Søndag 6. september ble Kraftløpet i Kvænangsbotn arrangert for 2. gang.

– Løpet ble en våt og kald affære, noe som også gjenspeiles litt i mannefallet blant de påmeldte, melder løpsleder Tonny Mathiassen i arrangørklubben Burfjord IL ski og sykkel.



Totalt 31 deltakere stilte til start i konkurranseklassene. Løypa var ca. 5,4 km og startet med 1 km flat løping fra grendehuset via Sildneset og Kvænangsbotnbeien til Suoikkatveien (anleggsveien). Fra starten av anleggsveien og opp til målgang ved kraftstasjonen var det ca. 4 km med en stigning på 7 % i snitt.



Se resultater nederst i reportasjen.



Løperne legger i vei i historiens andre utgave av Kraftløpet.



17 år gamle Johan Nordeng vant med tiden 21:49, noe som var kun 13 sekunder bak løyperekorden til Finn Hågen Krogh fra i fjor. Men Johan, som løp sitt første Kraftløp i år, løp store deler av løpet alene og med tett tåke på toppen var det vanskelig å vite nøyaktig hvor mål var - han hadde nok mer inne.



Johand Nordeng i fint driv oppover bakkene. Han var kun 13 sekunder bak løyperekorden til Finn Hågen Krogh fra i fjor.



– Det var et fint løp, veldig morsomt å være med på. Jeg hadde som mål å være i nærheten av Finn Hågen Krogh sin vinnertid fra i fjor. Og ble jo bare 13 sekunder bak, sa Johan Nordeng etter løpet.



– Det var vel ikke helt optimale forhold under løpet, så jeg tror at under perfekte forhold ville rekorden kanskje ha røket. Løpet mitt var ikke optimalt disponert, men jeg følte meg bra gjennom hele løpet. Alt i alt er jeg fornøyd. Så er det synd at Nygaard-brødrene ikke stilte. Det gjorde at jeg bare måtte konsentrere meg om å løpe mitt eget løp, tilføyde årets vinner i herreklassen.



På 2. plass kom Sivert Nordeng på 22.48, mens 14-åringen Emil Reite sikret siste pallplass med 23.18 (se egen omtale lenger nede i artikkelen).





De to raskeste løperne i herreklassen. Johan Nordeng (til venstre) vant foran Sivert Nordeng. Tidene ble henholdsvis 21.49 og 22.48.



Silje Hansen vant kvinneklassen

I kvinneklassen ble det fjorårets nr. 2 som gikk helt til topps denne gangen. Norges kanskje best trente konditor, Silje Hansen, var i en egen klasse for seg. Med tiden 25:30 vant hun med en margin på 3:30 minutter ned til Elen Kristine Petterson på 2. plass som hadde 29:00. Alva Sletten ble nummer tre i kvinneklassen med 29:13. Løyperekorden tilhører for øvrig Synne Arnesen fra i fjor på 24:31.



Årets vinner, Silje Hansen, sa at etter målgang at hun var fornøyd med løpet helt til det var en kilometer igjen. Da så hun at hun ikke var i nærheten av å klare samme tid som i fjor, da hun løp på 24:58, noe som var litt skuffende. Men alt i alt var hun fornøyd likevel.



Etter at hun i fjor kom på 2. plass vant Silje Hansen i år Kraftløpet med god margin. Men tiden hennes i år var noen sekunder bak fjorårets. Kanskje må krevende værforhold ta noe av skylden.



Årets overraskelse

Årets store «overraskelse» var løpet til 14 år gamle Emil Reite som kom på 3. plass totalt. Emil satte tidligere i sommer årsbeste i Norge på 10 km for sin aldersklasse på Alta-mila med tiden 35:59.



Emil Reite åpnet bra og hadde i det flate partiet 3:17 min/km. Han holdet også bra fart oppover i bakkene og hang på Sivert Nordeng, som kom på 2. plass, helt opp til 4 km.



Det endte med 3. plass totalt på tiden 23:18.



– Planen var å løpe på 24 blank, men formen var såpass bra at det ble noe raskere tid til slutt, uttalte Reite som var veldig fornøyd med årets Kraftløp og det å være såpass nærme en av landets beste juniorer på ski.



– Vi visste han ville løpe fort, men var litt usikker på hvor raskt det ville bli i motbakkene. At han kommer inn til 3. plass totalt er ekstremt sterkt av en gutt på 14 år. For å sette det i perspektiv, så er tiden hans på 23:18 kun 10 sekunder bak Andreas Nygaards tid fra i fjor som ble løpt i betydelig bedre forhold. Så at de har et ekstremt løpetalent på gang i Hammerfest, er det ingen tvil om, mener løpsleder Tonny Mathiassen.



Andreas Nygaard, som er medarrangør av Kraftløpet, måtte melde avbud søndag morgen på grunn av sår hals og forkjølelsessymptomer. Med de tiltakene rundt smittevern og arrangement så han det ikke som forsvarlig å stille til start.



Trim og barneløp

Foruten konkurranseklassene i Kraftløpet var det også egen trimklasse og barneløp. De yngste løperne hadde en løype i området rundt grendehuset.



– Trimklassen i år var vi derimot ikke så heldige med. Vi åpnet påmeldingen onsdag og lot den stå åpen til lørdag. Men med storm og regn de dagene den var åpen, var det kun fire personer som dristet seg opp til målpunktet, forklarer løpsleder Tonny Mathiassen.



Starten har gått for barenløpet i Krafløpet.



Se mange flere bilder på arrangementets facebook-side



Les også forhåndsomtalen:

Kraftløpet i Kvænangsbotn med sterke skiløpere på start 6. september



Arrangørens facebookside



Resultater i konkurranseklassen







For konkurranseklassen er løypa rett i overkant av 5 km og starter med 1 km flat løping fra grendehuset via Sildneset og Kvænangsbotnbeien til Suoikkatveien (anleggsveien). Fra starten av anleggsveien og opp til kraftstasjonen er det cirka 4 km med en stigning på 7 % i snitt. For de yngre løperne blir det en kortere løype i området rundt grendehuset.