 9 131 Rikke Jørstad TROMSDALEN K18+ 11:20 10 98 Hedda Grimsbo Hanssen Tromsø Randoneeklubb K18+ 11:25 Menn (82 deltagere i konkurranseklassen): 1 89 Eirik Haugsnes Senja Ski M18+ 07:34 2 86 Elias Renè Valøy Tromsdalen Videregående Skole M18+ 07:48 3 63 Eirik SOLVANG TOMASJORD M18+ 07:54 4 93 Constantin Rust SPK Torbjørnkameratene M18+ 08:13 5 192 Arthur Chomarat (FRA) TROMSØ M18+ 08:16 6 127 Morten Harjo Pettersen Pwc M18+ 08:28 7 183 Martin Christensen (DEN) Tsi-Langrenn M18+ 08:39 8 144 Simon Kornelius Johansen Senja Ski M13-15 08:44 9 156 Martin BENTZEN Bentzen Bygg og Maling M18+ 08:52 10 185 Torjus Narvesen Fossli TSI Langrenn M18+ 08:56 Det var også 33 delttagere i Trimklassen, 163 totalt

