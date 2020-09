August måned er nå tilbakelagt og fristen for å melde inn resultater er over. Nedenfor følger en oversikt over premievinnerne.







Distansevinnerne fikk hvert sitt gavekort fra Sportsmaster på 500 kroner som de kan trekke ifra ved kjøp over 1500 kroner. Vinnerne 3 km: Damer: Hanne Vigander

Herrer: Ole-Alexander Opdalshei Vinnere 5 km: Damer: Hanne Vigander

Herrer: Emil Melting Vinnere 10 km: Damer: Kjersti Ervik

Herrer: Espen Skjeflo Se fullstendige resultater her. Vi har også trukket uttrekkspremier blant deltakerne. Blant de som meldte på med Team Kondis som lag/klubb, har vi trukket tre vinnere av Team Kondis-pannebånd. Vinnerne av disse ble: Hege Henriksen

Herborg Andrea Horvei

Hanne Vigander I tillegg har vi trukket tre eksemplarer av romanen LØP av Øystein Lie blant alle deltakerne. De heldige vinnerne av Øystein Lies roman ble: Stig Fjelldahl

Turid Veggeland

Kirsti Grape Totalt var det 70 stykker som deltok i Kondisløpet i august. Med 12 vinnere av premier er premieprosenten på over 17 prosent. Det blir nye muligheter for å vinne premier i september. Denne måneden er det de lange distansene det fokuseres på. Påmeldingen er åpen og det er bare å melde seg på enten du vil løpe 10 km, halvmaraton eller maraton eller alle tre. Lykke til alle sammen! LES OGSÅ: Casper løp Kondisløpet med gåstol