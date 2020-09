På Knarvikmilas mest klassiske distanse var det fra start til mål en trio som ledet klart på resten, og som fulgte hverandre helt tilbake til Knarvik Stadion der det hele ble avgjort i et spurtoppgjør. Disse tre satte opp en fart som luktet svidd, og vinnertiden ble da også 2 minutter bedre enn i fjor, riktignok var løypen lagt noe om til i år på grunn av veiarbeid. Både Senay Fissehatsion og Frew Zenebe Brkineh var listet opp blant favorittene, men Sigurd Ruud Skjeseth ikke var inne i det tipset. Grunnen er den enkle at han meldte seg på dagen før løpet.

Tiden 30:34 er meget god, selv om det er et stykke ned til løyperekorden satt av selveste Haile Gebrselassie, med en tid på 28-tallet.

Sigurd Ruud Skjeseth var da også godt fornøyd med løpet:

– Det gikk veldig fint, jeg hadde ikke noe håp om å vinne så det var deilig.

– Dere tre løp sammen hele veien?

– Ja, og så tok jeg mye av driven for det var en tid det var viktig å komme under, det måtte være å komme under 31 minutter. Da var det mer i premiepenger så da gjaldt det å holde farten oppe. Så det var en motivasjon fra arrangøren for å holde farten oppe, så da måtte vi løpe på litt.



– Dette var første gangen i Knarvikmila, det var et veldig gøy og fint løp. Jeg bestemte meg egentlig i går for å slenge meg med, jeg skulle løpe intervall alene så da tenkte jeg at det var morsommere å løpe et løp.

Bak disse fulgte det tre løpere som klokket inn på 32-tallet: Tage Augustson, Michael Ande Tesfamichael og Ole Garmannslund. Etter disse igjen fulgte Jonas Lillejord og Sondre Øvre-Helland.



Slik gikk det med kvinnene:

Lina Rivedal vant Knarvikmila: fødselen i fjor ga en boost





Trioen som jaget i tet gjennom alle de 10 kilometerne: Senay Fissehatsion, Sigurd Ruud Skjeseth og Frew Zenebe Brkineh (skjult).

15 beste menn Knarvikmila 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 667 Sigurd Ruud Skjeseth Tjalve M23-34 30:34 2 1156 Senay Fissehatsion Tjalve M23-34 30:34 3 1056 Frew Zenebe Brkineh Sandnes IL M35-39 30:36 4 1098 Tage Augustson Varegg Fleridrett / Varegg Fleridrett / Team Kjell M23-34 32:19 5 1154 Michael Ande Tesfamichael BUL M23-34 32:20 6 1162 Ole Garmannslund BFG Bergen Løpeklubb M23-34 32:55 7 1163 Jonas Lillejord Osterøy IL M20-22 33:13 8 1173 Sondre Øvre-Helland Viking M23-34 33:22 9 1169 Alexander Moritsgaard BERGEN M23-34 34:03 10 1119 Helge Haugen Hordvik IL M35-39 34:06 11 1085 Daniel Beeder ULSET M23-34 34:26 12 1150 Sami Alp Idrett Uten Alkohol M35-39 34:34 13 1092 Ole Kristian Vikenes Skjergard IL Friidrett M23-34 34:38 14 680 Sindre Westergren KNM Maud M23-34 34:51 15 1037 Dominic Rivera BFG Bergen Løpeklubb M35-39 35:18



Tage Augustson var den som var nærmest den suverene tet-trioen.



Michael Ande Tesfamichael løper inn til femteplassen. Tiden 32:20 ville holdt til seier i fjorårets Knarvikmil.



Ole Garmannslund inn til sjetteplass. 32:55 er en veldig sterk tid en en småkupert løype.



Sterk løping også av Jonas Lillejord, Osterøy IL.



Sondre Øvre-Helland er en av regionens sterke løpere, blant annet med seier i Bergen City Marathon. Her blir det en åttende plass.

Alexander Moritsgaard, 9. plass.



Daniel Beeder.



Helge Haugen, tidligere Brann-spiller, orienteringsløper og kondisjonssterk løper, tar her en 10. plass på Knarvikmila.



Sami Alp.



Ole Kristian Vikenes.



Bjørn Tore Kronen Taranger i sin egen løpssinglet: Ultrakongen.